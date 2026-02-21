Туризм в 2026 вырос на 4% — но главные победители оказались совсем не теми, кого ждали

Мировые поездки в 2026 году выглядят как возвращение к привычной динамике, но карта победителей меняется. Быстрее всего растут направления, которые ещё недавно считались "для знатоков", — с яркой культурой, сильной идентичностью и ощущением открытия. Именно они перетягивают внимание у традиционных туристических гигантов. Об этом пишет Линдси Галлоуэй.

Рост есть, но лидеры другие

По данным Всемирного туристического барометра Организации туризма ООН, в 2025 году за границу съездили более 1,5 млрд международных туристов, а глобальные прибытия увеличились на 4%. Европа осталась самым посещаемым регионом — почти 800 млн прибытий и рост на 6% к 2024 году, но самые заметные темпы показали отдельные страны за пределами "вечных хитов".

Бразилия прибавила 37% международных прибытий, Египет — 20%, Эфиопия — 15%, Бутан — 30%, Сейшелы — 13%. По словам участников рынка, этот рывок объясняется не только ценой и погодой: путешественники чаще ищут самобытность, ландшафты и новые форматы впечатлений.

"Эти страны относятся к растущей категории новых направлений с высокой идентичностью, которые уже не являются нишевыми, но ещё не насыщенными", — сказал генеральный директор Revigorate Стивен Вигор.

Египет: "эффект открытия" и более медленный темп

Египет стал одним из главных бенефициаров интереса к Ближнему Востоку, а ключевым драйвером туроператоры называют долгожданное открытие Великого египетского музея у пирамид Гизы. Дополнительно в бронированиях отмечают рост семейных поездок и одиночных путешествий женщин на фоне воспринимаемого улучшения безопасности, а также интерес к затмению 2027 года.

Операторы стараются разводить потоки и предлагают более "неторопливые" варианты — например, небольшие дахабии на Ниле вместо крупных круизных судов. Параллельно появляются новые форматы вроде маршрутов, где перемещение становится частью опыта, а не перегоном между достопримечательностями.

Бразилия: ставка на авиасвязь и "много версий одной страны"

В Бразилии рост во многом связывают с политикой по расширению международных авиамаршрутов через партнёрства с авиакомпаниями и аэропортами. Участники отрасли также отмечают изменение глобального восприятия страны после крупных событий и усиление Сан-Паулу как центра культуры и гастрономии. Отдельный тренд — "осознанный" турист, который комбинирует комфорт, природу и более длительное пребывание.

Вместо типичных для Европы проблем сверхпопулярных кварталов Бразилия решает задачу иначе: при огромной территории и более чем 9 000 км побережья акцент смещается на диверсификацию, чтобы разгрузить Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу и дать импульс другим регионам.

Эфиопия, Сейшелы и Бутан: доверие, качество и устойчивые правила

Эфиопия восстанавливает спрос после периода, когда показатели снижались из-за конфликта в Тыграе: полёты на севере возобновились в 2023 году, а затем последовали инвестиции в доступность и уверенность путешественников, включая запуск платформы Visit Ethiopia в 2025 году. Сейшелы, в свою очередь, делают ставку на сотрудничество государства и бизнеса, расширяя образ направления за пределы "классического медового месяца" и подчёркивая природоохранную повестку, включая защиту 30% морской территории.

Бутан демонстрирует, как рост можно сочетать с ограничительной философией: страна сохраняет подход "высокая ценность — низкий объём", взимая ежедневный сбор за устойчивое развитие ($100/£73 за ночь), который направляют на инфраструктуру и услуги для жителей и гостей. В результате туризм здесь подаётся как культурный обмен, а не гонка за количеством.