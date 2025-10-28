Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина подтягивается на турнике
Мужчина подтягивается на турнике
© freepik by bublikhaus is licensed under Public Domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 5:10

С нуля до идеала: история мужчины, доказавшего, что мышцы растут от дисциплины, а не от штанг

Тренировочный план Милютина Николича стал основой системы Street Workout

Милютин Николич - пример того, как целеустремлённость и системный подход могут преобразить тело без использования тренажёров. Он начал заниматься уже после двадцати лет, и всего за несколько лет построил мощную и эстетичную фигуру, тренируясь исключительно с собственным весом. Его программа стала основой для множества воркаут-спортивных методик и доказала, что успех зависит не от оборудования, а от дисциплины и постоянства.

"В течение всего года я занимаюсь 4 или 5 раз в неделю согласно своему намеченному плану. Я часто меняю его, но его основа не меняется. Мой текущий план основан на 5 тренировках в неделю и выглядит так, как представлено ниже", — сказал Милютин Николич.

Основные принципы системы Николича

Программа построена на последовательной нагрузке разных групп мышц. Каждый день недели посвящён определённой зоне тела, а два дня полностью отведены под восстановление. Основной принцип — не количество, а качество выполнения. Каждое движение контролируется, без рывков и с полным диапазоном амплитуды.

Главная идея Николича — прогрессия нагрузки: увеличение количества подходов или добавление отягощений. Это позволяет расти силе и мышцам без травм и перетренированности.

Структура тренировочной недели

Понедельник — спина, трицепсы, пресс

В этот день внимание сосредоточено на работе над верхом тела. Программа включает выходы силой, классические и заспинные подтягивания, трицепсовые отжимания, разгибания рук, алмазные отжимания и упражнения на пресс. Между упражнениями отдых не превышает 90 секунд, чтобы сохранить интенсивность и улучшить выносливость.

Вторник — грудь, стойка на руках, подтягивания с весом

Задача второго дня — развить грудные мышцы, плечи и силу хвата. Милютин выполняет отжимания, отжимания на брусьях, отжимания в стойке на руках, а также подтягивания с отягощением разными хватами. Отдых — 60-90 секунд. Это тренирует контроль тела и мощность движений.

Среда — ноги и пресс

Ноги не остаются без внимания. Программа включает приседания "пистолетик", приседания с весом и подъёмы на носки. Такая работа развивает баланс, укрепляет суставы и улучшает координацию. Пресс прокачивается статикой и динамикой.

Четверг — восстановление

Полный отдых от нагрузок. Николич советует в этот день делать растяжку, заниматься дыхательными практиками и высыпаться не менее восьми часов. Отдых здесь не менее важен, чем сами тренировки.

Пятница — то же, что и понедельник, но с весом

Все упражнения понедельника повторяются, но добавляется утяжеление — жилет или ремень с блинами. Это создаёт дополнительную стимуляцию для роста силы и увеличения мышечной массы.

Суббота — то же, что и вторник

День дублирует тренировку груди и рук с применением дополнительного веса. Важно следить за техникой, чтобы мышцы работали синхронно и нагрузка распределялась равномерно.

Воскресенье — отдых

Завершение недели — день восстановления. Милютин рекомендует прогулки, сон и белковое питание для оптимального восстановления организма.

Советы шаг за шагом

  1. Освойте базовые движения: подтягивания, отжимания, подъем ног.

  2. Следите за техникой: тело должно двигаться плавно, без рывков.

  3. Добавляйте вес постепенно, не перегружая суставы.

  4. Используйте резиновые петли и утяжелители для постепенной прогрессии.

  5. После тренировки уделяйте 10 минут растяжке.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: пропуск тренировок или нерегулярный график.

  • Последствие: потеря прогресса и замедление восстановления.

  • Альтернатива: придерживайтесь стабильного расписания и корректируйте нагрузку постепенно.

  • Ошибка: отсутствие разминки перед силовыми упражнениями.

  • Последствие: травмы плечевых и локтевых суставов.

  • Альтернатива: уделяйте разминке не менее 10 минут перед каждой сессией.

  • Ошибка: тренировки без отдыха.

  • Последствие: переутомление и снижение результатов.

  • Альтернатива: соблюдайте 1-2 дня отдыха в неделю, как делает сам Николич.

А что если нет турника?

Заменить турник можно домашними альтернативами. Подтягивания — дверной перекладиной, отжимания — между стульями, пресс — на полу. Главное — сохранять структуру программы и следить за прогрессией. Даже минимальный инвентарь может дать хороший результат при регулярных занятиях.

Сравнение уровней подготовки

Для новичков приоритет — освоение техники и постепенное наращивание количества повторов. Им достаточно 3 тренировок в неделю без дополнительного веса.

Средний уровень предполагает 4-5 тренировок в неделю с чередованием базовых и усложнённых упражнений. Здесь важно добавить отягощения или увеличить количество подходов.

Продвинутым спортсменам Николич советует 5-6 тренировок в неделю с применением дополнительного веса, усложнённых элементов и коротких пауз между подходами. Их цель — развитие максимальной силы, контроля и выносливости.

Плюсы и минусы

Преимущества программы:

  • подходит для всех уровней подготовки;

  • не требует спортзала и дорогого оборудования;

  • улучшает силу, выносливость и осанку;

  • помогает держать тело в форме круглый год.

Недостатки:

  • требует дисциплины и самоконтроля;

  • первые результаты видны не сразу;

  • без правильной техники прогресс замедляется.

