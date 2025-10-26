Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка на брусьях
Тренировка на брусьях
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 17:10

Он работает с 9 до 6 и растит двоих детей, но тренируется чаще, чем профессионалы

Майкл Огунджоби тренируется 6 дней в неделю, совмещая спорт с работой и семьёй

Майкл Огунджоби - живое доказательство того, что совмещать активную карьеру, семью и спортивную форму не только возможно, но и вполне реально. Ему 30 лет, он работает в строительной компании с девяти утра до шести вечера, женат и воспитывает двух детей. При этом Майкл умудряется находить время на регулярные тренировки и остаётся в превосходной физической форме. Его история вдохновляет многих, ведь он не профессиональный спортсмен, а обычный человек, сумевший выстроить гармоничный баланс между обязанностями и личным развитием.

"Я тренируюсь 5-6 дней в неделю, придерживаясь определённого плана", — рассказал Майкл Огунджоби.

Основной принцип тренировок

Секрет Майкла прост: стабильность и разнообразие. Он не пытается делать слишком много за один день, но придерживается чёткого расписания. В его графике каждая тренировка имеет свою направленность:

  • понедельник — упражнения на всё тело;

  • вторник — тяговые упражнения;

  • среда — работа на ноги;

  • четверг — толкающие упражнения;

  • пятница — комплекс на всё тело;

  • суббота — отдых;

  • воскресенье — круговая тренировка на время.

Каждое занятие начинается с 10-минутной разминки: обычно Майкл выполняет лёгкое кардио или прыгает на скакалке. Затем — 20-30 минут работы над прессом, где чередуются скручивания, подъёмы ног и упражнения на стабилизацию корпуса. Такая комбинация помогает держать мышцы кора в постоянном тонусе и предотвращает травмы.

Как выглядит неделя Майкла

Понедельник: работа на всё тело

Первая тренировка недели — универсальная. Майкл начинает с отжиманий в стойке на руках. Он выполняет 4 подхода на максимум: два с постановкой рук на ширине плеч и два с более широким хватом. Далее следует суперсет, состоящий из отжиманий на брусьях и трицепсовых разгибаний — 8 подходов без длительных пауз. После этого — серия из 150 отжиманий: 50 алмазных, 50 классических и 50 плиометрических. Такой старт задаёт мощный тон всей неделе.

Вторник: тяговая мощь

День спины и рук. Основу составляют выходы силой — 6 подходов на максимум. После них идут подтягивания: суммарно Майкл делает от 100 до 150 повторений, разбивая их на несколько серий. Завершается тренировка суперсетом из подтягиваний лучника и тяг спиной. Такая нагрузка развивает силу, улучшает осанку и формирует крепкие мышцы плечевого пояса.

Среда: день ног

Несмотря на любовь к упражнениям на верхнюю часть тела, Майкл не забывает о ногах. Программа включает:

  • пистолетики — 4 подхода по 10 повторений на каждую ногу;

  • болгарские приседания — 4 подхода по 15 повторений;

  • прыжковые приседания — 3 подхода по 20 повторений;

  • классические приседания — 1 подход на максимум.
    Такой день помогает уравновесить нагрузку и развить функциональную силу, важную для любого воркаут-атлета.

Четверг: толкающие упражнения

В этот день Майкл выполняет круговые комплексы с собственным весом. Они направлены на развитие силы и выносливости, включают отжимания, бурпи, бег в упоре и другие упражнения, активирующие крупные мышечные группы. Комбинации постоянно меняются, чтобы мышцы не адаптировались к нагрузке.

Пятница: круговая тренировка без отдыха

Это настоящий испытательный день. Майкл делает 5 кругов из следующих упражнений:

  • отжимания от перекладины — 10 повторений;

  • подтягивания — 15 повторений;

  • отжимания на брусьях — 25 повторений;

  • подъёмы ног на турнике — 25 повторений;

  • отжимания от пола — 49 повторений;

  • приседания — 50 повторений;

  • подъёмы на носки — 100 повторений.
    Между упражнениями он не отдыхает, пауза только между кругами — 2 минуты. Это развивает не только мышцы, но и характер.

Суббота: отдых

После пяти дней активных нагрузок Майкл позволяет себе полноценный день восстановления. В этот день он уделяет внимание растяжке, прогулкам и правильному питанию.

Воскресенье: повторение круга

В воскресенье Майкл снова проводит круговую тренировку, аналогичную пятничной, но часто добавляет вариации: меняет порядок упражнений или включает новые элементы, чтобы стимулировать прогресс.

Советы шаг за шагом

  1. Составьте расписание. Определите, какие дни вы можете выделить под тренировки. Даже три дня в неделю дадут результат, если вы будете последовательны.

  2. Разделите тело на группы. Используйте принципы Майкла: в один день — тяга, в другой — толчок, затем — ноги.

  3. Не забывайте про разминку. 10 минут кардио или прыжков на скакалке снизят риск травм.

  4. Добавьте пресс. Сильный корпус — база для любых упражнений на турнике.

  5. Следите за восстановлением. Сон и питание не менее важны, чем сами тренировки.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять круговые тренировки без отдыха и разминки.
  • Последствие: повышается риск травм и переутомления.
  • Альтернатива: включайте активный отдых между кругами и уделяйте внимание суставной разминке.
  • Ошибка: игнорировать тренировки ног.
  • Последствие: дисбаланс тела и проблемы с коленями.
  • Альтернатива: добавляйте пистолетики и болгарские приседания хотя бы дважды в неделю.
  • Ошибка: копировать чужой график без учёта личных возможностей.
  • Последствие: перегрузка и снижение мотивации.
  • Альтернатива: адаптируйте программу под себя — меньше подходов, больше отдыха.

А что если нет времени?

Если вы работаете в офисе и возвращаетесь домой поздно, используйте мини-комплексы на 15-20 минут. Пять подходов по схеме "подтягивания — отжимания — приседания — пресс" помогут сохранить форму. Важно лишь не пропускать тренировочные дни и выполнять упражнения технически правильно.

FAQ

Как часто тренироваться на турниках?
Оптимально — 4-5 раз в неделю, чередуя нагрузку на разные группы мышц.

Что лучше: короткие, но интенсивные тренировки или долгие?
Лучше интенсивные. Они экономят время и дают метаболический эффект, способствующий росту силы.

Сколько стоит оборудовать площадку дома?
Домашний турник можно купить от 3000 ₽, брусья — от 5000 ₽, скакалка и коврик — около 1500 ₽. Это небольшая инвестиция в здоровье.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки с собственным весом не дают роста мышц.
  • Правда: прогресс есть — всё зависит от нагрузки, техники и питания.
  • Миф: воркаут подходит только молодым.
  • Правда: упражнения можно адаптировать под любой возраст и уровень подготовки.
  • Миф: чтобы прогрессировать, нужны добавочные веса.
  • Правда: правильные углы, изометрия и медленные повторения дают тот же эффект.

Интересные факты

  1. Турники и брусья были основным оборудованием в советских дворах — именно там выросло поколение первых воркаут-атлетов.

  2. Майкл Огунджоби признаётся, что часто тренируется вместе с детьми, превращая занятия в семейную игру.

  3. Его любимое упражнение — подтягивания "лучник", которые он считает ключом к развитию силы спины.

Исторический контекст

Культура тренировок с собственным весом берёт начало в античности, когда бойцы и атлеты оттачивали технику без снарядов. Позже, в XX веке, этот подход стал популярным в армии, а в XXI веке трансформировался в современный уличный воркаут. Сегодня он объединяет миллионы людей по всему миру — от подростков до офисных сотрудников, как Майкл, доказывающих, что тренироваться можно в любых условиях.

