Европа снова удивила: где на планете сейчас безопаснее, чем дома

Современные путешественники всё чаще задаются вопросом: где можно отдыхать спокойно, не переживая за здоровье и безопасность? В мире, где новости пестрят сообщениями о природных катастрофах и политических конфликтах, выбор направления становится делом не только вкуса, но и осторожности. Новый отчёт Berkshire Hathaway Travel Protection — "Самые безопасные города 2026" — помогает найти ответ на этот вопрос. Исследование показывает, что Европа уверенно удерживает лидерство по уровню безопасности и качества жизни.

Как составлялся рейтинг

Отчёт BHTP основан на мнении более чем 1500 американских путешественников и данных аналитических платформ Numbeo и GeoSure Global. Участники оценивали города, в которых побывали лично, по трём ключевым параметрам: уровень преступности, качество здравоохранения и безопасность общественного транспорта. Опрос проводился летом 2025 года, а значит, в него не вошли события последующих месяцев — например, авария канатной дороги в Лиссабоне.

Европа в авангарде

Из одиннадцати лидеров рейтинга восемь принадлежат Европе. И это не случайность: политическая стабильность, высокий уровень социальной защиты и развитая инфраструктура делают старый континент комфортным и надёжным местом для путешествий.

Города-лидеры

Рейкьявик — №1

Столица Исландии второй год подряд возглавляет список. Маленький, уютный и крайне безопасный Рейкьявик славится не только спокойствием, но и высоким уровнем здравоохранения.

"В Рейкьявике нет ни одного опасного района", — подчёркивается в отчёте BHTP.

Город получил первое место по уровню насильственных преступлений и второе по здравоохранению. Единственный риск связан с природой — вулканическая активность требует осторожности.

Копенгаген — №2

Датская столица сочетает спокойствие, присущее маленькому городу, и инфраструктуру современного мегаполиса. Здесь практически не встречаются насильственные преступления, а велокультура и продуманный урбанизм делают передвижение безопасным и приятным.

Цюрих — №3

Швейцарский город стал открытием рейтинга. Высокие стандарты медицины, чистота и политическая устойчивость позволили ему попасть в тройку лучших. Компактность и порядок делают Цюрих удобным для прогулок, а дороговизна — дополнительным фильтром для поддержания спокойной атмосферы.

Амстердам — №4

Амстердам известен своей открытостью и толерантностью. Благодаря развитой велосипедной инфраструктуре и уважению между жителями и гостями города, здесь царит особое чувство гармонии и уверенности. Тяжёлые преступления — редкость, а навигация по историческим кварталам проста и безопасна.

Гонолулу — №5

Самый безопасный город США. Гавайская столица отличается высоким уровнем готовности к чрезвычайным ситуациям и слаженной системой реагирования. Социальная сплочённость жителей создаёт ощущение защищённости, а климат и атмосфера способствуют безмятежному отдыху.

Сидней — №6

Австралийский мегаполис стабильно входит в мировые топы по безопасности. Несмотря на риск природных катастроф, здесь действуют эффективные службы спасения. Низкий уровень преступности и доброжелательная культура делают Сидней одним из самых комфортных городов мира.

Барселона — №7

После обновления инфраструктуры и реформ в туристическом управлении Барселона вернулась в десятку лучших. Несмотря на популярность и потоки туристов, уровень порядка здесь заметно вырос. Путешественники отмечают, что гулять по каталонской столице стало спокойнее и приятнее.

Лиссабон — №8

Португальская столица впервые вошла в рейтинг BHTP. Лиссабон привлекает гармонией старинных кварталов и современной инфраструктуры. Размеренный ритм жизни, низкий уровень преступности и приветливость местных жителей делают его одним из самых сбалансированных направлений Европы.

Токио — №9

Символ дисциплины и порядка. В Токио почти нет насильственных преступлений, а транспортная система — образец эффективности. Вежливость и уважение, свойственные японской культуре, усиливают ощущение безопасности даже в таком огромном мегаполисе.

Дублин — №10

Ирландская столица славится доброжелательной атмосферой и отсутствием опасных районов. По данным BHTP, здесь развит общественный транспорт, а компактность города делает прогулки по нему особенно удобными. Гостеприимство жителей только укрепляет чувство комфорта.

Венеция — №11

Романтичная Венеция не только очаровывает видами, но и считается одним из самых безопасных городов Европы.

"Серьёзные преступления редки, а главную опасность представляют карманники", — отмечается в отчёте.

Компактность, высокий уровень полиции и общая доброжелательность создают атмосферу беззаботности.

Сравнение

Город Континент Особенности безопасности Рейкьявик Европа Минимум преступлений, высокий уровень медицины Копенгаген Европа Велокультура, низкий уровень насилия Цюрих Европа Политическая стабильность, порядок Амстердам Европа Толерантность, безопасность передвижения Гонолулу Америка Социальная сплочённость, экстренные службы Сидней Австралия Эффективные службы реагирования Барселона Европа Контроль туризма, порядок Лиссабон Европа Спокойная атмосфера Токио Азия Эталон общественного транспорта Дублин Европа Дружелюбие, компактность

Советы путешественникам

Изучайте рейтинги безопасности перед поездкой. Используйте приложения GeoSure или Numbeo для оценки районов. Выбирайте жильё рядом с центром и транспортными узлами. Следите за локальными предупреждениями о погоде и природных явлениях. В странах с активным туризмом — остерегайтесь карманников.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование локальных советов → риск попасть в небезопасный район → используйте официальные городские сайты.

Случайный выбор жилья → стресс и неудобство → бронируйте проверенные отели с рейтингом 8+.

Экономия на страховке → дорогое лечение за границей → оформляйте туристическую страховку заранее.

А что если…

Если выбирать между экзотикой и безопасностью, многие туристы предпочитают второе. И не зря: спокойствие и предсказуемость маршрута позволяют наслаждаться впечатлениями, не отвлекаясь на тревоги. Современные города доказали, что технологичность, культура и социальная ответственность напрямую связаны с безопасностью.

Плюсы и минусы

Город Плюсы Минусы Рейкьявик Безопасность, экология Высокие цены Копенгаген Велокультура, чистота Дорогая еда Барселона Атмосфера, климат Много туристов Сидней Спокойствие, природа Долгий перелёт Токио Технологии, порядок Дорогой транспорт

FAQ

Как выбрать безопасный город для отдыха?

Ориентируйтесь на международные рейтинги и отзывы реальных путешественников.

Сколько стоит поездка в самые безопасные города?

От 1000 до 3000 долларов в зависимости от направления и сезона.

Что лучше — Европа или Азия по уровню безопасности?

Европа стабильно лидирует, но Токио и Сеул не уступают в надёжности.

Мифы и правда

Миф: безопасные города скучны.

Правда: безопасность не исключает яркости — пример тому Барселона и Амстердам.

Миф: высокий уровень жизни делает отдых недоступным.

Правда: при планировании заранее можно найти доступные варианты.

Интересные факты

• В Рейкьявике полиция не носит оружие.

• В Копенгагене на каждого жителя приходится больше одного велосипеда.

• В Цюрихе уровень доверия к властям — один из самых высоких в мире.

Исторический контекст

Первый отчёт о самых безопасных городах появился в 2015 году. С тех пор Европа удерживает лидерство, а скандинавские страны стабильно занимают верхние позиции. Это отражает долгосрочные инвестиции в качество городской среды и социальное равенство.