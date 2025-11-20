Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
© Desingned by Freepik by ededchechine is licensed under public domain
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 22:49

Будущее Ямала в цифрах: кому уйдут 1,24 трлн рублей

Бюджет Ямала на 2026-2028 годы: 80% расходов пойдет на улучшение качества жизни жителей

20 ноября депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа утвердили главный финансовый документ региона на 2026-2028 годы. Согласно заявлению правительства, более 80% всех расходных обязательств бюджета будут направлены на развитие социальной сферы и улучшение качества жизни жителей округа.

Бюджет как основа для развития региона

"Бюджет сформирован сбалансированным и устойчивым, что является основой для последовательного социально-экономического развития региона", — отметила заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов округа Альбина Свинцова, представляя законопроект депутатам.

Прогнозируемый дефицит бюджета соответствует требованиям Бюджетного кодекса, а в 2027–2028 годах планируется его сокращение.

Доходы бюджета и роль ТЭК

Объем доходов консолидированного бюджета региона на 2026-2028 годы составит 1,24 трлн рублей, из которых 390 млрд рублей планируется получить в 2026 году. Около 70% доходов будут обеспечены предприятиями топливно-энергетического комплекса, что подчеркивает значимость этой отрасли для экономики округа.

Социальная сфера: здравоохранение, защита населения и образование

Значительная часть расходов будет направлена на социальную сферу. В 2026 году объявлен Годом здоровья, и в рамках этого будут продолжены работы по строительству и ремонту медицинских учреждений. В регионе уже построено 28 больниц, поликлиник и ФАПов, а еще около 30 объектов находятся в проектировании и строительстве, шесть из которых откроются в 2026 году. Также сохранятся программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", направленные на привлечение медиков в регион, а также гарантированный объем лекарственного обеспечения для 148 тысяч льготников.

В сфере социальной защиты расходы вырастут на 16% по сравнению с 2025 годом. Все окружные выплаты с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 5,4%. Общий объем "детского бюджета" на 2026-2028 годы составит 198 млрд рублей, из которых 71 млрд будет направлено в 2026 году.

Жилищное строительство и расселение аварийного жилья

Одним из приоритетных направлений остается жилищное строительство. В ближайшие пять лет власти Ямала планируют построить 1 миллион квадратных метров жилья, включая 257 многоквартирных домов, многие из которых предназначены для расселения аварийного жилья и реализации жилищных мер государственной поддержки. Программа расселения аварийного жилья успешно продолжается, и уже улучшены условия для более 23 тысяч семей.

Инвестиции в образование

В сфере образования средства будут направлены на строительство и реконструкцию 15 объектов в крупных муниципалитетах округа, в том числе в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. Из этих объектов четыре будут сданы в 2026 году. Также планируется продолжение модернизации колледжей, включая запуск полигона спецтехники в Новом Уренгое.

Для поддержки педагогов в бюджете предусмотрены гранты по программе "Учитель Ямала", а также привлечение 35 специалистов в малые населенные пункты в рамках федерального проекта "Земский учитель".

