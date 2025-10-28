Фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, в каком порядке нужно выполнять упражнения

Последовательность упражнений во время тренировки играет ключевую роль в эффективности занятий и снижении риска травм. Об этом напомнил фитнес-эксперт Эдуард Каневский, подчеркнув, что порядок выполнения влияет не меньше, чем количество повторений или вес отягощений.

"Сначала нужно выполнять базовые упражнения, которые активируют большой мышечный массив. Затем можно переходить к изолированным, когда в работу вовлекается всего одна или две мышцы", — объяснил Эдуард Каневский в интервью "Москва 24".

Почему важна правильная последовательность

Тело требует логичной нагрузки. Если начать тренировку с мелких мышц, к моменту перехода на базовые движения крупные группы уже будут утомлены, и эффективность снизится. Базовые упражнения требуют максимальной концентрации и сил, поэтому выполняются первыми. Они активируют стабилизаторы, увеличивают выработку тестостерона и улучшают координацию движений.

К изолированным упражнениям переходят после основной части тренировки — они позволяют детально проработать отстающие мышцы и задать форму.

Принцип построения тренировки

Разминка - лёгкое кардио и суставная гимнастика, чтобы подготовить связки и суставы. Базовые упражнения - задействуют сразу несколько мышечных групп (приседания, становая тяга, жим лёжа, подтягивания). Изолированные упражнения - акцент на одну мышцу (сгибания рук, разведения гантелей, разгибания ног). Заключительная растяжка и декомпрессия - восстановление и расслабление позвоночника.

"Упражнения на компрессию позвоночника требуют последующей декомпрессии области", — добавил Эдуард Каневский.

Это значит, что после приседаний, становой тяги или жима с большим весом полезно сделать лёгкие висы на перекладине или упражнения на растяжку спины. Это снимает нагрузку и восстанавливает естественное положение позвонков.

С чего начинать — с сильных или слабых зон?

Эксперт советует отдавать приоритет слабым мышечным группам:

"Нужно начинать проработку с отстающей области", — подчеркнул Каневский.

Такой подход позволяет равномерно развивать тело и формировать пропорциональную фигуру. Если, например, отстают плечи, их стоит прорабатывать в начале тренировки, пока есть силы и энергия.

Сравнение: базовые и изолированные упражнения

Параметр Базовые Изолированные Количество мышц 3-5 групп одновременно 1-2 мышцы Цель Сила, масса, координация Рельеф, детализация Примеры Приседания, жим, тяга, подтягивания Разгибания, подъемы, сведения Нагрузка на позвоночник Высокая Минимальная Энергозатраты Значительные Умеренные

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: начинать с изолированных движений.

Последствие: усталость мелких мышц и снижение эффективности базовых упражнений.

Альтернатива: выполнять сначала многосуставные движения.

• Ошибка: не чередовать компрессию и декомпрессию позвоночника.

Последствие: перенапряжение спины, риск протрузий.

Альтернатива: добавлять растяжку и упражнения на разгрузку позвоночника.

• Ошибка: тренировать только сильные стороны.

Последствие: дисбаланс в теле и нарушение осанки.

Альтернатива: начинать с отстающих мышц.

Пример структуры тренировки

Разминка - 10 минут кардио + суставная разминка. Базовый блок: Приседания со штангой — 3 подхода.

Тяга верхнего блока — 3 подхода. Изолирующий блок: Разгибание ног или жим гантелей на наклонной скамье. Декомпрессия: Вис на перекладине 30-60 секунд.

Растяжка поясницы и спины.

А что если времени мало?

Если тренировка короткая, стоит оставить только базовые упражнения — они задействуют максимум мышц и дают наилучший результат за короткий срок. Изолированные можно добавить в отдельный день. Такой подход экономит время и при этом сохраняет эффективность.

Плюсы соблюдения последовательности

Преимущества Пояснение Снижается риск травм Мышцы прогреваются и работают в оптимальной последовательности Повышается эффективность Энергия расходуется рационально Формируется симметрия тела Сбалансированное развитие всех групп Улучшается осанка Контроль за компрессионными нагрузками

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли менять порядок упражнений?

Иногда — да, если цель тренировки изменилась (например, акцент на ноги или спину). Но базовые упражнения всё равно выполняются первыми.

Почему важно разгружать позвоночник?

После тяжёлых упражнений позвонки испытывают компрессию. Декомпрессия помогает избежать смещений и болей.

Как часто стоит прорабатывать слабые зоны?

1-2 раза в неделю в начале тренировки — достаточно для прогресса.

Подходит ли принцип последовательности для домашних занятий?

Да. Даже без тренажёров важно начинать с многосуставных движений (приседания, отжимания, планка).

Что делать, если мышцы быстро устают?

Уменьшите вес, увеличьте отдых и постепенно повышайте нагрузку.

Мифы и правда

• Миф: порядок упражнений не влияет на результат.

Правда: последовательность определяет эффективность и безопасность тренировки.

• Миф: базовые упражнения вредны для позвоночника.

Правда: при правильной технике они укрепляют мышцы-стабилизаторы и защищают спину.

• Миф: изолированные упражнения дают лучший рост мышц.

Правда: рост происходит при сочетании базовой нагрузки и детализации.

3 интересных факта

При выполнении базовых упражнений организм вырабатывает больше гормонов роста и тестостерона. Комбинация компрессии и декомпрессии позвоночника улучшает осанку и снижает утомляемость. Последовательность движений влияет на частоту сердечных сокращений и эффективность восстановления.

Исторический контекст

Принцип "от сложного к простому" применялся ещё в советской школе физподготовки. Тренеры силовых видов спорта учили спортсменов сначала развивать крупные мышечные группы, а затем доводить форму до идеала изолирующими упражнениями. Современный фитнес лишь уточнил эти принципы, добавив элементы профилактики — растяжку и декомпрессию позвоночника после нагрузки.