Майкл Огунджоби — пример того, как дисциплина и любовь к движению превращают обычную жизнь в путь к силе и здоровью. Его программа не просто набор упражнений, а философия активного образа жизни, где каждый день — шаг к лучшей версии себя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Программа тренировок X-T.R.A. для новичков: разогрев и основные упражнения сегодня в 9:50
Преодоление пределов: как X-T.R.A. ломает стереотипы о силовых тренировках

Команда X-T.R.A. поделилась своими секретами воркаут тренировок на турниках и брусьях. Узнайте, как вы можете достичь максимальных результатов.

Читать полностью » Программа Сергея Ярославцева включает выходы силой, подтягивания и отжимания на турнике сегодня в 9:10
Три тренировки в день и ни одной отговорки: система, которая ломает лень

Как тренируется воркаут-атлет Сергей Ярославцев и почему его программа стала примером для многих. Узнайте, как он совмещает учёбу, выносливость и дисциплину.

Читать полностью » Евгений Муромов месяц тренировался только на гимнастических элементах и показал прогресс сегодня в 8:50
Отказался от привычных упражнений — и прирост силы удвоился: что сделал Муромов

Можно ли развить силу без базы и зала? Атлет Евгений Муромов проверил это на практике. Узнайте, какие результаты дал месяц чистых тренировок на элементы.

Читать полностью » Спортсмен Александр Садовский собрал в единую систему свои программы по воркауту сегодня в 8:10
Программа, которая превратила обычного парня в символ уличного фитнеса: теперь доступна всем

Александр Садовский собрал восемь универсальных тренировок для любого уровня подготовки. Узнайте, как комбинировать программы и развить тело без спортзала.

Читать полностью » Приседания разных типов развивают силу и координацию — эксперты советуют начинать с классики сегодня в 7:50
Эти 10 способов приседать переворачивают представление о тренировках без железа

Приседания можно выполнять десятками способов, и каждый из них даёт разный результат. Узнайте, какие 10 вариантов помогут развить силу, гибкость и выносливость.

Читать полностью » Подъём локтей укрепляет связки и суставы — специалисты о ключевом элементе подготовки к выходу силой сегодня в 7:10
Как мышцы превращаются в пружины: формула взрывной силы без тренажёров

Эта программа поможет развить мощь, координацию и уверенность для выхода силой. Узнайте, как построить тренировки, чтобы достичь результата быстрее.

Читать полностью » Программа Максима Трухоновца сочетает гимнастику и функциональный тренинг для контроля над телом сегодня в 6:50
Турники вместо спортзала: почему метод Трухоновца работает даже там, где не хватает железа

Рекордсмен Максим Трухоновец делится своей программой тренировок на турниках и брусьях. Узнайте, как построить мощное тело без спортзала и сохранить результат надолго.

Читать полностью » Программа LittleBeastM охватывает упражнения для укрепления кора и совершенствования изометрической силы сегодня в 6:10
15 месяцев дисциплины и контроля — и вот что происходит с вашим телом в финале

Заключительная часть программы LittleBeastM раскрывает финальные секреты развития силы и контроля тела. Узнайте, как достичь идеального баланса в гимнастике и калистенике.

Читать полностью »

Новости
Наука
Астроном Сикарди: кентавр Хирон формирует собственную систему колец подобно планетам-гигантам
Наука
Астроном Лаво: кометы продолжают существовать в системах зрелых звёзд вопреки теориям
Садоводство
Перекись водорода с водкой эффективно уничтожает тлю на растениях — энтомолог Сергей Власов
Туризм
Вьетнам входит в десятку стран с самым дешёвым кофе в мире
Дом
Эксперты советуют чистить замшу уксусом и крахмалом без применения бытовой химии
Еда
Эксперты: добавление сливочного масла делает какао густым и насыщенным напитком
Красота и здоровье
Йога-позы и дыхание животом помогают уменьшить отёки и улучшить пищеварение
Питомцы
Басенджи, ши-тцу и сиба-ину названы породами собак с кошачьими повадками
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet