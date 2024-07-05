Компания "Яндекс" объявила о переносе начала торгов акциями на Московской бирже. Новая дата — 24 июля 2024 года, вместо ранее запланированного 10 июля. Акции будут торговаться под тикером YDEX.
Перенос связан с необходимостью завершения всех расчетов по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций. Этот процесс осуществляется в рамках предложения от ЗПИФ "Консорциум.Первый", который является основным владельцем МКПАО "Яндекс".
При этом технические торги акциями начнутся, как и планировалось, 8 июля. Это позволит провести биржевой обмен согласно меморандуму ЗПИФ "Консорциум.Первый". Инвесторы смогут получить акции МКПАО "Яндекс" на свои брокерские счета 9 июля 2024 года.
Стоит отметить, что ценные бумаги "Яндекса" уже получили листинг на Московской бирже в апреле 2024 года и войдут в первый котировальный список.
В мае текущего года завершилась первая часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса". Yandex N. V. продала 68% акций МКПАО "Яндекс" консорциуму ЗПИФ "Консорциум.Первый". Сделка включала денежную часть и передачу до 67,8 млн акций класса "А". В результате МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса". Дополнительно 3,7% акций было продано ООО "Яндекс.Технологии" для будущей программы мотивации сотрудников.
ЗПИФ "Консорциум.Первый" также объявил о программе обмена и выкупа акций Yandex N. V. Обмен производится в соотношении 1:1, а выкуп осуществляется по цене 1251,8 рубля за акцию. Возможность выкупа предоставляется инвесторам, которые до 30 ноября 2023 года перевели свои бумаги в российский депозитарий.
Фото: From Wikimedia Commons/ MrHeisenberg (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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