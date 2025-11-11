Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Xiaomi SU7 Ultra
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:57

Эра Tesla заканчивается? Xiaomi неожиданно взяла реванш на рынке Китая

Xiaomi обогнала Tesla по продажам электромобилей в Китае — CPCA

В октябре 2025 года произошло заметное событие на рынке электромобилей Китая: компания Xiaomi впервые превзошла Tesla по продажам внутри страны. Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), за месяц китайские покупатели приобрели 48 654 электромобиля Xiaomi. Для сравнения, внутренние поставки Tesla Model Y составили около 26 100 единиц. Если учитывать экспорт, общее производство Tesla на китайских заводах достигло 61 500 автомобилей, из которых примерно 35 400 были направлены за границу.

Модельный ряд Xiaomi

На текущий момент компания выпускает всего две модели электрокаров: седан SU7 и кроссовер YU7. Большинство покупателей выбирают именно кроссовер: в октябре было продано 33 600 машин YU7.

Продажи YU7 стартовали 6 июля 2024 года, и по данным CPCA, к концу октября совокупные поставки модели превысили 70 000 единиц. Это говорит о том, что продукт успел завоевать доверие клиентов всего за несколько месяцев.

Лидером по-прежнему остается BYD, которая продает более 400 000 электрокаров ежемесячно. Tesla опустилась на второе место по внутренним продажам, а Xiaomi уверенно закрепилась в тройке крупнейших производителей автомобилей на новой энергии в Китае.

Советы шаг за шагом: как выбрать электромобиль

  1. Определите бюджет и реальные потребности. Седан SU7 подойдет для городских поездок, кроссовер YU7 — для семьи и дальних маршрутов.

  2. Проверьте наличие зарядной инфраструктуры рядом с домом и на маршрутах.

  3. Сравните технические характеристики: запас хода, мощность, время зарядки.

  4. Изучите условия гарантии и сервисного обслуживания производителя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка электромобиля без проверки зарядной сети.
    Последствие: ограниченные возможности передвижения.
    Альтернатива: выбирать модели с быстрым зарядом и проверенной инфраструктурой.

  • Ошибка: игнорирование стоимости обслуживания.
    Последствие: непредвиденные расходы.
    Альтернатива: сравнивать сервисные пакеты разных брендов и учитывать гарантию.

А что если… Xiaomi расширит модельный ряд?

Если компания добавит новые кроссоверы и внедорожники, она может серьезно усилить позиции на рынке Китая и конкурировать с BYD и Tesla не только по объемам продаж, но и по разнообразию моделей.

Плюсы и минусы электромобилей Xiaomi

Плюсы Минусы
Современный дизайн Ограниченный выбор моделей
Конкурентные цены Меньший опыт в автомобильной индустрии
Высокий спрос на кроссовер YU7 Меньшая сеть сервисов по сравнению с Tesla
Быстрый рост бренда Недавний выход на рынок

FAQ

Как выбрать электромобиль Xiaomi?
Смотрите на тип модели, запас хода и наличие сервисных центров поблизости. YU7 больше подходит для семей, SU7 — для городской езды.

Сколько стоит электромобиль Xiaomi?
Цены варьируются в зависимости от комплектации, но конкурентоспособны по сравнению с аналогами на рынке.

Что лучше для города: SU7 или YU7?
Для городских поездок удобнее SU7 из-за компактности, для дальних поездок и семьи — YU7.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили Xiaomi ненадежны.
    Правда: модель YU7 доказала свою популярность, продавшись более 70 000 раз за короткий период.

  • Миф: Tesla всегда лидер в Китае.
    Правда: внутренние продажи в октябре 2025 года показали, что Xiaomi обошла Tesla по количеству реализованных машин.

Три интересных факта

  1. Xiaomi YU7 стала самой продаваемой моделью компании за первые четыре месяца продаж.

  2. Экспорт Tesla почти в два раза превышает внутренние продажи в Китае.

  3. BYD удерживает лидерство благодаря широкой линейке электромобилей и многолетнему опыту.

