От Рима до Ханоя: как готовят кофе в разных уголках планеты
Италия — родина эспрессо и бесконечного удовольствия от кофе. Здесь ценят насыщенный вкус и аромат, а иногда к привычной чашке добавляют немного алкоголя — граппы, коньяка или самбуки. Так получается кофе коретто, что в переводе означает "исправленный". Этот напиток бодрит не только кофеином, но и теплом южного темперамента.
Ингредиенты:
• эспрессо — 40 мл
• крепкий алкоголь — 20 мл
Как готовить:
-
Сварите эспрессо в небольшой чашке.
-
Добавьте алкоголь по вкусу и немного перемешайте.
В барах Рима вам, скорее всего, подадут кофе с граппой, а на севере страны — с самбукой. В домашних условиях можно экспериментировать и искать идеальное сочетание.
Венский кофе: десерт в кружке
Австрийцы знают толк в уюте, и их кофе по-венски тому подтверждение. Мягкий, сливочный напиток готовят на основе эспрессо, добавляя теплое молоко и шапочку взбитых сливок. Иногда его называют "францисканер" или "меланж".
Ингредиенты:
• эспрессо — 50 мл
• молоко — 70 мл
• взбитые сливки — 30 г
Пошаговый рецепт:
-
Сначала взбейте молоко до лёгкой пены.
-
Сварите кофе и перелейте в подогретую чашку.
-
Влейте молоко, сверху выложите взбитые сливки.
К венскому кофе принято подавать десерты — штрудель, торт "Захер" или австрийские блинчики кайзершмаррн. Такой напиток идеально подходит для неспешных завтраков и уютных вечеров.
Флет уайт: кофейная классика Австралии и Новой Зеландии
Флет уайт появился в конце XX века благодаря новозеландскому бариста Дереку Таунсенду, который стремился создать напиток, сочетающий крепость эспрессо и мягкость молока. В отличие от капучино, здесь меньше пены и больше насыщенности.
Ингредиенты:
• двойной эспрессо — 80 мл
• молоко — 160 мл
Как приготовить:
-
Заварите двойную порцию эспрессо.
-
Вспеньте молоко до состояния легкой кремовой текстуры.
-
Осторожно соедините молоко с кофе, чтобы напиток получился шелковистым и гладким.
Флет уайт подают в стеклянных стаканах или чашках среднего размера. Его вкус — баланс между мощным кофе и бархатной молочностью.
Моккачино по-бразильски: встреча кофе и шоколада
В Бразилии кофе — часть национальной культуры. Местные жители часто смешивают его с какао или шоколадом, получая напиток, известный как мокко или моккачино.
Ингредиенты:
• молотый кофе — 3 ч. л.
• молоко — 150 мл
• шоколад — 40 г
• сахар — по вкусу
Как готовить:
-
Сварите кофе привычным способом.
-
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.
-
Подогрейте молоко, соедините с шоколадом, добавьте кофе и перемешайте.
Можно украсить напиток сливками и кусочками шоколада. Получается густой и сладкий десерт в кружке — отличный вариант для утреннего удовольствия или уютного вечера.
Эфиопский кофе: аромат специй и традиций
Эфиопия считается родиной кофе, и здесь его готовят по-особенному. Настоящая церемония проходит с благовониями и глиняным кофейником, но дома можно воспроизвести часть магии, добавив специи и мёд.
Ингредиенты:
• молотый кофе — 10 г
• вода — 120 мл
• мед — 1 ст. л.
• смесь специй (кориандр, мускат, анис, чили) — 0,5 ч. л.
Рецепт:
-
Насыпьте кофе в турку и слегка прогрейте.
-
Добавьте воду, доведите до кипения, дайте "шапочке" подняться несколько раз.
-
Всыпьте специи, снимите с огня, добавьте мед.
-
После настаивания процедите напиток.
Такой кофе получается густым, насыщенным и пикантным. Иногда в него добавляют щепотку соли или немного сливочного масла, чтобы вкус стал мягче.
Турецкий кофе: напиток с характером
Кофе по-турецки — легендарный способ заваривания, дошедший до наших дней без изменений. Его варят в турке, а гущу используют для гадания.
Ингредиенты:
• кофе — 10 г
• вода — 100 мл
• кардамон — щепотка
Как готовить:
-
Смешайте кофе и кардамон в турке.
-
Добавьте воду в пропорции 1:10.
-
Варите на слабом огне, не доводя до бурного кипения.
-
Когда пена поднимется, снимите с плиты и дайте настояться.
Турецкий кофе пьют сладким, подавая с восточными сладостями — рахат-лукумом или пахлавой.
Кофе по-вьетнамски: терпкость и сладость в одном стакане
Вьетнамский кофе готовят с помощью металлического фильтра. Горячая вода медленно проходит через слой молотого кофе и соединяется со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
• кофе — 25 г
• вода — 250 мл
• сгущённое молоко — 2 ст. л.
• щепотка соли
Пошаговый способ:
-
Прогрейте фильтр и чашку кипятком.
-
Влейте сгущёнку в чашку.
-
Засыпьте кофе в фильтр, слегка утрамбуйте.
-
Медленно налейте горячую воду (до 95 °C).
-
Когда кофе стечёт, снимите фильтр и размешайте напиток.
На юге Вьетнама этот кофе часто подают со льдом — освежающий вариант для жаркого климата.
Сравнение способов приготовления кофе
|Страна
|Название напитка
|Основной ингредиент
|Особенность
|Вкус
|Италия
|Кофе коретто
|Эспрессо + алкоголь
|Граппа или самбука
|Горячий, крепкий
|Австрия
|Кофе по-венски
|Эспрессо + сливки
|Мягкая пенка
|Нежный, сливочный
|Австралия
|Флет уайт
|Эспрессо + молоко
|Меньше пены, больше вкуса
|Глубокий, бархатный
|Бразилия
|Моккачино
|Кофе + шоколад
|Сладкий десерт
|Шоколадный
|Эфиопия
|Эфиопский кофе
|Кофе + специи
|Мёд и пряности
|Пикантный
|Турция
|Кофе по-турецки
|Кофе в турке
|Гуща для гадания
|Терпкий
|Вьетнам
|Вьетнамский кофе
|Кофе + сгущёнка
|Заваривание через фильтр
|Сладкий, густой
А что если…
Если вы хотите попробовать кофейные эксперименты, но не имеете специальных приборов, можно начать с френч-пресса или турки. А чтобы добиться вкуса, близкого к кафе, важно брать качественные зёрна и свежемолотый кофе.
Плюсы и минусы домашних рецептов
|Плюсы
|Минусы
|Можно регулировать крепость и вкус
|Требуется время и внимание
|Экономия средств
|Не всегда получается идеальная пенка
|Возможность экспериментов
|Нужна практика для правильной температуры
|Аромат свежего кофе дома
|Придётся мыть посуду после каждого заваривания
FAQ
Как выбрать кофе для дома?
Берите свежеобжаренные зёрна среднего обжаривания. Они универсальны и подойдут для разных способов заваривания.
Что лучше: кофе в зернах или молотый?
В зернах — вкус ярче и ароматнее. Молотый кофе быстро теряет свойства.
Как сделать пену, как в кофейне?
Используйте капучинатор или ручной вспениватель. Главное — не перегревать молоко выше 65 °C.
Мифы и правда о кофе
• Миф: Кофе обезвоживает организм.
Правда: В умеренных количествах он не влияет на водный баланс.
• Миф: Натуральный кофе повышает давление у всех.
Правда: Эффект индивидуален, и у здоровых людей давление почти не меняется.
• Миф: Кофе вреден для сердца.
Правда: Исследования показывают, что 1-2 чашки в день могут быть даже полезны.
3 интересных факта о кофе
-
Эфиопские монахи использовали кофейные ягоды ещё в IX веке для бодрости во время молитв.
-
В Японии существует СПА, где посетителей буквально купают в кофе.
-
Самое дорогое кофе в мире — Kopi Luwak, зёрна которого проходят через пищеварение азиатской пальмовой циветты.
