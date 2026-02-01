Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тойота
Тойота
© commons.wikimedia.org by Calreyn88 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:18

Yaris Cross вырвался в лидеры — компактный кроссовер потеснил фаворитов и меняет рынок

Компактный кроссовер неожиданно стал главным героем европейских продаж Toyota и потеснил привычных фаворитов. Yaris Cross, который ещё недавно воспринимался как "приподнятый" Yaris, в 2025 году превратился в ключевую модель бренда. Его успех особенно заметен во Франции, где покупатели всё чаще выбирают гибриды без подзарядки вместо классических бензиновых вариантов. Об этом сообщает издание, опубликовавшее материал Антуана Лафоржа.

Как Yaris Cross стал новым лидером Toyota в Европе

Модель вышла на рынок в 2021 году довольно тихо, но за несколько лет набрала такой темп, что в 2025-м обогнала "исходный" Yaris и закрепилась среди бестселлеров Toyota в Европе. По приведённым данным, за год продано 200 477 автомобилей Yaris Cross, тогда как Yaris завершил год на уровне 167 000, а C-HR — 143 000. Отдельно подчёркивается, что на этом фоне Toyota в целом обновляла собственные европейские рекорды, превысив 1,14 млн реализованных машин в 2025 году.

Во Франции эффект ещё нагляднее: гибридный B-SUV регулярно опережает в сегменте популярных конкурентов и воспринимается как "золотая середина" между хэтчбеком и более крупным кроссовером. В итоге связка Yaris (включая версию Cross) становится основой объёма продаж бренда: ставка делается на экономичность, умеренные расходы и понятный формат для повседневной эксплуатации.

Почему формула сработала: гибрид, размеры и прагматика

Успех Yaris Cross авторы связывают с сочетанием компактности и "доступной электрификации" без необходимости подзарядки. Указывается, что силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового мотора в паре с электродвигателем даёт расход около 4,4 л/100 км в смешанном цикле и выбросы 102 г/км CO₂, а также позволяет получить стикер Crit'Air 1. Для городов, где ограничения и штрафы по экологии ощущаются сильнее, это становится важным аргументом.

По цене модель во Франции, согласно материалу, стартует с 27 500 евро в версии Dynamic, где уже заявлены камера заднего вида, 9-дюймовый экран, адаптивный круиз-контроль и гибридная система на 116 л. с. Более "эмоциональные" исполнения — Trail и GR Sport — приближаются к 33 000 евро, оставаясь в конкурентном поле. Отдельно подчёркивается длина 4,18 м: кроссовер достаточно вместителен, но при этом удобен в городе и не кажется громоздким.

Побочный эффект успеха: пересечение с Toyota C-HR

Рост продаж Yaris Cross влияет на внутреннюю иерархию Toyota. Авторы отмечают, что модель всё чаще "заходит" на территорию более дорогого и крупного C-HR, особенно когда покупатели сравнивают верхние комплектации. Указывается, что C-HR после обновления конца 2023 года предлагает более мощные гибриды и подключаемую версию до 223 л. с., но стартует во Франции примерно от 34 000 евро. При этом Yaris Cross в богатых версиях подбирается к этой отметке, и выбор всё чаще определяется не бюджетом, а предпочтением формата: больше комфорта и мощности или больше манёвренности и простоты.

В ближайшей перспективе, по оценке публикации, серьёзных перемен по модели не ждут до 2027 года, но бренд может поддерживать интерес спецсериями или точечными улучшениями гибридной части. На фоне роста конкуренции в сегменте компактных электрифицированных кроссоверов ставка на понятный размер и прагматичный гибрид выглядит для Toyota максимально логичной.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Двигатель живёт своей жизнью: плавающие обороты сигналят о поломке, которая тянет деньги из бака 30.01.2026 в 19:40

Плавающие обороты на холостом ходу могут привести к серьёзным поломкам двигателя. Разбираемся, какие системы чаще всего дают сбой и с чего начинать диагностику.

Читать полностью » Увидел новый силуэт Toyota — корма и световая полоса выдали больше, чем хотелось бренду 30.01.2026 в 18:05

Затемнённый кадр показывает широкую корму и двойную LED-полоску — не просто стиль, а намёк на трёхрядный электровнедорожник и подготовку заводов в США.

Читать полностью » То, что росло четверть века, вдруг остановилось: легковые автомобили нарушили главный тренд 30.01.2026 в 17:38

Впервые за 25 лет автопарк легковых автомобилей в России сократился. Статистика МВД показывает новые тенденции и смещение акцентов на рынке.

Читать полностью » Пятнадцать лет — приговор или второе дыхание: старая иномарка внезапно оказалась выгоднее новой 30.01.2026 в 17:35

Средний возраст машин в России превысил 15 лет. Разбираемся, что сегодня важнее — проверенная временем надёжность или гарантия и технологии новых автомобилей.

Читать полностью » АвтоВАЗ включает повышенную передачу: планы на 2026 год ломают старую логику рынка 30.01.2026 в 17:26

АвтоВАЗ планирует увеличить выпуск автомобилей в 2026 году, сохраняя лидерство на рынке и делая ставку на сбалансированный рост и обновление модельного ряда.

Читать полностью » Зима выталкивает на встречку: один манёвр делает каждый четвёртый исход необратимым 30.01.2026 в 17:23

Зимой обгон становится одним из самых рискованных манёвров: статистика ДТП, причины аварий на встречной полосе и роль водителя в предотвращении трагедий.

Читать полностью » Jeep обновляет решётку и оптику Grand Cherokee: одна деталь сразу выдаёт рестайлинг 30.01.2026 в 12:06

Обновлённый Jeep Grand Cherokee 2026 получил рестайлинг, турбомотор Hurricane 2.0 с 324 л.с., увеличенные экраны, Fam Cam и McIntosh — что реально поменялось в характере машины

Читать полностью » Ремень безопасности больше не “один для всех”: Volvo внедряет умную систему с датчиками 29.01.2026 в 23:05

Volvo возвращает ремень безопасности: мультиадаптивный ремень подстраивается под пассажира и удар, обновления по воздуху и 11 профилей — первый шаг в EX60, TIME отмечает прорыв.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Выглядит как дикая рысь, ведёт себя как лучший друг: мейн-кун сломал семейные страхи
Спорт и фитнес
Минус 5 кг без изнурения: лишний вес уходит из-за привычки, которую все считают бесполезной
Садоводство
Смородину в январе режу без жалости — летом куст усыпан ягодами: главное знать, что убрать
Красота и здоровье
Консервированная фасоль спасает ужин — 1 минута, и блюдо становится сытнее и полезнее: лайфхак на каждый день
Наука
Океан спрятал "вершину" в 3109 метров: новая подводная гора затмила рекорды суши
Недвижимость
Запах пота въелся намертво — а стирка запрещена: 4 способа спасти верхнюю одежду за полчаса
Наука
В крови беременной не нашли обязательного маркера: тайна 1972 года раскрылась только сейчас
Еда
Майонез в салате из тунца больше не нужен — замена делает блюдо легче и "свежее": попробуйте сегодня
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet