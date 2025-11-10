Смотрю на рейтинг продаж — и не верю глазам: эта бензиновая Toyota обошла даже Model Y
Мировой рынок автомобилей в 2025 году продолжает удивлять: электромобили постепенно уступают лидерство традиционным моделям, а азиатские бренды укрепляют позиции во всех сегментах. Согласно исследованию аналитического портала Focus2move, по итогам первых девяти месяцев 2025 года лидером продаж стал японский кроссовер Toyota RAV4, сместивший прежнего фаворита — Toyota Corolla.
"Самым популярным новым автомобилем в мире по итогам первых девяти месяцев 2025 года стал японский кроссовер Toyota RAV4", — сообщили в Focus2move.
Лидеры мирового авторынка
В рейтинге самых продаваемых моделей уверенно доминируют представители японского и американского автопрома. Toyota RAV4 показал рост продаж на 11,2%, заняв 2,5% мирового рынка. Второе место удерживает Toyota Corolla, чьи показатели снизились на 8,2%. Замыкает тройку — Tesla Model Y, падение продаж которой составило 11,2%.
Таким образом, впервые за последние годы на вершину вышел не электромобиль, а бензиновый кроссовер, что отражает изменение покупательских предпочтений — клиенты снова выбирают универсальные, надёжные и комфортные автомобили.
Топ-10 самых популярных автомобилей мира (январь-сентябрь 2025)
|№
|Модель
|Производитель
|Изменение продаж (%)
|Рыночная доля
|1
|Toyota RAV4
|Toyota
|+11,2
|2,5%
|2
|Toyota Corolla
|Toyota
|-8,2
|2,3%
|3
|Tesla Model Y
|Tesla
|-11,2
|2,1%
|4
|Ford F-Series
|Ford
|+3,5
|1,8%
|5
|Honda CR-V
|Honda
|+2,1
|1,6%
|6
|Chevrolet Silverado
|Chevrolet
|+1,8
|1,5%
|7
|Toyota Camry
|Toyota
|-4,6
|1,4%
|8
|Hyundai Tucson
|Hyundai
|+5,9
|1,3%
|9
|Toyota Hilux
|Toyota
|+2,8
|1,2%
|10
|Kia Sportage
|Kia
|+6,1
|1,1%
Почему RAV4 снова на вершине
Toyota RAV4 уже несколько лет подряд входит в топ самых продаваемых кроссоверов, но в 2025 году ему удалось обойти даже электрокары. Эксперты объясняют это тремя ключевыми факторами:
-
Универсальность. Модель сочетается с разными типами двигателей — бензиновыми, гибридными и подключаемыми гибридами.
-
Глобальная сеть продаж. Toyota представлена более чем в 170 странах, что обеспечивает устойчивый спрос.
-
Надёжность бренда. RAV4 имеет репутацию одной из самых долговечных моделей на рынке SUV.
Как чувствует себя Tesla Model Y
Несмотря на высокие позиции, Tesla Model Y потеряла часть аудитории. Причины — насыщение рынка электромобилей и конкуренция со стороны гибридных моделей, предлагающих большую автономность и меньшую зависимость от инфраструктуры зарядных станций.
Кроме того, падение цен на нефть в 2025 году сделало бензиновые автомобили снова более привлекательными в ряде регионов.
Региональные различия
-
Северная Америка: Ford F-Series и Chevrolet Silverado остаются вне конкуренции — спрос поддерживается корпоративными покупателями и фермерами.
-
Европа: здесь растёт доля кроссоверов Hyundai и Kia, которые привлекают сочетанием цены и технологий.
-
Азия: традиционно доминируют Toyota Corolla и RAV4, а также Honda CR-V.
-
Россия и СНГ: укрепляют позиции китайские марки, однако Toyota и Kia по-прежнему остаются популярными в премиальном и семейном сегментах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Покупать автомобиль без учёта рынка перепродажи.
Последствие: Потеря до 20% стоимости за первый год.
Альтернатива: Выбор моделей с высокой остаточной ценой — Toyota, Honda, Kia.
-
Ошибка: Игнорировать гибридные версии.
Последствие: Повышенные расходы на топливо.
Альтернатива: Рассмотреть гибридные RAV4, Corolla Cross или Hyundai Tucson Hybrid.
А что если рынок снова повернётся к электромобилям?
Аналитики считают, что временное снижение интереса к "электричкам" не означает их заката. Наоборот, производители готовят новые поколения батарей с увеличенным запасом хода и более доступными ценами. Если инфраструктура зарядок продолжит развиваться, Tesla и другие бренды могут вернуть лидирующие позиции уже к 2027 году.
Плюсы и минусы мировых тенденций
|Плюсы
|Минусы
|Расширение ассортимента гибридных моделей
|Уменьшение доли электромобилей в продажах
|Повышение качества бензиновых двигателей
|Рост цен из-за инфляции и логистики
|Укрепление позиций азиатских автогигантов
|Снижение разнообразия брендов в Европе и США
FAQ
Какой автомобиль самый популярный в мире в 2025 году?
Toyota RAV4 — благодаря росту продаж на 11,2% и рыночной доле 2,5%.
Почему Tesla Model Y теряет позиции?
Из-за насыщения рынка и конкуренции со стороны гибридов, которые удобнее в эксплуатации.
Какая марка лидирует по количеству моделей в топ-10?
Toyota — сразу четыре позиции: RAV4, Corolla, Camry и Hilux.
Мифы и правда
-
Миф: Электромобили вытесняют бензиновые модели.
Правда: Пока гибриды удерживают баланс благодаря сочетанию экологии и автономности.
-
Миф: Toyota RAV4 популярен только в Азии.
Правда: Он входит в тройку лидеров продаж в США, Канаде и Европе.
-
Миф: Рынок автомобилей стабилен.
Правда: Каждые полгода рейтинги меняются — и часто непредсказуемо.
Исторический контекст
Toyota RAV4 впервые вышел на рынок в 1994 году, став одним из первых компактных кроссоверов в мире. За три десятилетия модель прошла путь от нишевого SUV до глобального бестселлера.
Интересно, что в 2020-х RAV4 уже выходил на первую строчку мирового рейтинга, но уступал электрокарам. В 2025 году история повторилась — с обратным результатом: традиционный двигатель снова вернулся в лидеры.
3 интересных факта
-
Каждый десятый кроссовер, проданный в мире, — это Toyota RAV4.
-
Toyota занимает почти четверть мирового рынка легковых авто.
-
Средний возраст покупателей RAV4 — 42 года, что делает модель самой универсальной по аудитории.
