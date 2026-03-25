Гранит уступает место уюту: дизайн-код набережной Ярославля ждет серьезная трансформация

В Ярославле анонсировали масштабное благоустройство популярной зоны отдыха на Стрелке, на реализацию которого из бюджета направят 64,48 миллиона рублей. Выбор подрядчика, ответственного за обновление территории, запланирован на 10 апреля, согласно документации с портала Единой информационной системы в сфере закупок. Реализация проекта пройдет в несколько этапов, а завершение начальной стадии работ намечено на 15 августа 2026 года. Территорию ждут серьезные изменения: от замены покрытия до установки малых архитектурных форм и озеленения.

Новые зоны отдыха и архитектурные формы

Главные изменения на Стрелке затронут организацию пространства для пешеходов и отдыхающих. В районе набережной планируется мощение новой плитки, которая сменит текущее покрытие, утратившее прежний вид. Заметно обновится и эстетическая составляющая локации, где установят современные конструктивные элементы.

Особый интерес вызывает архитектурное решение в виде радиусных качелей, оснащенных мягкими диванами для комфортного времяпрепровождения у воды. Помимо них, проект предусматривает возведение амфитеатра и создание специальных террас для отдыха. Для удобства горожан пространство оснастят обновленными скамейками и урнами, вписывающимися в единый дизайн-код места.

"Создание качественной городской среды требует комплексного подхода, где эстетика соседствует с высокой функциональностью конструкций. Появление амфитеатра и качелей на таком знаковом месте, как Стрелка, позволит качественно структурировать пользовательские сценарии. Жители и гости города получат пространство, которое по-настоящему располагает к длительным прогулкам. Важно, что модернизация включает не только визуальную составляющую, но и основательный ремонт инженерных компонентов набережной." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Озеленение и капитальный ремонт конструкций

Проект не ограничивается декоративными элементами, делая большой упор на экологическую составляющую и долговечность инфраструктуры. Площадь озеленят новыми посадками, включая молодые деревья — иву, липу, рябину и ель. Также предусмотрено высаживание кизильника и укладка качественного рулонного газона, что заметно освежит вид площадки.

Техническая часть работ включает в себя глобальную реконструкцию основных узлов набережной. В списке задач значатся замена бортового камня, капитальное обновление лестничных пролетов и подпорных стен. Также запланирована полная реставрация гранитной облицовки, смотровой площадки и внедрение современной системы освещения.

График реализации проекта

Весь комплекс запланированных работ по первому этапу жестко регламентирован по времени. Учитывая объем задач, подрядчику предстоит работать поэтапно, соблюдая все требования к качеству, изложенные в документации. Такой подход гарантирует, что к середине августа 2026 года основной фронт работ будет завершен.

Общая сумма в 64,48 миллиона рублей рассчитана на выполнение всех ремонтных, восстановительных и озеленительных мероприятий. Впоследствии, после сдачи первого этапа, администрация города сможет оценить эффективность внедренных решений. Жители Ярославля уже в ближайшее время увидят начало перемен после выбора исполнителя контракта.