Русские атлеты заставили улицы работать как спортзал: секрет тренировок без оборудования

Команда The Patriots давно считается одной из сильнейших в российском воркаут-сообществе. Эти атлеты доказали, что высокий результат достигается не благодаря дорогому оборудованию, а за счёт дисциплины, правильного подхода и любви к тренировкам. Их программы построены на большом объёме работы, высокой интенсивности и грамотной периодизации, что позволяет развивать силу, выносливость и контроль над собственным телом.

Основной принцип тренировок The Patriots

Главная идея ребят — совмещать динамичные упражнения с элементами статики. Благодаря этому развиваются не только мышцы, но и связки, выносливость и контроль дыхания. Тренировки включают подтягивания, отжимания на брусьях, упражнения на пресс и стойкость, а также мощные круговые сеты, имитирующие соревновательную нагрузку.

Каждая программа имеет собственную цель: от общей подготовки до целенаправленной проработки рук или груди. Главное правило команды — не останавливаться и постоянно бросать себе вызов, увеличивая объём работы.

Программа "Без названия"

Это одна из базовых рутин команды, рассчитанная на продвинутых спортсменов. Её смысл — развитие выносливости и техники.

10 подходов подтягиваний на максимум

тренировка драконьего флага

10 подходов отжиманий на брусьях на 75-80% от максимума

снова работа над драконьим флагом

5-10 подходов комбо: выходы силой + отжимания от перекладины

упражнение "стульчик" на 3-6 минут

Такой подход развивает мощь и силу корпуса, а также укрепляет мышцы стабилизаторы.

Программа "Гребаный Саня"

Эта схема сочетает силовую нагрузку и плиометрику. Её особенность — минимум отдыха и максимум взрывной работы.

Приседания с выпрыгиваниями: 10 вверх, 1 в длину — 12 кругов подряд. Подтягивания верхним хватом — 10 подходов на максимум, отдых 2 минуты. Отжимания на брусьях — 10 подходов на максимум, отдых 2 минуты. Статика "стульчик" — 2 минуты. Повторение цикла приседаний. Подтягивания нижним хватом — 10 подходов. "Стульчик" — 2 минуты. Отжимания от пола — 10 подходов. Вис в группировке — до отказа.

Эта комбинация нагружает весь корпус, помогая развить общую физическую выносливость и баланс.

Программа "Изи катка" (Hannibal For King)

Легендарная схема, вдохновлённая знаменитым атлетом Hannibal For King. Цель — накачать силу и улучшить технику при минимальном отдыхе.

Отжимания: 30 → 20 (с постепенным снижением).

Подтягивания верхним хватом: 10 → 5.

Отжимания на брусьях: 20 → 10.

Подтягивания нижним хватом: 10 → 5.

Каждый блок выполняется полностью перед переходом к следующему. Интервал между подходами — не более 60 секунд.

Круговая тренировка The Patriots

Эта программа имитирует реальную нагрузку на соревнованиях. В ней чередуются три типа движений — на турнике, брусьях и полу.

Предразминка: 3 круга по 5-10 повторений каждого упражнения.

Разминка: 10 кругов — французские, алмазные и обычные отжимания.

Основная часть: 10 подходов по 10 подтягиваний, 10 отжиманий на брусьях и 10 отжиманий от пола. Отдых — 20-30 секунд.

Такой формат помогает не только развить мышцы, но и научиться выдерживать длительные нагрузки без потери техники.

Программа "500"

Одна из самых простых по структуре, но чрезвычайно тяжёлая по исполнению. Цель — сделать 500 повторений одного базового упражнения (подтягивания, отжимания на брусьях или от пола) за минимальное количество подходов. Отдых между ними — 1-2 минуты. Это отличный тест силы воли и выносливости.

Программа на руки

Создана для тех, кто хочет развить бицепсы, трицепсы и предплечья, не прибегая к железу.