FAQ

Как долго следовать этой программе?
Минимум 8-12 недель. После этого можно внести изменения, добавить новые упражнения или увеличить нагрузку.

Можно ли сочетать с бегом или другими нагрузками?
Да, лёгкое кардио 2-3 раза в неделю улучшает восстановление и работу сердца.

Какое оборудование нужно?
Турник, брусья, утяжелители, резиновые петли и коврик для растяжки.

Мифы и правда

  • Миф: турник развивает только руки.

  • Правда: задействуются мышцы спины, груди, пресса и ног.

  • Миф: чтобы добиться результата, нужно тренироваться каждый день.

  • Правда: мышцы растут во время отдыха, а не во время тренировки.

  • Миф: без спортзала нельзя нарастить массу.

  • Правда: прогрессивная нагрузка с собственным весом и отягощениями даёт отличный рост мышц.

Интересные факты

  1. Николич начал заниматься спортом после 20 лет и достиг формы без тренажёрного зала.

  2. Он считает питание и сон важнейшими факторами прогресса.

  3. Его подход вдохновил целое поколение атлетов в Европе и России.

Исторический контекст

Система тренировок с собственным весом известна со времён античных воинов. Спартанцы и гладиаторы развивали силу с помощью аналогичных упражнений. Сегодня идея вернулась в виде движения Street Workout — массового спортивного сообщества, пропагандирующего здоровый образ жизни. Методика Николича стала частью этой культуры, сочетая простоту, эффективность и доступность.

Современные воркаутеры доказывают, что достаточно турника и настойчивости, чтобы создать тело мечты без дорогих абонементов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бой с тенью помогает снизить стресс и улучшить физическую форму — мнение специалистов сегодня в 1:10
Это упражнение выглядит просто, но именно оно делает бойцов быстрее, сильнее и спокойнее

Бой с тенью — не просто упражнение, а способ тренировать тело и разум без соперника. Узнайте, как использовать эту технику, чтобы улучшить форму и снять стресс.

Читать полностью » Пошаговый план подготовки к подтягиваниям на одной руке от инструкторов по воркауту сегодня в 0:10
Грани человеческих возможностей: кто на самом деле способен поднять себя одной рукой

Подтягивания на одной руке — мечта многих атлетов. Узнайте, как поэтапно выстроить программу тренировок и добиться результата без травм и застоя.

Читать полностью » Менно Хенсельманс объяснил, почему кардио перед силовыми помогает быстрее убрать жир вчера в 23:26
Качаете пресс, а талия не уменьшается: всё решает одна перестановка в тренировке

Фитнес-эксперт Менно Хенсельманс рассказал, как правильно совмещать кардио и силовые, чтобы убрать жир с живота. Один простой принцип делает тренировки в разы эффективнее.

Читать полностью » Учёные Гарварда объяснили, как короткие домашние тренировки помогают снизить риск болезней и улучшить концентрацию вчера в 22:26
Гарвардские учёные против спортзала: вот какую зарядку они считают лучшей

Учёные Гарварда рассказали, как прокачать тело без спортзала. Эффективный комплекс из восьми упражнений укрепляет мышцы, улучшает работу сердца и помогает сохранять энергию.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Виктория Турищева представила комплекс для снижения жира внизу живота вчера в 21:16
Живот плоский сверху, но не снизу? Вот что вы всё это время делали не так

Фитнес-тренер Виктория Турищева раскрыла, как проработать поперечную мышцу живота и убрать жир внизу. Эффективный комплекс из пяти упражнений поможет укрепить пресс и улучшить осанку.

Читать полностью » Исследование 2024 года: тренировки без завтрака повышают риск переломов на 61% вчера в 20:31
Овсянка, салаты и смузи — почему якобы полезное питание мешает прогрессу в спорте

Даже при идеальном графике занятий и дисциплине можно не получать желаемых результатов. Всё из-за нескольких ошибок в питании, которые спортдиетологи называют самыми частыми.

Читать полностью » Комплекс упражнений от тренера поможет офисным сотрудникам снять зажимы за пять минут вчера в 20:26
Спина не выдержит до пятницы? Вот 5 движений, которые спасают офисных зомби

Эксперт студии балета LEVITA рассказала, как офисным сотрудникам вернуть бодрость и снять зажимы за пять минут. Простые упражнения помогут справиться с усталостью и улучшить осанку.

Читать полностью » Программа Мамеда Мамедова помогает развить мышцы и координацию без оборудования вчера в 19:10
Тайна железного прогресса: как Мамед Мамедов заставляет мышцы расти без гантелей

Как строятся экстремальные тренировки Мамеда Мамедова и почему они подходят не только профессионалам. Узнайте, как развить силу на турниках без спортзала.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Исследования показали, что спокойный голос ускоряет приручение пугливых кошек
Садоводство
Энтомолог Мэтт Бертоне: пожелтение листьев часто вызывает паутинный клещ, а не нехватка воды
Красота и здоровье
Главврач Наталья Савицкая назвала главные факторы риска инсульта и способы профилактики
Авто и мото
Двигатель автомобиля самоочищается при разгонах до 4–5 тысяч оборотов
Культура и шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о намерении завершить карьеру в шоу-бизнесе и заняться юриспруденцией
Авто и мото
Toyota представит электрическую и бензиновую версии суперкара GR в 2026 году
ДФО
Приморский край ожидают резкие перепады температур и осадки на неделе — Примгидромет
Еда
Салат с крабовыми палочками и картофелем сохраняет сочность при правильной сборке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet