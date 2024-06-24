При покупке яиц основные проблемы - это свежесть продукта. Как правильно определить, подходит ли продукт в пищу, рассказал Newsinfo.ru Мифтахутдинов Алевтин, доктор биологических наук, профессор Южно-Уральского аграрного университета.

- Если яйца покупают где-то в сетях, там однозначно они не лежат. С птицефабрик, если так разобраться, яйца - такой продукт, который не лежит вообще. Потому что на птицефабриках запас максимум яиц - одни сутки, максимум двое. Потому что сами понимаете, крупные фабрики выпускают несколько миллионов яиц в день.

Еще один плюс крупных торговых точек - наличие овоскопа, уверен специалист.

- Вот эти приборы с лампочкой внизу, куда вставляются яйца. Если покупатель каким-то образом хочет проверить, то может всегда просветить эти яйца, посмотреть размер воздушной камеры и ряд других признаков, которые могут показывать, что яйцо там может быть испорчено. Во всяком случае, если разобраться, я не представляю, сколько оно там должно лежать и тем более, если условия хранения соответствуют всем параметрам, а чаще всего так оно и есть, если брать сетевые магазины сейчас. Оно должно лежать месяц, чтобы какая-то порча началась.

Кроме того, по словам эксперта, необходимо смотреть на внешний вид яиц.

- Если сильно загрязнены яйца и так далее, такие яйца, конечно, лучше не покупать. Потому что если взять самое опасное заболевание сальмонеллез, то оно находится как раз на поверхности яйца. Загрязненные яйца потенциально могут содержать. Но это очень крайне редкая проблема. И если это нормальные поставщики, нормальные птицефабрики, там это все отслеживается. И такое яйца до потребителя не дойдет. Однозначно там лаборатории, контроль. Вероятность очень-очень низкая, чтобы случилось такое.

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