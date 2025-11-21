Инвесторы отвернулись, грозит экономический спад: что придумали на Ямале, чтобы победить кризис

В 2025 году объем инвестиций в экономику Ямала снизится на 20% по сравнению с предыдущим годом, сообщил заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин на заседании Законодательного собрания региона.

Причины сокращения инвестиций

Снижение объема инвестиций связано с двумя основными факторами: уменьшением добычи газа и жесткой денежно-кредитной политикой. Однако, по словам Александра Калинина, в 2026–2027 годах ожидается рост инвестиций, который должен компенсировать падение 2025 года. Это связано с разработкой новых месторождений на территории округа.

Бюджет Ямала: социальная ориентированность и рост доходов

Несмотря на экономические трудности, консолидированный бюджет Ямала останется социально ориентированным. Согласно прогнозам, в трехлетнем периоде доходы консолидированного бюджета региона впервые превысят 1,2 трлн рублей. В 2026 году ожидается, что финансирование составит 390 миллиардов рублей.