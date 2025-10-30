Европа снова удивила: где на планете сейчас безопаснее, чем дома
Современные путешественники всё чаще задаются вопросом: где можно отдыхать спокойно, не переживая за здоровье и безопасность? В мире, где новости пестрят сообщениями о природных катастрофах и политических конфликтах, выбор направления становится делом не только вкуса, но и осторожности. Новый отчёт Berkshire Hathaway Travel Protection — "Самые безопасные города 2026" — помогает найти ответ на этот вопрос. Исследование показывает, что Европа уверенно удерживает лидерство по уровню безопасности и качества жизни.
Как составлялся рейтинг
Отчёт BHTP основан на мнении более чем 1500 американских путешественников и данных аналитических платформ Numbeo и GeoSure Global. Участники оценивали города, в которых побывали лично, по трём ключевым параметрам: уровень преступности, качество здравоохранения и безопасность общественного транспорта. Опрос проводился летом 2025 года, а значит, в него не вошли события последующих месяцев — например, авария канатной дороги в Лиссабоне.
Европа в авангарде
Из одиннадцати лидеров рейтинга восемь принадлежат Европе. И это не случайность: политическая стабильность, высокий уровень социальной защиты и развитая инфраструктура делают старый континент комфортным и надёжным местом для путешествий.
Города-лидеры
Рейкьявик — №1
Столица Исландии второй год подряд возглавляет список. Маленький, уютный и крайне безопасный Рейкьявик славится не только спокойствием, но и высоким уровнем здравоохранения.
"В Рейкьявике нет ни одного опасного района", — подчёркивается в отчёте BHTP.
Город получил первое место по уровню насильственных преступлений и второе по здравоохранению. Единственный риск связан с природой — вулканическая активность требует осторожности.
Копенгаген — №2
Датская столица сочетает спокойствие, присущее маленькому городу, и инфраструктуру современного мегаполиса. Здесь практически не встречаются насильственные преступления, а велокультура и продуманный урбанизм делают передвижение безопасным и приятным.
Цюрих — №3
Швейцарский город стал открытием рейтинга. Высокие стандарты медицины, чистота и политическая устойчивость позволили ему попасть в тройку лучших. Компактность и порядок делают Цюрих удобным для прогулок, а дороговизна — дополнительным фильтром для поддержания спокойной атмосферы.
Амстердам — №4
Амстердам известен своей открытостью и толерантностью. Благодаря развитой велосипедной инфраструктуре и уважению между жителями и гостями города, здесь царит особое чувство гармонии и уверенности. Тяжёлые преступления — редкость, а навигация по историческим кварталам проста и безопасна.
Гонолулу — №5
Самый безопасный город США. Гавайская столица отличается высоким уровнем готовности к чрезвычайным ситуациям и слаженной системой реагирования. Социальная сплочённость жителей создаёт ощущение защищённости, а климат и атмосфера способствуют безмятежному отдыху.
Сидней — №6
Австралийский мегаполис стабильно входит в мировые топы по безопасности. Несмотря на риск природных катастроф, здесь действуют эффективные службы спасения. Низкий уровень преступности и доброжелательная культура делают Сидней одним из самых комфортных городов мира.
Барселона — №7
После обновления инфраструктуры и реформ в туристическом управлении Барселона вернулась в десятку лучших. Несмотря на популярность и потоки туристов, уровень порядка здесь заметно вырос. Путешественники отмечают, что гулять по каталонской столице стало спокойнее и приятнее.
Лиссабон — №8
Португальская столица впервые вошла в рейтинг BHTP. Лиссабон привлекает гармонией старинных кварталов и современной инфраструктуры. Размеренный ритм жизни, низкий уровень преступности и приветливость местных жителей делают его одним из самых сбалансированных направлений Европы.
Токио — №9
Символ дисциплины и порядка. В Токио почти нет насильственных преступлений, а транспортная система — образец эффективности. Вежливость и уважение, свойственные японской культуре, усиливают ощущение безопасности даже в таком огромном мегаполисе.
Дублин — №10
Ирландская столица славится доброжелательной атмосферой и отсутствием опасных районов. По данным BHTP, здесь развит общественный транспорт, а компактность города делает прогулки по нему особенно удобными. Гостеприимство жителей только укрепляет чувство комфорта.
Венеция — №11
Романтичная Венеция не только очаровывает видами, но и считается одним из самых безопасных городов Европы.
"Серьёзные преступления редки, а главную опасность представляют карманники", — отмечается в отчёте.
Компактность, высокий уровень полиции и общая доброжелательность создают атмосферу беззаботности.
Сравнение
|Город
|Континент
|Особенности безопасности
|Рейкьявик
|Европа
|Минимум преступлений, высокий уровень медицины
|Копенгаген
|Европа
|Велокультура, низкий уровень насилия
|Цюрих
|Европа
|Политическая стабильность, порядок
|Амстердам
|Европа
|Толерантность, безопасность передвижения
|Гонолулу
|Америка
|Социальная сплочённость, экстренные службы
|Сидней
|Австралия
|Эффективные службы реагирования
|Барселона
|Европа
|Контроль туризма, порядок
|Лиссабон
|Европа
|Спокойная атмосфера
|Токио
|Азия
|Эталон общественного транспорта
|Дублин
|Европа
|Дружелюбие, компактность
Советы путешественникам
-
Изучайте рейтинги безопасности перед поездкой.
-
Используйте приложения GeoSure или Numbeo для оценки районов.
-
Выбирайте жильё рядом с центром и транспортными узлами.
-
Следите за локальными предупреждениями о погоде и природных явлениях.
-
В странах с активным туризмом — остерегайтесь карманников.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование локальных советов → риск попасть в небезопасный район → используйте официальные городские сайты.
-
Случайный выбор жилья → стресс и неудобство → бронируйте проверенные отели с рейтингом 8+.
-
Экономия на страховке → дорогое лечение за границей → оформляйте туристическую страховку заранее.
А что если…
Если выбирать между экзотикой и безопасностью, многие туристы предпочитают второе. И не зря: спокойствие и предсказуемость маршрута позволяют наслаждаться впечатлениями, не отвлекаясь на тревоги. Современные города доказали, что технологичность, культура и социальная ответственность напрямую связаны с безопасностью.
Плюсы и минусы
|Город
|Плюсы
|Минусы
|Рейкьявик
|Безопасность, экология
|Высокие цены
|Копенгаген
|Велокультура, чистота
|Дорогая еда
|Барселона
|Атмосфера, климат
|Много туристов
|Сидней
|Спокойствие, природа
|Долгий перелёт
|Токио
|Технологии, порядок
|Дорогой транспорт
FAQ
Как выбрать безопасный город для отдыха?
Ориентируйтесь на международные рейтинги и отзывы реальных путешественников.
Сколько стоит поездка в самые безопасные города?
От 1000 до 3000 долларов в зависимости от направления и сезона.
Что лучше — Европа или Азия по уровню безопасности?
Европа стабильно лидирует, но Токио и Сеул не уступают в надёжности.
Мифы и правда
Миф: безопасные города скучны.
Правда: безопасность не исключает яркости — пример тому Барселона и Амстердам.
Миф: высокий уровень жизни делает отдых недоступным.
Правда: при планировании заранее можно найти доступные варианты.
Интересные факты
• В Рейкьявике полиция не носит оружие.
• В Копенгагене на каждого жителя приходится больше одного велосипеда.
• В Цюрихе уровень доверия к властям — один из самых высоких в мире.
Исторический контекст
Первый отчёт о самых безопасных городах появился в 2015 году. С тех пор Европа удерживает лидерство, а скандинавские страны стабильно занимают верхние позиции. Это отражает долгосрочные инвестиции в качество городской среды и социальное равенство.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru