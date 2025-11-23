Когда мороз только раззадоривает: в Якутии стартовал праздник с заплыва в ледяной проруби

Открытие ежегодного фестиваля "Зима начинается с Якутии" началось с события, которое трудно представить в условиях сурового климата региона: при морозе ниже -30 градусов в ледяную воду вышли члены Федерации зимнего плавания Республики Саха. Короткий показательный заплыв стал символическим стартом для крупного культурного проекта, который традиционно объединяет жителей и гостей республики в начале зимы.

Холод как часть большого праздника

Заплыв в ледяной полынье стал одним из первых и самых ярких эпизодов фестивальной программы. Участники Федерации зимнего плавания продемонстрировали физическую подготовку и выдержку, подчеркнув особую северную идентичность региона. Мороз в этот день опускался ниже -30 градусов, но суровые условия не помешали участникам выйти на старт и привлечь внимание к своему виду спорта. Подобные выступления давно стали визитной карточкой местных зимних мероприятий и традиционно собирают зрителей.

Инициаторы подчёркивают, что экстремальное плавание воспринимают не как вызов, а как способ подчеркнуть стойкость жителей Якутии. Каждый год к участию присоединяются новые энтузиасты, для которых ледяная вода становится частью культурной традиции. Организаторы отмечают, что такие акции формируют особую атмосферу праздника и задают эмоциональный тон всему мероприятию.

Программа фестиваля и предстоящие события

По информации Агентства развития туризма республики, в программу нынешнего сезона включено более сорока событий. В течение почти двух недель участники и гости смогут посещать спортивные соревнования, семейные активности и гастрономические мероприятия. Особое место занимает международный фестиваль ледовых и снежных скульптур, который традиционно привлекает мастеров из разных стран и создаёт на улицах города масштабные арт-объекты.

В числе центральных событий — "Вкус Якутии", где представлены национальные блюда, и "Бриллиантовая неделя", ориентированная на развитие регионального ювелирного бренда. Не менее ожидаем и праздник "Строганина 2025", посвящённый традиционной северной кухне. Завершением фестиваля станет зажжение первой в России новогодней ёлки: церемонию проведут 1 декабря, что придаёт зимнему сезону в регионе официальный старт.