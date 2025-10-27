Маск нажал на газ — топ-менеджеры выпрыгивают: что происходит внутри X
Руководство компании X продолжает стремительно меняться: спустя всего десять месяцев после назначения пост покинул руководитель отдела глобальных рекламных операций Джон Нитти. Его уход стал ещё одним звеном в цепочке громких кадровых перестановок, которые, по данным Financial Times, отражают нарастающую напряжённость в управлении компанией Илона Маска.
Уход Нитти: симптом системного кризиса
Назначенный менее года назад, Джон Нитти курировал глобальные доходы и рекламные инновации X, занимая ключевую роль в формировании бизнес-стратегии платформы. После ухода генерального директора Линды Яккарино в июле он рассматривался как один из вероятных преемников, однако не успел реализовать ни одну из запланированных инициатив.
"Уход Нитти стал продолжением нестабильности в верхних эшелонах X", — отмечает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к компании.
С начала года компанию уже покинули финансовый директор Махмуд Реза Банки, проработавший менее года, а также руководители финансового и юридического отделов дочернего подразделения xAI.
Что стоит за "вращающейся дверью" X
Источники издания утверждают, что причиной текучки кадров стали импульсивные управленческие решения Маска. Он часто вносит стратегические изменения без предварительного обсуждения с профильными отделами, что вызывает недовольство топ-менеджеров.
Одним из таких решений стал внезапный запрет на использование хэштегов в рекламе, который был введён без согласования с рекламной командой. Для многих руководителей это стало сигналом о том, что их мнение в компании фактически не учитывается.
"Руководители всё чаще чувствуют себя исполнителями чужой воли, а не партнёрами по стратегии", — отметил источник FT, знакомый с ситуацией.
Конфликт интересов: AI против рекламы
В то время как Маск делает ставку на развитие искусственного интеллекта и вкладывает миллиарды долларов в проект xAI, рекламное подразделение X испытывает растущее давление. Приоритеты компании смещаются в сторону технологий, и рекламные инициативы всё чаще отходят на второй план.
Согласно данным FT, на фоне этих инвестиций некоторые рекламодатели вернулись на платформу — после скандала конца 2023 года, когда Маск публично заявил брендам, "чтобы они шли к чёрту". Однако восстановить доверие полностью не удалось: часть компаний продолжает избегать сотрудничества с X, а некоторые даже столкнулись с судебными исками со стороны самой платформы за "бойкоты рекламы".
Падение доверия брендов
Несмотря на заключённые соглашения с Disney и другими крупными корпорациями, X теряет устойчивость в рекламном бизнесе. Платформа всё чаще воспринимается как нестабильный партнёр, а рынок реагирует осторожно.
Маркетологи отмечают, что политика компании стала непредсказуемой, а рекламодатели — уязвимыми перед репутационными рисками.
"Крупные бренды не могут позволить себе связывать имя с площадкой, где каждое изменение продиктовано волей одного человека", — считает аналитик рынка цифровых медиа Анна Крылова.
Сравнение ключевых увольнений
|ФИО
|Должность
|Время работы
|Причина ухода (по источникам)
|Линда Яккарино
|Генеральный директор X
|2023-2024
|Разногласия с Маском
|Махмуд Реза Банки
|Финансовый директор X
|< 1 года
|Давление со стороны Маска
|Джон Нитти
|Руководитель рекламы
|10 месяцев
|Разочарование стратегией
|Руководители xAI
|Финансы и юр. отдел
|< 1 года
|Смена приоритетов компании
Как компания теряет баланс
Главная проблема X — разрыв между технологическими и бизнес-целями. Маск активно продвигает развитие искусственного интеллекта, превращая X в мультифункциональную платформу с интегрированным AI-сервисом. Но при этом рекламный бизнес, на котором зиждется большая часть доходов, теряет управляемость.
Для руководителей вроде Нитти ситуация становится тупиковой: между необходимостью удерживать рекламодателей и постоянными изменениями стратегии со стороны Маска выбор невелик.
Что ждёт X дальше
Аналитики считают, что X может войти в новую фазу реструктуризации. Маск, вероятно, объединит рекламные и AI-направления, чтобы повысить эффективность монетизации. Но без стабильной команды менеджеров платформа рискует потерять способность удерживать крупных партнёров.
Если отток топ-руководителей продолжится, X может столкнуться с дефицитом управленческого опыта - фактором, который уже однажды стал причиной кризиса в Twitter до его ребрендинга.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: централизация решений у одного лидера.
Последствие: демотивация управленцев и рост текучки кадров.
Альтернатива: формирование совета стратегического планирования.
-
Ошибка: недооценка роли рекламы в бизнес-модели.
Последствие: сокращение доходов и утрата доверия брендов.
Альтернатива: интеграция AI в рекламные инструменты для персонализации контента.
-
Ошибка: агрессивное публичное поведение руководства.
Последствие: отток партнёров и инвесторов.
Альтернатива: выстраивание коммуникации в духе бренда-экосистемы, а не площадки конфронтации.
Плюсы и минусы стратегии Маска
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое внедрение инноваций
|Потеря стабильности управления
|Гибкость в принятии решений
|Отсутствие прозрачности
|Активное развитие AI-направления
|Ослабление рекламного бизнеса
|Повышение узнаваемости бренда
|Риски репутационных скандалов
FAQ
Почему уход Нитти считают тревожным сигналом?
Он символизирует потерю доверия управленцев и кризис в рекламном направлении X.
Как это скажется на бизнесе компании?
Падение доверия со стороны брендов может привести к снижению рекламных доходов, которые остаются основным источником прибыли X.
Планирует ли Маск заменить руководство?
По данным FT, в компании уже ищут кандидатов с опытом в интеграции рекламы и искусственного интеллекта.
Мифы и правда
Миф: Маск намеренно избавляется от старого менеджмента.
Правда: источники утверждают, что большинство увольнений происходят по инициативе самих сотрудников из-за разногласий с руководством.
Миф: X теряет инвесторов.
Правда: инвесторы сохраняют интерес из-за перспектив AI-платформы, но опасаются нестабильности управления.
Миф: уход Нитти связан с личным конфликтом.
Правда: основной мотив — несогласие с политикой принятия решений и стратегией монетизации.
Интересные факты
• До X Джон Нитти девять лет работал в Verizon, где развивал рекламную экосистему компании.
• Ранее он занимал руководящие должности в American Express.
• После ухода из X Нитти, по слухам, получил предложения от нескольких технологических стартапов в США.
Исторический контекст
С момента покупки Twitter в 2022 году Илон Маск обещал превратить платформу в "универсальное приложение для всего" — аналог китайского WeChat. Однако за это время X пережила десятки громких увольнений: смену CEO, реструктуризацию отделов и разрыв контрактов с рекламодателями. Уход Джона Нитти — лишь очередное подтверждение того, что путь к "суперплатформе" остаётся тернистым.
