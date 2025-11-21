Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 6:23

Растут цены на Ямале: что заставит вас платить больше — цены на продукты, бензин или услуги

В Ямале зафиксировали серьезный рост цен на услуги: транспорт подорожал на 25,8%

С января по сентябрь 2024 года на Ямале зафиксирован прирост среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ) на 7%, что ниже общероссийского уровня, который составил 9%. Об этом сообщили на четвертом заседании Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва.

Цены на продовольственные товары

За указанный период цены на продовольственные товары в ЯНАО увеличились на 8,4%. Особенно заметно подорожали:

  • Рыба — на 21,8%

  • Молочные продукты — на 14,4%

  • Мясо — на 12,5%

  • Овощи — на 9,5%

Цены на непродовольственные товары

Цены на непродовольственные товары в ЯНАО выросли на 4,8%. Среди них:

  • Бензин — +10,5%

  • Строительные материалы — +7,4%

  • Медикаменты — +5,9%

Цены на услуги

Серьезный рост цен был отмечен и в сфере услуг. В среднем прирост составил 10,4%. В частности:

  • Услуги пассажирского транспорта подорожали на 25,8%

  • Сотовая связь — на 16,8%

  • Медицинские услуги — на 10,1%

  • Коммунальные услуги — на 8%

  • Бытовые услуги — на 8%