Подтягивания верхним хватом — с постепенной сменой хвата от узкого к широкому. Подтягивания нижним хватом — аналогично. Подтягивания нейтральным хватом на рукоходе. Трицепсовые разгибания нейтральным хватом — 5x10. Разгибания хватом сверху — 5x10. Отжимания от перекладины ладонями назад — 1x50. Пресс-упражнение "часики" — 100 повторений.

Программа развивает руки гармонично, акцентируя внимание на силе и выносливости хвата.

Программа для начинающих (150)

Подходит для тех, кто только знакомится с воркаутом.

150 отжиманий на брусьях — за минимальное количество подходов.

Отжимания от пола по схеме "лесенка" (20 → 10).

Пресс "часики" — 100 повторений.

Выполнять 2-3 раза в неделю. Главное — не гнаться за количеством, а соблюдать технику.

Программа "300 греков"

Интенсивная система, направленная на развитие спины и плечевого пояса.

Подтягивания верхним хватом — по схеме "лесенка" до 10 и обратно.

Подтягивания нижним хватом — аналогично.

Подтягивания нейтральным хватом — по той же схеме.

Такая последовательность позволяет проработать мышцы под разными углами, избегая привыкания к нагрузке.

Отжимания на брусьях для начинающих

Классическая лестница: 10, 20, 30, 40, 50 и обратно вниз. Отдых между подходами — 1 минута (или 2, если тяжело). Это упражнение эффективно укрепляет грудные мышцы и трицепсы, помогая подготовиться к более сложным элементам.

Советы шаг за шагом

Начинайте с разминки: суставная гимнастика и лёгкое кардио — обязательны.

Постепенно увеличивайте объём, добавляя по одному подходу в неделю.

Следите за восстановлением — сон и питание играют ключевую роль.

Используйте спортивные перчатки или магнезию для лучшего хвата.

Раз в месяц делайте лёгкую неделю с уменьшенной нагрузкой.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: выполнять все подходы до отказа без отдыха.

Последствие: хроническая усталость и перетренированность.

Альтернатива: соблюдайте интервалы отдыха и используйте циклирование нагрузки.

Ошибка: пренебрегать разминкой.

Последствие: травмы локтей и плеч.

Альтернатива: 10 минут суставной гимнастики перед основной частью.

Ошибка: тренироваться каждый день без восстановления.

Последствие: падение силы и прогресса.

Альтернатива: минимум один день отдыха в неделю.

А что если не хватает сил?

Если вы не можете выполнить весь объём, сокращайте количество повторений, но держите ту же структуру. Главное — техника. Со временем мышцы адаптируются, и объём увеличится естественно.

FAQ

Сколько раз в неделю выполнять эти программы?

Оптимально 3-5 раз в зависимости от уровня подготовки.

Можно ли совмещать их с залом?

Да, но стоит чередовать дни, чтобы избежать перегрузки.

Как понять, что прогресс есть?

Фиксируйте количество повторений и время отдыха. Если они сокращаются при той же нагрузке — вы на правильном пути.

Мифы и правда

Миф: воркаут развивает только руки.

Правда: при правильных программах укрепляются все группы мышц.

Миф: новичку нельзя тренироваться ежедневно.

Правда: можно, если чередовать лёгкие и тяжёлые дни.

Миф: упражнения с собственным весом не дают массу.

Правда: при большом объёме и питании результат ничуть не хуже, чем в зале.

Интересные факты

Название "The Patriots" команда выбрала в честь силы духа, а не политических убеждений. Средний возраст участников — около 25 лет, но в составе есть и ветераны, и юниоры. Большинство программ создавалось в условиях уличных площадок без дополнительного оборудования.

Исторический контекст

Движение воркаута активно развивается с начала 2000-х годов. The Patriots стали одними из тех, кто принес в Россию культуру уличных тренировок, вдохновившись американскими атлетами вроде Hannibal For King. Их подход помог тысячам людей начать путь к сильному телу без спортзала.