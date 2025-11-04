От Рима до Ханоя: как готовят кофе в разных уголках планеты

Италия — родина эспрессо и бесконечного удовольствия от кофе. Здесь ценят насыщенный вкус и аромат, а иногда к привычной чашке добавляют немного алкоголя — граппы, коньяка или самбуки. Так получается кофе коретто, что в переводе означает "исправленный". Этот напиток бодрит не только кофеином, но и теплом южного темперамента.

Ингредиенты:

• эспрессо — 40 мл

• крепкий алкоголь — 20 мл

Как готовить:

Сварите эспрессо в небольшой чашке. Добавьте алкоголь по вкусу и немного перемешайте.

В барах Рима вам, скорее всего, подадут кофе с граппой, а на севере страны — с самбукой. В домашних условиях можно экспериментировать и искать идеальное сочетание.

Венский кофе: десерт в кружке

Австрийцы знают толк в уюте, и их кофе по-венски тому подтверждение. Мягкий, сливочный напиток готовят на основе эспрессо, добавляя теплое молоко и шапочку взбитых сливок. Иногда его называют "францисканер" или "меланж".

Ингредиенты:

• эспрессо — 50 мл

• молоко — 70 мл

• взбитые сливки — 30 г

Пошаговый рецепт:

Сначала взбейте молоко до лёгкой пены. Сварите кофе и перелейте в подогретую чашку. Влейте молоко, сверху выложите взбитые сливки.

К венскому кофе принято подавать десерты — штрудель, торт "Захер" или австрийские блинчики кайзершмаррн. Такой напиток идеально подходит для неспешных завтраков и уютных вечеров.

Флет уайт: кофейная классика Австралии и Новой Зеландии

Флет уайт появился в конце XX века благодаря новозеландскому бариста Дереку Таунсенду, который стремился создать напиток, сочетающий крепость эспрессо и мягкость молока. В отличие от капучино, здесь меньше пены и больше насыщенности.

Ингредиенты:

• двойной эспрессо — 80 мл

• молоко — 160 мл

Как приготовить:

Заварите двойную порцию эспрессо. Вспеньте молоко до состояния легкой кремовой текстуры. Осторожно соедините молоко с кофе, чтобы напиток получился шелковистым и гладким.

Флет уайт подают в стеклянных стаканах или чашках среднего размера. Его вкус — баланс между мощным кофе и бархатной молочностью.

Моккачино по-бразильски: встреча кофе и шоколада

В Бразилии кофе — часть национальной культуры. Местные жители часто смешивают его с какао или шоколадом, получая напиток, известный как мокко или моккачино.

Ингредиенты:

• молотый кофе — 3 ч. л.

• молоко — 150 мл

• шоколад — 40 г

• сахар — по вкусу

Как готовить:

Сварите кофе привычным способом. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Подогрейте молоко, соедините с шоколадом, добавьте кофе и перемешайте.

Можно украсить напиток сливками и кусочками шоколада. Получается густой и сладкий десерт в кружке — отличный вариант для утреннего удовольствия или уютного вечера.

Эфиопский кофе: аромат специй и традиций

Эфиопия считается родиной кофе, и здесь его готовят по-особенному. Настоящая церемония проходит с благовониями и глиняным кофейником, но дома можно воспроизвести часть магии, добавив специи и мёд.

Ингредиенты:

• молотый кофе — 10 г

• вода — 120 мл

• мед — 1 ст. л.

• смесь специй (кориандр, мускат, анис, чили) — 0,5 ч. л.

Рецепт:

Насыпьте кофе в турку и слегка прогрейте. Добавьте воду, доведите до кипения, дайте "шапочке" подняться несколько раз. Всыпьте специи, снимите с огня, добавьте мед. После настаивания процедите напиток.

Такой кофе получается густым, насыщенным и пикантным. Иногда в него добавляют щепотку соли или немного сливочного масла, чтобы вкус стал мягче.

Турецкий кофе: напиток с характером

Кофе по-турецки — легендарный способ заваривания, дошедший до наших дней без изменений. Его варят в турке, а гущу используют для гадания.

Ингредиенты:

• кофе — 10 г

• вода — 100 мл

• кардамон — щепотка

Как готовить:

Смешайте кофе и кардамон в турке. Добавьте воду в пропорции 1:10. Варите на слабом огне, не доводя до бурного кипения. Когда пена поднимется, снимите с плиты и дайте настояться.

Турецкий кофе пьют сладким, подавая с восточными сладостями — рахат-лукумом или пахлавой.

Кофе по-вьетнамски: терпкость и сладость в одном стакане

Вьетнамский кофе готовят с помощью металлического фильтра. Горячая вода медленно проходит через слой молотого кофе и соединяется со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

• кофе — 25 г

• вода — 250 мл

• сгущённое молоко — 2 ст. л.

• щепотка соли

Пошаговый способ:

Прогрейте фильтр и чашку кипятком. Влейте сгущёнку в чашку. Засыпьте кофе в фильтр, слегка утрамбуйте. Медленно налейте горячую воду (до 95 °C). Когда кофе стечёт, снимите фильтр и размешайте напиток.

На юге Вьетнама этот кофе часто подают со льдом — освежающий вариант для жаркого климата.

Сравнение способов приготовления кофе

Страна Название напитка Основной ингредиент Особенность Вкус Италия Кофе коретто Эспрессо + алкоголь Граппа или самбука Горячий, крепкий Австрия Кофе по-венски Эспрессо + сливки Мягкая пенка Нежный, сливочный Австралия Флет уайт Эспрессо + молоко Меньше пены, больше вкуса Глубокий, бархатный Бразилия Моккачино Кофе + шоколад Сладкий десерт Шоколадный Эфиопия Эфиопский кофе Кофе + специи Мёд и пряности Пикантный Турция Кофе по-турецки Кофе в турке Гуща для гадания Терпкий Вьетнам Вьетнамский кофе Кофе + сгущёнка Заваривание через фильтр Сладкий, густой

А что если…

Если вы хотите попробовать кофейные эксперименты, но не имеете специальных приборов, можно начать с френч-пресса или турки. А чтобы добиться вкуса, близкого к кафе, важно брать качественные зёрна и свежемолотый кофе.

Плюсы и минусы домашних рецептов

Плюсы Минусы Можно регулировать крепость и вкус Требуется время и внимание Экономия средств Не всегда получается идеальная пенка Возможность экспериментов Нужна практика для правильной температуры Аромат свежего кофе дома Придётся мыть посуду после каждого заваривания

FAQ

Как выбрать кофе для дома?

Берите свежеобжаренные зёрна среднего обжаривания. Они универсальны и подойдут для разных способов заваривания.

Что лучше: кофе в зернах или молотый?

В зернах — вкус ярче и ароматнее. Молотый кофе быстро теряет свойства.

Как сделать пену, как в кофейне?

Используйте капучинатор или ручной вспениватель. Главное — не перегревать молоко выше 65 °C.

Мифы и правда о кофе

• Миф: Кофе обезвоживает организм.

Правда: В умеренных количествах он не влияет на водный баланс.

• Миф: Натуральный кофе повышает давление у всех.

Правда: Эффект индивидуален, и у здоровых людей давление почти не меняется.

• Миф: Кофе вреден для сердца.

Правда: Исследования показывают, что 1-2 чашки в день могут быть даже полезны.

3 интересных факта о кофе