Отжимания дома
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 0:10

Русские атлеты заставили улицы работать как спортзал: секрет тренировок без оборудования

Новая программа The Patriots развивает силу и выносливость без спортзала

Команда The Patriots давно считается одной из сильнейших в российском воркаут-сообществе. Эти атлеты доказали, что высокий результат достигается не благодаря дорогому оборудованию, а за счёт дисциплины, правильного подхода и любви к тренировкам. Их программы построены на большом объёме работы, высокой интенсивности и грамотной периодизации, что позволяет развивать силу, выносливость и контроль над собственным телом.

Основной принцип тренировок The Patriots

Главная идея ребят — совмещать динамичные упражнения с элементами статики. Благодаря этому развиваются не только мышцы, но и связки, выносливость и контроль дыхания. Тренировки включают подтягивания, отжимания на брусьях, упражнения на пресс и стойкость, а также мощные круговые сеты, имитирующие соревновательную нагрузку.

Каждая программа имеет собственную цель: от общей подготовки до целенаправленной проработки рук или груди. Главное правило команды — не останавливаться и постоянно бросать себе вызов, увеличивая объём работы.

Программа "Без названия"

Это одна из базовых рутин команды, рассчитанная на продвинутых спортсменов. Её смысл — развитие выносливости и техники.

  • 10 подходов подтягиваний на максимум

  • тренировка драконьего флага

  • 10 подходов отжиманий на брусьях на 75-80% от максимума

  • снова работа над драконьим флагом

  • 5-10 подходов комбо: выходы силой + отжимания от перекладины

  • упражнение "стульчик" на 3-6 минут

Такой подход развивает мощь и силу корпуса, а также укрепляет мышцы стабилизаторы.

Программа "Гребаный Саня"

Эта схема сочетает силовую нагрузку и плиометрику. Её особенность — минимум отдыха и максимум взрывной работы.

  1. Приседания с выпрыгиваниями: 10 вверх, 1 в длину — 12 кругов подряд.

  2. Подтягивания верхним хватом — 10 подходов на максимум, отдых 2 минуты.

  3. Отжимания на брусьях — 10 подходов на максимум, отдых 2 минуты.

  4. Статика "стульчик" — 2 минуты.

  5. Повторение цикла приседаний.

  6. Подтягивания нижним хватом — 10 подходов.

  7. "Стульчик" — 2 минуты.

  8. Отжимания от пола — 10 подходов.

  9. Вис в группировке — до отказа.

Эта комбинация нагружает весь корпус, помогая развить общую физическую выносливость и баланс.

Программа "Изи катка" (Hannibal For King)

Легендарная схема, вдохновлённая знаменитым атлетом Hannibal For King. Цель — накачать силу и улучшить технику при минимальном отдыхе.

  • Отжимания: 30 → 20 (с постепенным снижением).

  • Подтягивания верхним хватом: 10 → 5.

  • Отжимания на брусьях: 20 → 10.

  • Подтягивания нижним хватом: 10 → 5.

Каждый блок выполняется полностью перед переходом к следующему. Интервал между подходами — не более 60 секунд.

Круговая тренировка The Patriots

Эта программа имитирует реальную нагрузку на соревнованиях. В ней чередуются три типа движений — на турнике, брусьях и полу.

Предразминка: 3 круга по 5-10 повторений каждого упражнения.
Разминка: 10 кругов — французские, алмазные и обычные отжимания.
Основная часть: 10 подходов по 10 подтягиваний, 10 отжиманий на брусьях и 10 отжиманий от пола. Отдых — 20-30 секунд.

Такой формат помогает не только развить мышцы, но и научиться выдерживать длительные нагрузки без потери техники.

Программа "500"

Одна из самых простых по структуре, но чрезвычайно тяжёлая по исполнению. Цель — сделать 500 повторений одного базового упражнения (подтягивания, отжимания на брусьях или от пола) за минимальное количество подходов. Отдых между ними — 1-2 минуты. Это отличный тест силы воли и выносливости.

Программа на руки

Создана для тех, кто хочет развить бицепсы, трицепсы и предплечья, не прибегая к железу.

  1. Подтягивания верхним хватом — с постепенной сменой хвата от узкого к широкому.

  2. Подтягивания нижним хватом — аналогично.

  3. Подтягивания нейтральным хватом на рукоходе.

  4. Трицепсовые разгибания нейтральным хватом — 5x10.

  5. Разгибания хватом сверху — 5x10.

  6. Отжимания от перекладины ладонями назад — 1x50.

  7. Пресс-упражнение "часики" — 100 повторений.

Программа развивает руки гармонично, акцентируя внимание на силе и выносливости хвата.

Программа для начинающих (150)

Подходит для тех, кто только знакомится с воркаутом.

  • 150 отжиманий на брусьях — за минимальное количество подходов.

  • Отжимания от пола по схеме "лесенка" (20 → 10).

  • Пресс "часики" — 100 повторений.

Выполнять 2-3 раза в неделю. Главное — не гнаться за количеством, а соблюдать технику.

Программа "300 греков"

Интенсивная система, направленная на развитие спины и плечевого пояса.

  • Подтягивания верхним хватом — по схеме "лесенка" до 10 и обратно.

  • Подтягивания нижним хватом — аналогично.

  • Подтягивания нейтральным хватом — по той же схеме.

Такая последовательность позволяет проработать мышцы под разными углами, избегая привыкания к нагрузке.

Отжимания на брусьях для начинающих

Классическая лестница: 10, 20, 30, 40, 50 и обратно вниз. Отдых между подходами — 1 минута (или 2, если тяжело). Это упражнение эффективно укрепляет грудные мышцы и трицепсы, помогая подготовиться к более сложным элементам.

Советы шаг за шагом

  • Начинайте с разминки: суставная гимнастика и лёгкое кардио — обязательны.

  • Постепенно увеличивайте объём, добавляя по одному подходу в неделю.

  • Следите за восстановлением — сон и питание играют ключевую роль.

  • Используйте спортивные перчатки или магнезию для лучшего хвата.

  • Раз в месяц делайте лёгкую неделю с уменьшенной нагрузкой.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять все подходы до отказа без отдыха.

  • Последствие: хроническая усталость и перетренированность.

  • Альтернатива: соблюдайте интервалы отдыха и используйте циклирование нагрузки.

  • Ошибка: пренебрегать разминкой.

  • Последствие: травмы локтей и плеч.

  • Альтернатива: 10 минут суставной гимнастики перед основной частью.

  • Ошибка: тренироваться каждый день без восстановления.

  • Последствие: падение силы и прогресса.

  • Альтернатива: минимум один день отдыха в неделю.

А что если не хватает сил?

Если вы не можете выполнить весь объём, сокращайте количество повторений, но держите ту же структуру. Главное — техника. Со временем мышцы адаптируются, и объём увеличится естественно.

FAQ

Сколько раз в неделю выполнять эти программы?
Оптимально 3-5 раз в зависимости от уровня подготовки.

Можно ли совмещать их с залом?
Да, но стоит чередовать дни, чтобы избежать перегрузки.

Как понять, что прогресс есть?
Фиксируйте количество повторений и время отдыха. Если они сокращаются при той же нагрузке — вы на правильном пути.

Мифы и правда

  • Миф: воркаут развивает только руки.

  • Правда: при правильных программах укрепляются все группы мышц.

  • Миф: новичку нельзя тренироваться ежедневно.

  • Правда: можно, если чередовать лёгкие и тяжёлые дни.

  • Миф: упражнения с собственным весом не дают массу.

  • Правда: при большом объёме и питании результат ничуть не хуже, чем в зале.

Интересные факты

  1. Название "The Patriots" команда выбрала в честь силы духа, а не политических убеждений.

  2. Средний возраст участников — около 25 лет, но в составе есть и ветераны, и юниоры.

  3. Большинство программ создавалось в условиях уличных площадок без дополнительного оборудования.

Исторический контекст

Движение воркаута активно развивается с начала 2000-х годов. The Patriots стали одними из тех, кто принес в Россию культуру уличных тренировок, вдохновившись американскими атлетами вроде Hannibal For King. Их подход помог тысячам людей начать путь к сильному телу без спортзала.

