Анастасия Белова Опубликована сегодня в 0:10

Зеваю на тренировке, но не устала — оказалось, тело подаёт важный сигнал, о котором никто не говорил

Каждый, кто хоть раз серьезно занимался спортом, наверняка замечал: стоит увеличить нагрузку, как вдруг появляется зевота. И дело вовсе не в скуке — организм вовсе не сигнализирует, что вы устали или хотите спать. Этот естественный рефлекс гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и связан с тонкой работой мозга и системы кровообращения.

Что происходит в теле, когда мы зеваем

Учёные до сих пор не пришли к единому мнению о природе зевоты. Известно лишь, что во время этого процесса происходит кратковременное повышение давления и частоты сердечных сокращений. По словам главного научного сотрудника Американского совета по фитнесу Седрика Брайанта, зевота может быть своеобразным способом тела подготовиться к нагрузке — своеобразным включением режима готовности к действию.

"Зевание повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений — возможно, так организм настраивается на активность", — отметил главный научный сотрудник Американского совета по фитнесу Седрик Брайант.

Интересный нюанс: иногда достаточно просто подумать о зевоте, чтобы вызвать её. Об этом говорит нейробиолог Роберт Провайн из Университета Мэриленда в Балтиморе.

""Даже мысль о зевоте способна запустить этот рефлекс"", — пояснил нейробиолог Роберт Провайн.

Советы шаг за шагом: как справиться с зевотой во время тренировки

  1. Дышите глубже. Сделайте несколько медленных вдохов через нос и плавных выдохов через рот. Это насытит кровь кислородом и поможет снизить потребность организма в дополнительном вдохе-зевке.

  2. Ускорьте темп. Увеличение интенсивности заставит дыхательную систему работать активнее, и зевота исчезнет естественным образом.

  3. Не пугайтесь. Если вы зеваете не из-за усталости, это не сигнал тревоги — просто часть адаптации тела к нагрузке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать зевоту как признак слабости и прекращать тренировку.

  • Последствие: вы прерываете естественную адаптацию организма, снижаете выносливость.

  • Альтернатива: продолжайте занятия в умеренном темпе, позволяя телу привыкнуть к изменениям.

А что если зевота появляется даже на лёгких упражнениях

Если зевота возникает при минимальной нагрузке, стоит обратить внимание на вентиляцию зала. Недостаток кислорода — частая причина подобных реакций. Проверьте уровень освещённости, свежесть воздуха и свою позу во время тренировки. Иногда достаточно изменить дыхательный ритм, чтобы избавиться от ощущения сонливости.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • помогает телу стабилизировать давление;

  • способствует притоку кислорода к мозгу;

  • снимает лёгкое напряжение в мышцах лица и шеи.

Минусы:

  • может сбивать концентрацию;

  • создаёт ложное ощущение усталости;

  • у некоторых вызывает лёгкое головокружение из-за резкого притока воздуха.

FAQ

Как отличить "рабочую” зевоту от усталости?
Если после зевка вы чувствуете прилив энергии и дыхание выравнивается, это нормальная реакция организма. Сонная зевота сопровождается снижением внимания и тяжестью в веках.

Можно ли бороться с зевотой кофеином?
Нет необходимости. Кофеин стимулирует нервную систему, но не устраняет причины. Лучше сосредоточиться на правильном дыхании и темпе.

Что делать, если зеваю постоянно при беге?
Проверьте, хватает ли вашему телу кислорода. Попробуйте делать вдох на два шага и выдох на два шага — это помогает поддерживать стабильный ритм дыхания.

Мифы и правда

  • Миф: зевота во время тренировки — признак переутомления.
    Правда: чаще всего это естественный механизм регулировки дыхания и давления.
  • Миф: если зеваешь, значит, нужно закончить занятие.
    Правда: наоборот, лёгкая зевота помогает телу перейти в активный режим.
  • Миф: зевота — это недостаток мотивации.
    Правда: этот рефлекс не связан с эмоциями, а управляется нервной системой.

3 интересных факта

  • Зевота "заразна" не только между людьми — даже собаки зевают в ответ на хозяина.

  • Исследования показывают, что частота зевков у спортсменов выше, чем у офисных работников.

  • Мозг "охлаждается" во время зевания: приток свежего воздуха помогает регулировать его температуру.

Исторический контекст

Ещё в античные времена философы замечали, что зевота часто предшествует действию. Гиппократ считал, что так организм избавляется от "лишнего жара", подготавливаясь к физическому напряжению. Современная наука подтверждает: этот древний наблюдатель был не так уж далёк от истины.

