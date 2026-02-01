Yaris Cross вырвался в лидеры — компактный кроссовер потеснил фаворитов и меняет рынок

Компактный кроссовер неожиданно стал главным героем европейских продаж Toyota и потеснил привычных фаворитов. Yaris Cross, который ещё недавно воспринимался как "приподнятый" Yaris, в 2025 году превратился в ключевую модель бренда. Его успех особенно заметен во Франции, где покупатели всё чаще выбирают гибриды без подзарядки вместо классических бензиновых вариантов. Об этом сообщает издание, опубликовавшее материал Антуана Лафоржа.

Как Yaris Cross стал новым лидером Toyota в Европе

Модель вышла на рынок в 2021 году довольно тихо, но за несколько лет набрала такой темп, что в 2025-м обогнала "исходный" Yaris и закрепилась среди бестселлеров Toyota в Европе. По приведённым данным, за год продано 200 477 автомобилей Yaris Cross, тогда как Yaris завершил год на уровне 167 000, а C-HR — 143 000. Отдельно подчёркивается, что на этом фоне Toyota в целом обновляла собственные европейские рекорды, превысив 1,14 млн реализованных машин в 2025 году.

Во Франции эффект ещё нагляднее: гибридный B-SUV регулярно опережает в сегменте популярных конкурентов и воспринимается как "золотая середина" между хэтчбеком и более крупным кроссовером. В итоге связка Yaris (включая версию Cross) становится основой объёма продаж бренда: ставка делается на экономичность, умеренные расходы и понятный формат для повседневной эксплуатации.

Почему формула сработала: гибрид, размеры и прагматика

Успех Yaris Cross авторы связывают с сочетанием компактности и "доступной электрификации" без необходимости подзарядки. Указывается, что силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового мотора в паре с электродвигателем даёт расход около 4,4 л/100 км в смешанном цикле и выбросы 102 г/км CO₂, а также позволяет получить стикер Crit'Air 1. Для городов, где ограничения и штрафы по экологии ощущаются сильнее, это становится важным аргументом.

По цене модель во Франции, согласно материалу, стартует с 27 500 евро в версии Dynamic, где уже заявлены камера заднего вида, 9-дюймовый экран, адаптивный круиз-контроль и гибридная система на 116 л. с. Более "эмоциональные" исполнения — Trail и GR Sport — приближаются к 33 000 евро, оставаясь в конкурентном поле. Отдельно подчёркивается длина 4,18 м: кроссовер достаточно вместителен, но при этом удобен в городе и не кажется громоздким.

Побочный эффект успеха: пересечение с Toyota C-HR

Рост продаж Yaris Cross влияет на внутреннюю иерархию Toyota. Авторы отмечают, что модель всё чаще "заходит" на территорию более дорогого и крупного C-HR, особенно когда покупатели сравнивают верхние комплектации. Указывается, что C-HR после обновления конца 2023 года предлагает более мощные гибриды и подключаемую версию до 223 л. с., но стартует во Франции примерно от 34 000 евро. При этом Yaris Cross в богатых версиях подбирается к этой отметке, и выбор всё чаще определяется не бюджетом, а предпочтением формата: больше комфорта и мощности или больше манёвренности и простоты.

В ближайшей перспективе, по оценке публикации, серьёзных перемен по модели не ждут до 2027 года, но бренд может поддерживать интерес спецсериями или точечными улучшениями гибридной части. На фоне роста конкуренции в сегменте компактных электрифицированных кроссоверов ставка на понятный размер и прагматичный гибрид выглядит для Toyota максимально логичной.