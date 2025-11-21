Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:36

В долгах, как в репьях, но есть план — как Ямал планирует выйти из финансового кризиса

В Ямале в 2027 и 2028 годах планируется сокращение госдолга с нынешних уровней

Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа приняло закон об окружном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Как сообщила заместитель губернатора, директор департамента финансов Альбина Свинцова, бюджет сформирован с дефицитом в 52,9 миллиарда рублей на первый год реализации, однако он остаётся сбалансированным.

Доходы и расходы бюджета ЯНАО

В 2026 году запланированы доходы бюджета на уровне 355 миллиардов рублей, при этом расходы составят 407,9 миллиардов рублей. В дальнейшем, в 2027 году дефицит будет сокращён до 27,7 миллиарда рублей, а в 2028 году — до 11,3 миллиарда рублей. В связи с дефицитом в первые годы, для его финансирования предусмотрены заимствования.

Основные направления расходов

Одной из ключевых статей расходов станет адресная инвестиционная программа и субсидии муниципалитетам, на которые планируется выделить более 157 миллиардов рублей. Также на 2026 год предусмотрено увеличение расходов дорожного фонда с 9,1 до 10,8 миллиардов рублей.

Государственный долг и планы на будущее

Альбина Свинцова отметила, что несмотря на дефицит бюджета, госдолг остаётся на экономически безопасном уровне. В планах округа — сокращение государственного долга в 2027 и 2028 годах. Верхний предел госдолга на 2029 год установлен на уровне 158,9 миллиарда рублей.

