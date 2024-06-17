Лето - самое время для запасов на зиму. Как правильно обрабатывать и замораживать ягоды, рассказала Октябрина Ганичкина, садовод, телеведущая, писательница .
- Что касается лесной земляники, в лесу всегда чисто, и едят даже прямо в лесу ягоды, и никогда, вообще-то, отравлений не было, там же не обрабатывают какими-то гербицидами или пестицидами что-то.
На даче же достаточно слегка сбрызнуть водой собранный урожай. По словам эксперта, при более тщательной промывке есть риск просто смять ягоды.
- Не надо уж промывать, обрызнуть чуть-чуть, а то промоете, и они все помнутся, немного промыли в дуршлаге и рассыпали на полотенце, подсушили и варенье варите, и замораживайте, - дала совет Ганичкина.
- Я, например, вообще на даче не обрабатываю, ягоды во время созревания ничем не обрабатываются, собирай и прямо ешь тут, и ничего с вами не будет, - заключила эксперт.
Фото: Фото: commons.wikimedia.org/Juhanson (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
США активизировали исследования фирм Турции на предмет сотрудничества с РФ
США стали более тщательно изучать деятельность организаций Турции, которые продолжают деловые отношения с Российской Федерацией, невзирая на санкционный запрет. О произошедшем информируют РИА Новости со ссылкой на источник на денежном рынке Анкары.
Россия вошла в рейтинг пяти стран с самой доступной электроэнергией в Европе
Россия в лидирующей пятёрке государств Европы по доступности электроэнергии для населения. Правда, наша страна замыкает топ-5. На первом же месте, по самому дешёвому электричеству для граждан оказалась Исландия, сообщает РИА Новости.
Маск: в будущем у людей вместо смартфонов будут мозговые импланты
Через много лет на замену всем привычным мобильным телефонам придут мозговые импланты. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в своих социальных сетях.
ЛДПР хочет сделать бесплатным проезд на всех видах транспорта для студентов
Депутаты из политической партии ЛДПР вместе с главой фракции Леонидом Слуцким вносят в Государственную Думу проект, который может закрепить за студентами, получающими образование по очной форме, право пользоваться услугами транспорта бесплатно. Об этом информировали РИА Новости, у которых есть документы в распоряжении.