Растут цены на Ямале: что заставит вас платить больше — цены на продукты, бензин или услуги
С января по сентябрь 2024 года на Ямале зафиксирован прирост среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ) на 7%, что ниже общероссийского уровня, который составил 9%. Об этом сообщили на четвертом заседании Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа восьмого созыва.
Цены на продовольственные товары
За указанный период цены на продовольственные товары в ЯНАО увеличились на 8,4%. Особенно заметно подорожали:
-
Рыба — на 21,8%
-
Молочные продукты — на 14,4%
-
Мясо — на 12,5%
-
Овощи — на 9,5%
Цены на непродовольственные товары
Цены на непродовольственные товары в ЯНАО выросли на 4,8%. Среди них:
-
Бензин — +10,5%
-
Строительные материалы — +7,4%
-
Медикаменты — +5,9%
Цены на услуги
Серьезный рост цен был отмечен и в сфере услуг. В среднем прирост составил 10,4%. В частности:
-
Услуги пассажирского транспорта подорожали на 25,8%
-
Сотовая связь — на 16,8%
-
Медицинские услуги — на 10,1%
-
Коммунальные услуги — на 8%
-
Бытовые услуги — на 8%
