Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ярославль, Успенский кафедральный собор
Ярославль, Успенский кафедральный собор
© Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Главная / Центральный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 15:13

Сердце Ярославля меняет ритм: власти поставили жирную точку в спорах о застройке центра

В Ярославле утвердили обновленный проект планировки и межевания территории, охватывающий Республиканский проезд, проспект Ленина и улицу Советскую. Соответствующее постановление городской мэрии было официально опубликовано 26 марта 2026 года. Меры направлены на упорядочивание застройки и создание комфортной среды в исторической части города. Проект предусматривает развитие спортивной инфраструктуры, оптимизацию парковочного пространства и пересмотр границ жилых участков для повышения безопасности местных жителей.

Приоритет спорта вместо застройки

Главным итогом утвержденного документа стал запрет на точечную жилую застройку на определенных участках в центре города. Власти окончательно определили целевое назначение земли вокруг местного клуба боевых искусств. Вместо возведения новых жилых объектов территория закреплена исключительно под спортивные нужды.

Архитектурные решения исключают возможность появления плотной жилой застройки, которая могла бы нарушить сложившийся облик квартала. Теперь каждый квадратный метр в этой зоне предназначен для тренировочного процесса и качественного благоустройства.

"Принятие подобных документов — важнейший этап в грамотном управлении городской средой. Когда муниципалитет жестко фиксирует границы под спорт или социальные объекты, мы избегаем хаоса в застройке. Это дает гарантию горожанам, что их условия жизни не ухудшатся из-за спонтанных строек. Мы шаг за шагом переходим к осознанному развитию территорий, где интересы здоровья и безопасности стоят на первом месте".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Границы дорог и новые парковки

В проекте детально проработаны вопросы организации транспортных потоков внутри кварталов. Все проезды между домами получили официальный статус, что автоматически переводит их в категорию улично-дорожной сети. Этот шаг позволяет городу нести прямую ответственность за содержание и ремонт данных участков.

Значительные изменения коснулись и доступности парковочных зон рядом с высшими учебными заведениями. Учитывая запрос руководства МУБиНТ, проектировщики расширили территорию для стоянки личного транспорта преподавательского состава и студентов. Теперь ситуация с хаотичной парковкой в этом секторе должна существенно улучшиться.

Безопасные дворы для горожан

Особое внимание уделили интересам собственников многоквартирных домов, в частности жителей дома № 9 по Республиканскому проезду. Для данной территории увеличили земельный участок, что дает юридическую возможность для установки ограждений. Создание закрытого контура вокруг дома существенно повысит уровень безопасности для детей и ограничит транзитный поток пешеходов.

Такой подход к межеванию позволяет владельцам квартир полноценно распоряжаться придомовой территорией. Формирование защищенного дворового пространства стало возможным благодаря комплексному пересмотру границ планировки в утвержденном мэрией документе. Жильцы смогут легально организовать там озеленение или детские игровые площадки, не опасаясь будущих изменений в землепользовании.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet