Тюменская агломерация расширяется: как новая дорога сократит путь до Ялуторовска

Состояние трассы Тюмень — Омск, с учетом всех запланированных ремонтных работ, в будущем позволит считать город Ялуторовск частью Тюменской агломерации. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на региональном форуме "Малая Родина — сила России".

Планы по улучшению транспортной доступности

Как отметил Александр Моор, нормативы агломерации предполагают, что её размер — это расстояние, которое можно преодолеть за 40 минут от центра города. В результате реконструкции и модернизации трассы Тюмень — Ишим — Омск, предполагается, что в течение ближайших 15 лет дорога до Ялуторовска будет занимать всего около 50 минут. На данный момент путь из Ялуторовска до Тюмени занимает около 1 часа 16 минут.

Агломерация и развитие Тюменского района

Что касается населенных пунктов в Тюменском районе, Александр Моор подчеркнул, что они, даже без официального статуса агломерации, уже могут считаться её частью. В последние годы Тюменский район активно развивается, и многие жители пригородов работают в Тюмени, что также способствует росту города.