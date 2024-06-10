В музыкальном стриминговом сервисе "Яндекс.Музыка" появились украинские песни "Моё сердце (Азовсталь)"и «Стріляй в москаля» с антироссийскими текстами.
Первый трек восхваляет "героизм" боевиков нацбатальона "Азов"*, во втором, где на обложке размещён солдат ВСУ с украинским флагом, призывают уничтожать "русское быдло" и "русский мир".
Напомним, что русофобские треки в "Яндекс.Музыке" стали появляться с начала спецоперации на Украине. Так, в 2023 году пользователи обнаружили там восхваляющие ВСУ песни. В связи с этим глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич пообещал, что ОП направит в Следственный комитет России просьбу проверить деятельность сервиса на нарушение статьи 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ. В том же году, накануне Дня Победы, депутат ГД Александр Хинштейн обратился в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении размещённого на платформе трека "Горить москаль" с пожеланием смерти русским. Трек был удалён, а Хинштейн призвал "Яндекс.Музыку" тщательнее модерировать контент.
Тем не менее треки с антироссийскими призывами продолжают появляться на сервисе. В 2024 году сервис разместил у себя композиции группы «М8Л8ТХ», название которой расшифровывается как «Молот Гитлера», а также треки белорусского музыканта-русофоба AP$ENT, поддержавшего ВСУ.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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Фото: Freepik.
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