Рекордное подорожание ягод зафиксировано в России. Аналитики рассказали причины.

- Причины подорожания кроются не только в похолодании - цены связаны также с локальными перебоями поставок, ну и с хитростью коммерсантов, - подчеркнул экономист Александр Востряков.

Кроме того, он подчеркнул, что на урожае ощутимо отразилось майское похолодание. Поэтому все лето ожидаемая стоимость превысит прошлогодние показатели на 20-30 процентов.

- Сейчас цены на клубнику варьируются от 500 до 1000 рублей за килограмм. Подешевле, как правило, турецкая, за краснодарскую берут больше, так как она своя, натуральная.

По словам эксперта, влияют на стоимость и локальные перебои с поставками.

- С черешней несколько иная ситуация. Она по большей части сейчас импортная, поэтому стоимость из-за дорогой логистики выросла примерно на 25 процентов. Основные поставщики - Азербайджан, Турция, - сообщил Востряков.

Спасти ситуацию, по его словам, помогут поставки с дачных участков. Теоретически килограмм черной смородины будет стоить около 900 рублей. Замороженные же ягоды могут быть еще дешевле - примерно в 3-4 раза..

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