© PublicDomainPictures.net by Alex Borland is licensed under CC0
Центральный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 12:17

Искусственный интеллект подметает мусор: Ярославль запускает новую систему видеонаблюдения для города

В Ярославле на заседании муниципальной комиссии по городскому самоуправлению, правопорядку и законности обсудили эффективность видеонаблюдения. Начальник управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям мэрии Александр Белозёров сообщил о скором запуске искусственного интеллекта для выявления нарушителей. Сначала ИИ возьмется за контейнерные площадки, потом охватит все камеры города. Технология уже внедряют, чтобы фиксировать нарушения автоматически. Операторы просто передадут данные в полицию и другие службы. Цель — не только штрафы, но и предупреждение преступлений.

Запуск ИИ для видеонаблюдения

Муниципальная комиссия Ярославля разобрала проблемы с ручным контролем камер. Александр Белозёров отметил, что операторы не справляются с объемом видео. Искусственный интеллект решит эту задачу, автоматически отмечая все инциденты. Система стартует с мусорных контейнеров, где часто фиксируют свалки и беспорядок.

В мэрии подчеркивают профилактику как главную задачу. ИИ не просто ловит нарушителей, он меняет поведение горожан заранее. Камеры на площадках круглосуточно сканируют территорию. Потом технология распространится на весь город, включая парки и улицы.

"Искусственный интеллект упростит контроль за городской инфраструктурой, особенно за контейнерными площадками. Он мгновенно распознает нарушения, освобождая людей от рутины. Это повысит чистоту улиц и снизит нагрузку на службы. В итоге жители увидят меньше свалок, а бюджет сэкономит на жалобах."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Внедрение идет поэтапно, без спешки. Городские службы тестируют алгоритмы на реальных данных. Ожидают рост эффективности в ближайшие месяцы.

Как система фиксирует нарушения

Ручное просмотр видео с сотен камер занимает часы. ИИ анализирует поток в реальном времени и помечает подозрительное. Оператор проверяет только сигналы и отправляет их полиции. Так ускорится реакция на мусор или вандализм у баков.

Алгоритмы обучены на типичных нарушениях. Они различают случайных прохожих от тех, кто сбрасывает отходы. Данные передают в уполномоченные органы без задержек. Это минимизирует ошибки и ложные срабатывания.

Система интегрируется с существующими камерами. Никаких новых установок не нужно на старте. Тестирование покажет, как ИИ справляется с погодой и ночью.

Опыт с автоматической фиксацией

3 февраля 2026 года на совещании с мэром Ярославля подняли тему кровель. Специальные машины за январь проверили объекты и нашли проблемы на 266 адресах. В 99 многоквартирных домах выписали штрафы на 2,5 миллиона рублей. Автоматика доказала свою пользу.

Подход похож на будущий ИИ для баков. Машины сканировали крыши без участия людей. Результаты передали управляющим компаниям. Нарушения исправили быстрее обычного.

Этот опыт мотивировал на ИИ. Город накопил данные для алгоритмов. Теперь ждут аналогичный эффект от видеоанализа.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

