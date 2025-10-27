Маск нажал на газ — топ-менеджеры выпрыгивают: что происходит внутри X

Руководство компании X продолжает стремительно меняться: спустя всего десять месяцев после назначения пост покинул руководитель отдела глобальных рекламных операций Джон Нитти. Его уход стал ещё одним звеном в цепочке громких кадровых перестановок, которые, по данным Financial Times, отражают нарастающую напряжённость в управлении компанией Илона Маска.

Уход Нитти: симптом системного кризиса

Назначенный менее года назад, Джон Нитти курировал глобальные доходы и рекламные инновации X, занимая ключевую роль в формировании бизнес-стратегии платформы. После ухода генерального директора Линды Яккарино в июле он рассматривался как один из вероятных преемников, однако не успел реализовать ни одну из запланированных инициатив.

"Уход Нитти стал продолжением нестабильности в верхних эшелонах X", — отмечает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к компании.

С начала года компанию уже покинули финансовый директор Махмуд Реза Банки, проработавший менее года, а также руководители финансового и юридического отделов дочернего подразделения xAI.

Что стоит за "вращающейся дверью" X

Источники издания утверждают, что причиной текучки кадров стали импульсивные управленческие решения Маска. Он часто вносит стратегические изменения без предварительного обсуждения с профильными отделами, что вызывает недовольство топ-менеджеров.

Одним из таких решений стал внезапный запрет на использование хэштегов в рекламе, который был введён без согласования с рекламной командой. Для многих руководителей это стало сигналом о том, что их мнение в компании фактически не учитывается.

"Руководители всё чаще чувствуют себя исполнителями чужой воли, а не партнёрами по стратегии", — отметил источник FT, знакомый с ситуацией.

Конфликт интересов: AI против рекламы

В то время как Маск делает ставку на развитие искусственного интеллекта и вкладывает миллиарды долларов в проект xAI, рекламное подразделение X испытывает растущее давление. Приоритеты компании смещаются в сторону технологий, и рекламные инициативы всё чаще отходят на второй план.

Согласно данным FT, на фоне этих инвестиций некоторые рекламодатели вернулись на платформу — после скандала конца 2023 года, когда Маск публично заявил брендам, "чтобы они шли к чёрту". Однако восстановить доверие полностью не удалось: часть компаний продолжает избегать сотрудничества с X, а некоторые даже столкнулись с судебными исками со стороны самой платформы за "бойкоты рекламы".

Падение доверия брендов

Несмотря на заключённые соглашения с Disney и другими крупными корпорациями, X теряет устойчивость в рекламном бизнесе. Платформа всё чаще воспринимается как нестабильный партнёр, а рынок реагирует осторожно.

Маркетологи отмечают, что политика компании стала непредсказуемой, а рекламодатели — уязвимыми перед репутационными рисками.

"Крупные бренды не могут позволить себе связывать имя с площадкой, где каждое изменение продиктовано волей одного человека", — считает аналитик рынка цифровых медиа Анна Крылова.

Сравнение ключевых увольнений

ФИО Должность Время работы Причина ухода (по источникам) Линда Яккарино Генеральный директор X 2023-2024 Разногласия с Маском Махмуд Реза Банки Финансовый директор X < 1 года Давление со стороны Маска Джон Нитти Руководитель рекламы 10 месяцев Разочарование стратегией Руководители xAI Финансы и юр. отдел < 1 года Смена приоритетов компании

Как компания теряет баланс

Главная проблема X — разрыв между технологическими и бизнес-целями. Маск активно продвигает развитие искусственного интеллекта, превращая X в мультифункциональную платформу с интегрированным AI-сервисом. Но при этом рекламный бизнес, на котором зиждется большая часть доходов, теряет управляемость.

Для руководителей вроде Нитти ситуация становится тупиковой: между необходимостью удерживать рекламодателей и постоянными изменениями стратегии со стороны Маска выбор невелик.

Что ждёт X дальше

Аналитики считают, что X может войти в новую фазу реструктуризации. Маск, вероятно, объединит рекламные и AI-направления, чтобы повысить эффективность монетизации. Но без стабильной команды менеджеров платформа рискует потерять способность удерживать крупных партнёров.

Если отток топ-руководителей продолжится, X может столкнуться с дефицитом управленческого опыта - фактором, который уже однажды стал причиной кризиса в Twitter до его ребрендинга.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: централизация решений у одного лидера.

Последствие: демотивация управленцев и рост текучки кадров.

Альтернатива: формирование совета стратегического планирования.

Ошибка: недооценка роли рекламы в бизнес-модели.

Последствие: сокращение доходов и утрата доверия брендов.

Альтернатива: интеграция AI в рекламные инструменты для персонализации контента.

Ошибка: агрессивное публичное поведение руководства.

Последствие: отток партнёров и инвесторов.

Альтернатива: выстраивание коммуникации в духе бренда-экосистемы, а не площадки конфронтации.

Плюсы и минусы стратегии Маска

Плюсы Минусы Быстрое внедрение инноваций Потеря стабильности управления Гибкость в принятии решений Отсутствие прозрачности Активное развитие AI-направления Ослабление рекламного бизнеса Повышение узнаваемости бренда Риски репутационных скандалов

FAQ

Почему уход Нитти считают тревожным сигналом?

Он символизирует потерю доверия управленцев и кризис в рекламном направлении X.

Как это скажется на бизнесе компании?

Падение доверия со стороны брендов может привести к снижению рекламных доходов, которые остаются основным источником прибыли X.

Планирует ли Маск заменить руководство?

По данным FT, в компании уже ищут кандидатов с опытом в интеграции рекламы и искусственного интеллекта.

Мифы и правда

Миф: Маск намеренно избавляется от старого менеджмента.

Правда: источники утверждают, что большинство увольнений происходят по инициативе самих сотрудников из-за разногласий с руководством.

Миф: X теряет инвесторов.

Правда: инвесторы сохраняют интерес из-за перспектив AI-платформы, но опасаются нестабильности управления.

Миф: уход Нитти связан с личным конфликтом.

Правда: основной мотив — несогласие с политикой принятия решений и стратегией монетизации.

Интересные факты

• До X Джон Нитти девять лет работал в Verizon, где развивал рекламную экосистему компании.

• Ранее он занимал руководящие должности в American Express.

• После ухода из X Нитти, по слухам, получил предложения от нескольких технологических стартапов в США.

Исторический контекст

С момента покупки Twitter в 2022 году Илон Маск обещал превратить платформу в "универсальное приложение для всего" — аналог китайского WeChat. Однако за это время X пережила десятки громких увольнений: смену CEO, реструктуризацию отделов и разрыв контрактов с рекламодателями. Уход Джона Нитти — лишь очередное подтверждение того, что путь к "суперплатформе" остаётся тернистым.