Тысячелистник
Тысячелистник
© Own work by Андрей Корзун (Kor!An) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 13:48

Зимой посадил одно растение — весной сад гудит от пчёл: выносливое и без капризов

Голые корни тысячелистника высаживают зимой в тёплых регионах — House Digest

Зимой кажется, что сад "спит", но именно в это время можно заложить основу для весеннего сезона опылителей. Есть растение, которое любят пчёлы и бабочки, а садоводы ценят за выносливость и неприхотливость: тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium). Его можно начать выращивать уже зимой — либо высадив голые корни в тёплых регионах, либо посеяв семена методом зимнего посева в холодном климате. Об этом сообщает House Digest.

Чем тысячелистник удобен для сада и опылителей

Тысячелистник — многолетник, который уверенно переносит бедные почвы и засуху, поэтому подходит тем, кто не хочет превращать клумбу в "вечный проект". Он хорошо чувствует себя в солнечных местах, не требует сложного ухода и обычно не интересен оленям и кроликам, зато активно привлекает опылителей.

Садоводы используют его по-разному: выращивают в контейнерах, подсаживают к суккулентам, включают в композиции "минимального полива". Растение бывает не только белым: встречаются яркие оттенки, и это помогает сделать клумбу живее без капризных культур. При этом некоторые опасаются, что тысячелистник может слишком активно разрастаться, но это можно контролировать — например, ограничивая площадь посадки и убирая лишние побеги.

Как посадить тысячелистник зимой голыми корнями

В более тёплых регионах, если земля не промёрзла и её можно обрабатывать, зимой реально высадить тысячелистник голыми корнями. Такой посадочный материал находится в состоянии покоя, поэтому переносит пересадку легче.

Алгоритм выглядит так:

  1. Осмотрите корни и удалите гнилые, пересохшие или сломанные участки.
  2. Замочите корни в воде примерно на час перед посадкой.
  3. Выберите место с полным солнцем и песчаной, хорошо дренируемой почвой.
  4. Выкопайте лунку примерно вдвое шире корневой массы и сделайте в центре небольшой холмик земли.
  5. Разложите корни вокруг холмика, установив растение так, чтобы крона была на уровне поверхности.
  6. Засыпьте землёй, замульчируйте для защиты от холода и хорошо полейте.

Если посадить сразу не получается, авторы советуют хранить корни во влажной упаковке в прохладном месте около +4 °C. Есть и "промежуточный" вариант — прикопать корни в саду в V-образной траншее под углом, полить и держать так до месяца, а весной пересадить на постоянное место.

Что делать в холодном климате: зимний посев

Там, где зима суровая, House Digest рекомендует метод зимнего посева: семена сеют в защищённый контейнер и оставляют на улице, чтобы они прошли естественную "закалку" и взошли, когда будут готовы.

Как это организовать:

  1. Возьмите прозрачный контейнер, который пропускает свет, вмещает минимум 10 см почвы и имеет дренаж.
  2. Сделайте отверстия снизу для стока воды.
  3. Насыпьте около 10 см грунта для горшечных растений (не стартовый для рассады), хорошо увлажните.
  4. Рассыпьте мелкие семена тысячелистника по поверхности.
  5. Закройте контейнер и закрепите (часто используют разрезанный молочный кувшин и скотч).
  6. Поставьте на улицу в защищённое место и периодически проверяйте влажность.
  7. После всходов рассаду пересаживают, когда появятся минимум два настоящих листа.

Важно учитывать, что при зимнем посеве цветения в первый год можно и не дождаться: растение чаще набирает силу, а полноценные соцветия показывает позже.

Почему это хорошая "зимняя ставка"

Тысячелистник — практичный выбор: зимой его можно "запустить", весной он даёт опылителям понятную кормовую точку, а летом не требует постоянного внимания. Такой подход хорошо подходит тем, кто хочет поддерживать биоразнообразие в саду без сложной агротехники и ежедневного полива.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

