Рекордное подорожание ягод зафиксировано в России. Аналитики рассказали причины.
- Причины подорожания кроются не только в похолодании - цены связаны также с локальными перебоями поставок, ну и с хитростью коммерсантов, - подчеркнул экономист Александр Востряков.
Кроме того, он подчеркнул, что на урожае ощутимо отразилось майское похолодание. Поэтому все лето ожидаемая стоимость превысит прошлогодние показатели на 20-30 процентов.
- Сейчас цены на клубнику варьируются от 500 до 1000 рублей за килограмм. Подешевле, как правило, турецкая, за краснодарскую берут больше, так как она своя, натуральная.
По словам эксперта, влияют на стоимость и локальные перебои с поставками.
- С черешней несколько иная ситуация. Она по большей части сейчас импортная, поэтому стоимость из-за дорогой логистики выросла примерно на 25 процентов. Основные поставщики - Азербайджан, Турция, - сообщил Востряков.
Спасти ситуацию, по его словам, помогут поставки с дачных участков. Теоретически килограмм черной смородины будет стоить около 900 рублей. Замороженные же ягоды могут быть еще дешевле - примерно в 3-4 раза..
Фото: commons.wikimedia.org
Суд ЕС отклонил иск ВЭБ.РФ о снятии санкций
Европейский суд отверг претензии Игоря Шувалова, председателя ВЭБ.РФ, который стремился добиться отмены санкций ЕС против его компании, - сообщается в пресс-службе Суда РИА Новости.
Моргулов: Запад пытается сохранить свою гегемонию
Запад стремится удержать ускользающее превосходство и старается показательно наказать тех, кто не испытывает страха бросить вызов несправедливости, обозначил в среду посланник России в Китае Игорь Моргулов.
Владимир Путин назвал главными задачами деятелей культуры хранение и развитие
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что основная миссия культурных деятелей заключается в сохранении и расширении национального наследия.
Союз туриндустрии сообщил о росте числа изъятий загранпаспортов в России на границе
За последнее время в стране участились случаи изъятия заграничного паспорта гражданина Российской Федерации по причине многочисленных ошибок в документе. О происходящем информирует РБК со ссылкой на вице-президента РСТ Дмитрия Горина.