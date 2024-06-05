Россия, Иран и Китай призвали страны Запада восстановить соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и заявили о собственной готовности к этому. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы, Пекина и Тегерана, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ. Его текст приводит информационное агентство Tasnim.
Ранее, по информации AFP, Франция, Германия и Великобритания представили совету МАГАТЭ официальную резолюцию с осуждением "ядерной эскалации Ирана".
"Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация убеждены, что настало время странам Запада проявить политическую волю, воздержаться от бесконечного круга эскалации… и сделать необходимый шаг для восстановления СВПД. Возможность осуществить это еще есть. Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация готовы к этому", — говорится в совместном заявлении Пекина, Москвы и Тегерана.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП) был принят 14 июля 2015 года в Вене, став результатом дипломатических переговоров шести стран: России, США, Китая, Великобритании, Франции и Германии. 20 июля СБ ООН единогласно принял одобряющую СПВД резолюцию. С Ирана были сняты санкции в обмен на ограничение ядерной программы. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из СПВД, восстановив санкции против Тегерана. В ответ Иран снял ограничения на ядерные исследования, центрифуги и уровень обогащения урана.
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Фото: sonicbomb. com/ Федеральное правительство Соединенных Штатов.
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