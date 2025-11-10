Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 10:17

Смотрю на рейтинг продаж — и не верю глазам: эта бензиновая Toyota обошла даже Model Y

Японский кроссовер Toyota RAV4 занял первое место в мировых продажах

Мировой рынок автомобилей в 2025 году продолжает удивлять: электромобили постепенно уступают лидерство традиционным моделям, а азиатские бренды укрепляют позиции во всех сегментах. Согласно исследованию аналитического портала Focus2move, по итогам первых девяти месяцев 2025 года лидером продаж стал японский кроссовер Toyota RAV4, сместивший прежнего фаворита — Toyota Corolla.

"Самым популярным новым автомобилем в мире по итогам первых девяти месяцев 2025 года стал японский кроссовер Toyota RAV4", — сообщили в Focus2move.

Лидеры мирового авторынка

В рейтинге самых продаваемых моделей уверенно доминируют представители японского и американского автопрома. Toyota RAV4 показал рост продаж на 11,2%, заняв 2,5% мирового рынка. Второе место удерживает Toyota Corolla, чьи показатели снизились на 8,2%. Замыкает тройку — Tesla Model Y, падение продаж которой составило 11,2%.

Таким образом, впервые за последние годы на вершину вышел не электромобиль, а бензиновый кроссовер, что отражает изменение покупательских предпочтений — клиенты снова выбирают универсальные, надёжные и комфортные автомобили.

Топ-10 самых популярных автомобилей мира (январь-сентябрь 2025)

Модель Производитель Изменение продаж (%) Рыночная доля
1 Toyota RAV4 Toyota +11,2 2,5%
2 Toyota Corolla Toyota -8,2 2,3%
3 Tesla Model Y Tesla -11,2 2,1%
4 Ford F-Series Ford +3,5 1,8%
5 Honda CR-V Honda +2,1 1,6%
6 Chevrolet Silverado Chevrolet +1,8 1,5%
7 Toyota Camry Toyota -4,6 1,4%
8 Hyundai Tucson Hyundai +5,9 1,3%
9 Toyota Hilux Toyota +2,8 1,2%
10 Kia Sportage Kia +6,1 1,1%

Почему RAV4 снова на вершине

Toyota RAV4 уже несколько лет подряд входит в топ самых продаваемых кроссоверов, но в 2025 году ему удалось обойти даже электрокары. Эксперты объясняют это тремя ключевыми факторами:

  1. Универсальность. Модель сочетается с разными типами двигателей — бензиновыми, гибридными и подключаемыми гибридами.

  2. Глобальная сеть продаж. Toyota представлена более чем в 170 странах, что обеспечивает устойчивый спрос.

  3. Надёжность бренда. RAV4 имеет репутацию одной из самых долговечных моделей на рынке SUV.

Как чувствует себя Tesla Model Y

Несмотря на высокие позиции, Tesla Model Y потеряла часть аудитории. Причины — насыщение рынка электромобилей и конкуренция со стороны гибридных моделей, предлагающих большую автономность и меньшую зависимость от инфраструктуры зарядных станций.
Кроме того, падение цен на нефть в 2025 году сделало бензиновые автомобили снова более привлекательными в ряде регионов.

Региональные различия

  • Северная Америка: Ford F-Series и Chevrolet Silverado остаются вне конкуренции — спрос поддерживается корпоративными покупателями и фермерами.

  • Европа: здесь растёт доля кроссоверов Hyundai и Kia, которые привлекают сочетанием цены и технологий.

  • Азия: традиционно доминируют Toyota Corolla и RAV4, а также Honda CR-V.

  • Россия и СНГ: укрепляют позиции китайские марки, однако Toyota и Kia по-прежнему остаются популярными в премиальном и семейном сегментах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать автомобиль без учёта рынка перепродажи.
    Последствие: Потеря до 20% стоимости за первый год.
    Альтернатива: Выбор моделей с высокой остаточной ценой — Toyota, Honda, Kia.

  • Ошибка: Игнорировать гибридные версии.
    Последствие: Повышенные расходы на топливо.
    Альтернатива: Рассмотреть гибридные RAV4, Corolla Cross или Hyundai Tucson Hybrid.

А что если рынок снова повернётся к электромобилям?

Аналитики считают, что временное снижение интереса к "электричкам" не означает их заката. Наоборот, производители готовят новые поколения батарей с увеличенным запасом хода и более доступными ценами. Если инфраструктура зарядок продолжит развиваться, Tesla и другие бренды могут вернуть лидирующие позиции уже к 2027 году.

Плюсы и минусы мировых тенденций

Плюсы Минусы
Расширение ассортимента гибридных моделей Уменьшение доли электромобилей в продажах
Повышение качества бензиновых двигателей Рост цен из-за инфляции и логистики
Укрепление позиций азиатских автогигантов Снижение разнообразия брендов в Европе и США

FAQ

Какой автомобиль самый популярный в мире в 2025 году?
Toyota RAV4 — благодаря росту продаж на 11,2% и рыночной доле 2,5%.

Почему Tesla Model Y теряет позиции?
Из-за насыщения рынка и конкуренции со стороны гибридов, которые удобнее в эксплуатации.

Какая марка лидирует по количеству моделей в топ-10?
Toyota — сразу четыре позиции: RAV4, Corolla, Camry и Hilux.

Мифы и правда

  • Миф: Электромобили вытесняют бензиновые модели.
    Правда: Пока гибриды удерживают баланс благодаря сочетанию экологии и автономности.

  • Миф: Toyota RAV4 популярен только в Азии.
    Правда: Он входит в тройку лидеров продаж в США, Канаде и Европе.

  • Миф: Рынок автомобилей стабилен.
    Правда: Каждые полгода рейтинги меняются — и часто непредсказуемо.

Исторический контекст

Toyota RAV4 впервые вышел на рынок в 1994 году, став одним из первых компактных кроссоверов в мире. За три десятилетия модель прошла путь от нишевого SUV до глобального бестселлера.
Интересно, что в 2020-х RAV4 уже выходил на первую строчку мирового рейтинга, но уступал электрокарам. В 2025 году история повторилась — с обратным результатом: традиционный двигатель снова вернулся в лидеры.

3 интересных факта

  1. Каждый десятый кроссовер, проданный в мире, — это Toyota RAV4.

  2. Toyota занимает почти четверть мирового рынка легковых авто.

  3. Средний возраст покупателей RAV4 — 42 года, что делает модель самой универсальной по аудитории.

