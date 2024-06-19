Лето - пора запасов на зиму. Как правильно заморозить ягоды, чтобы они не потеряли свои полезные свойства, Newsinfo рассказала Наталья Львовна Лазуренко, диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт. Клиника экспертной медицины Медгород.

- Действительно технологический прогресс остановить невозможно. Более короткие резкие варианты заморозки, со слов производителей, позволяют сохранить максимальное количество питательных веществ. Однако в домашних условиях мы делаем заморозку - это тоже не менее рабочая версия. Потому что когда производитель делает для нас заготовки, он, как правило, не каждую ягодку будет просматривать на предмет ее качества и хорошего внешнего вида. Мы же вручную, перемывая, готовя к заморозке, как правило, каждую ягоду проверяем. Если есть какие-то дефекты, то, естественно, ее в заморозку не используем. И вот в этом безусловный плюс.

Таким образом, по словам специалиста, получается более здоровый продукт, тем более, что при любой заморозке есть естественная потеря витаминов.

- Например, что касается вишни, заморозка на нее вообще никаким образом не действует. Она свои свойства сохраняет. Те вещества, которые в составе есть, прекрасно работают и как антиоксиданты, и как кардиопротекторы, то есть защищают сердечно-сосудистую систему. Здесь ничего мы с вами не теряем. Водорастворимые витамины - да. К сожалению, при любой термической обработке - заморозки, либо нагревании они все равно будут теряться.

В любом случае, как считает эксперт, самостоятельно приготовленный продукт не менее ценный, чем созданный в промышленных условиях.

Фото: commons.wikimedia.org/OliverHerc (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)