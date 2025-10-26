Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by SelfDestructible is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 0:17

Смартфоны дорожают — и не из-за жадности: Xiaomi раскрыла, кто виноват

Президент Xiaomi объяснил рост цен на смартфоны подорожанием модулей памяти

Президент корпорации Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что повышение цен на новые смартфоны бренда связано прежде всего с подорожанием ключевых комплектующих — особенно модулей памяти. По словам руководителя, экономические факторы и рост спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта (ИИ) напрямую повлияли на себестоимость устройств. Об этом сообщает агентство Reuters.

Почему смартфоны Xiaomi подорожали

Лу Вейбинг отметил, что компания столкнулась с повышением стоимости микросхем памяти, без которых невозможно производство современных телефонов, ноутбуков и других гаджетов. Именно этот компонент стал основной причиной роста цен на новые модели Xiaomi.

"Экономическое давление отразилось и на ценах на наши новые продукты", — пояснил Лу Вейбинг в своих соцсетях.

Руководитель подчеркнул, что компания стремится удерживать баланс между инновациями и доступностью, однако рыночные колебания заставили пересмотреть ценовую политику.

Сравнение моделей: Redmi K90 против Redmi K80

Одним из примеров стал недавно выпущенный Redmi K90, который в базовой комплектации получил 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Его стоимость составляет 2599 юаней (около 29 тыс. рублей) - на 100 юаней больше, чем у предшественника Redmi K80, стоившего 2499 юаней.

Чтобы смягчить реакцию покупателей, Xiaomi предложила акционное решение: до конца октября версия Redmi K90 с 512 ГБ памяти будет продаваться со скидкой 300 юаней — за 2899 юаней (примерно 33 тыс. рублей).

"Мы видим разочарование покупателей и хотим пойти им навстречу, сделав наиболее популярную версию доступнее", — добавил Лу Вейбинг.

Что происходит на рынке комплектующих

По данным Reuters, в 2024–2025 годах цены на оперативную и флеш-память выросли на десятки процентов. Основная причина — резкий рост спроса со стороны производителей систем искусственного интеллекта, которым требуются большие объёмы высокопроизводительных модулей DRAM и NAND.

Именно ИИ-технологии стали крупнейшим потребителем памяти: чипы активно закупают NVIDIA, AMD, Google, Microsoft и OpenAI для центров обработки данных и обучения моделей. В результате производители смартфонов оказались в одной цепочке с индустрией ИИ, конкурируя за ограниченные поставки компонентов.

Экономическое давление и стратегия Xiaomi

Xiaomi, как и другие китайские бренды, ощущает последствия глобальных макроэкономических изменений — от роста себестоимости логистики до колебаний валютных курсов. Компания стремится сохранять конкурентоспособность, одновременно повышая уровень технологий своих смартфонов.

Ранее Лу Вейбинг неоднократно подчёркивал, что Xiaomi не намерена идти по пути "гонки за ценой", а делает ставку на качество, энергоэффективность и интеграцию искусственного интеллекта в экосистему устройств.

Сравнение цен и характеристик

Модель Объём памяти (RAM/ROM) Цена на старте Разница с прошлой моделью
Redmi K80 12/256 ГБ 2499 юаней (≈28 тыс. ₽) -
Redmi K90 12/256 ГБ 2599 юаней (≈29 тыс. ₽) +100 юаней
Redmi K90 (512 ГБ) 12/512 ГБ 2899 юаней (≈33 тыс. ₽) -300 юаней по акции

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Оставить цены неизменными при росте себестоимости.
    Последствие: Снижение маржи и риски для производства.
    Альтернатива: Временное повышение цен и акции для покупателей.

  • Ошибка: Игнорировать рыночный дефицит памяти.
    Последствие: Недостаток комплектующих, задержки с поставками.
    Альтернатива: Долгосрочные контракты с производителями DRAM и NAND.

  • Ошибка: Урезать характеристики ради удешевления.
    Последствие: Потеря доверия аудитории.
    Альтернатива: Поддержание флагманского уровня при гибкой ценовой политике.

А что если дефицит памяти усилится?

Если спрос на модули DRAM и NAND со стороны ИИ-компаний продолжит расти, цены на смартфоны могут подняться ещё выше. Некоторые аналитики прогнозируют, что во втором полугодии 2026 года возможен новый виток удорожания мобильных устройств.

Однако производители памяти, включая Samsung, SK Hynix и Micron, уже заявили о расширении мощностей. Это может стабилизировать рынок к 2027 году и вернуть умеренный уровень цен.

Плюсы и минусы роста цен

Плюсы Минусы
Стимулирует технологическое обновление линейки Повышает средний чек и снижает доступность
Укрепляет позиции премиальных моделей Уменьшает долю бюджетного сегмента
Повышает прибыльность при стабильных продажах Может спровоцировать уход части покупателей к конкурентам

3 интересных факта о рынке памяти

  1. За последние 12 месяцев стоимость NAND-чипов выросла более чем на 35%.

  2. Для обучения одной модели уровня GPT-5 требуется в десятки раз больше памяти, чем для работы всех смартфонов Xiaomi за квартал.

  3. Китайские производители активно инвестируют в создание собственных фабрик DRAM, чтобы снизить зависимость от импорта.

FAQ

Почему подорожали смартфоны Xiaomi?
Из-за роста цен на модули памяти DRAM и NAND, вызванного глобальным спросом со стороны разработчиков ИИ-систем.

На сколько выросла цена Redmi K90 по сравнению с K80?
На 100 юаней (около 1100 рублей), при этом старшая версия предлагается со скидкой.

Снизятся ли цены на смартфоны в будущем?
Возможно, если рынок памяти стабилизируется после расширения производственных мощностей.

Как реагируют пользователи?
Некоторые выразили разочарование ростом цен, но отметили, что обновлённая серия Redmi K90 предлагает лучшее соотношение мощности и энергоэффективности.

Какую роль играет ИИ в росте цен?
ИИ-сервисы стали крупнейшими потребителями микросхем памяти, что создаёт дефицит и повышает стоимость компонентов для смартфонов.

