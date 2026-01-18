Компас больше не указывает "туда же" — магнитный север снова сместился

Компас больше не указывает туда же, куда указывал ещё несколько лет назад, и это не образное выражение. Магнитный северный полюс Земли снова заметно сместился, заставив учёных обновить ключевой навигационный ориентир планеты. Изменения затрагивают авиацию, морскую навигацию и цифровые технологии, которыми мы пользуемся ежедневно. Об этом сообщает LA NACION.

Почему магнитный полюс постоянно "путешествует"

В отличие от географического Северного полюса, который фиксирует ось вращения Земли, магнитный северный полюс не закреплён в одной точке. Он формируется движением жидкого железа во внешнем ядре планеты — именно этот процесс создаёт магнитное поле, защищающее Землю от солнечной радиации и позволяющее ориентироваться с помощью компасов.

С момента первого точного определения в 1831 году магнитный полюс прошёл более 2200 километров и постепенно сместился от канадской Арктики в сторону Сибири. Само по себе движение не является аномалией, однако в последние десятилетия учёных удивили изменения его скорости. После долгого периода, когда полюс двигался на 50-60 километров в год, темпы снизились примерно до 35 километров в год — специалисты называют это самым заметным замедлением за всю историю наблюдений.

Обновление World Magnetic Model 2025

Именно из-за этого смещения Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) совместно с Британской геологической службой выпустили обновлённую Мировую магнитную модель — WMM2025. Этот документ считается официальным эталоном для расчёта магнитного склонения и используется правительствами, военными структурами и технологическими компаниями по всему миру.

"Магнитный северный полюс Земли снова значительно сдвинулся, что потребовало обновления Мировой магнитной модели", — отмечается в данных Национальных центров экологической информации.

Новая версия модели была представлена в декабре 2024 года и рассчитана на использование до конца 2029 года, если не произойдут резкие и непредсказуемые изменения магнитного поля. Она применяется в гражданской авиации, коммерческом и военном флоте, подводной навигации, а также международными организациями, включая НАТО и Международную гидрографическую организацию.

Что изменится для технологий и транспорта

Данные WMM2025 встроены и в повседневные устройства: смартфоны, автомобильные навигационные системы и цифровые компасы используют эту модель для калибровки. Для обычного пользователя влияние практически незаметно — поездки по городу или использование телефона не изменятся.

Ситуация иная для дальних маршрутов и чувствительных условий. При трансконтинентальных перелётах, морской навигации и особенно в полярных регионах устаревшая модель может давать отклонения в десятки километров от расчётного курса. В таких сценариях точность становится критически важной.

Повышенная точность и "зоны затемнения"

Ключевым нововведением стало появление версии повышенного разрешения — WMMHR2025. Она повышает точность расчётов: если ранее погрешность могла охватывать тысячи километров, то теперь она сокращается примерно до 300 километров на экваторе, что особенно важно для высоких широт.

Кроме того, обновлённая модель уточняет так называемые "магнитные зоны затемнения" вблизи полюсов — области, где поведение магнитного поля делает компасы менее надёжными. Эти данные необходимы для планирования полярных авиамаршрутов и научных экспедиций, где навигационная ошибка может иметь серьёзные последствия.