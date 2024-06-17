Лето - самое время для запасов на зиму. Как правильно обрабатывать и замораживать ягоды, рассказала Октябрина Ганичкина, садовод, телеведущая, писательница .

- Что касается лесной земляники, в лесу всегда чисто, и едят даже прямо в лесу ягоды, и никогда, вообще-то, отравлений не было, там же не обрабатывают какими-то гербицидами или пестицидами что-то.

На даче же достаточно слегка сбрызнуть водой собранный урожай. По словам эксперта, при более тщательной промывке есть риск просто смять ягоды.

- Не надо уж промывать, обрызнуть чуть-чуть, а то промоете, и они все помнутся, немного промыли в дуршлаге и рассыпали на полотенце, подсушили и варенье варите, и замораживайте, - дала совет Ганичкина.

- Я, например, вообще на даче не обрабатываю, ягоды во время созревания ничем не обрабатываются, собирай и прямо ешь тут, и ничего с вами не будет, - заключила эксперт.