Китай активно наращивает свой ядерный потенциал и к 2030 году может сравняться с США и Россией по количеству ядерных боеголовок, сообщает The Hill ссылаясь на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В опубликованном в понедельник докладе SIPRI отмечается, что к 2030 году количество китайских межконтинентальных ядерных ракет может достичь уровня американских и российских вооружений.

В 2023 году, по оценкам института, китайские запасы ядерного оружия увеличились с 410 до приблизительно 500 боеголовок, готовых к использованию.

По данным SIPRI, в настоящее время в мире развернуто около 2100 ядерных ракет, готовых к применению. Почти все они принадлежат США или России. Однако, по прогнозам Пентагона, к 2030 году Китай может увеличить свой ядерный потенциал до 1000 единиц.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской The Telegraph заявил, что страны альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия и переводе его в состояние готовности. Причиной этого, по его словам, являются "угрозы со стороны России и Китая".

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