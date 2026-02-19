Морщинистый картофель портит ужин — тихий сигнал, который многие игнорируют

Картофель кажется продуктом с долгим сроком хранения, поэтому лёгкая морщинистость иногда не вызывает тревоги. Но сморщенная кожура может быть сигналом, что клубни уже начали разрушаться. В некоторых случаях такой картофель безопаснее не использовать вовсе. Об этом сообщает Southern Living.

Почему морщинистый картофель — повод насторожиться

Когда картофель теряет влагу, он становится мягким и вялым. Это первый признак ухудшения качества. По словам шеф-преподавателя Института кулинарного образования Майкла Хандала, клубни, которые подсыхают, размягчаются и дают длинные ростки, употреблять не рекомендуется.

Кулинарный директор Брайан Бистронг отмечает, что морщинистая текстура часто сопровождается потерей вкуса и появлением кисловатого оттенка. Кроме того, по мере старения в картофеле увеличивается содержание соланина — природного соединения, характерного для растений семейства паслёновых.

Повышенное содержание соланина чаще всего связано с воздействием света. При этом кожура может зеленеть — это признак образования хлорофилла и возможного роста уровня токсина. В больших количествах соланин способен вызвать тошноту, рвоту, диарею и головную боль.

Когда картофель точно стоит выбросить

Обращайте внимание на следующие признаки:

Сильная мягкость и сморщенная кожура. Длинные или многочисленные ростки. Зелёные участки на поверхности. Неприятный или затхлый запах.

Если картофель только слегка подсох, но остаётся плотным и без зелени, его ещё можно использовать. Однако при выраженной морщинистости и прорастании лучше не рисковать.

Как правильно хранить картофель

Чтобы клубни дольше оставались свежими, важны условия хранения.

Держите картофель в прохладном, тёмном и сухом месте при температуре около 10°C. Обеспечьте хорошую вентиляцию — подойдут картонные коробки, бумажные или сетчатые пакеты. Не храните его в холодильнике: низкая температура усиливает накопление сахаров и меняет вкус при готовке. Не размещайте рядом с луком — выделяемые газы ускоряют прорастание. Не мойте клубни заранее — влага способствует гниению.

Сколько хранится картофель

Даже при правильном хранении картофель не рассчитан на месяцы в кладовой. По словам экспертов, мешок весом около 2-2,5 кг обычно сохраняет качество примерно две-три недели.

Лучше выбирать плотные, гладкие клубни без пятен и повреждений. Чем свежее картофель при покупке, тем дольше он пролежит дома.