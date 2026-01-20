Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка делает йогу-растяжку
Девушка делает йогу-растяжку
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 12:09

Утром или вечером? Выбор времени тренировок может мешать похудению — вот в чём ошибка

Время тренировок влияет на снижение веса при регулярных занятиях — учёные

Вопрос о том, в какое время суток тренировки помогают быстрее расстаться с лишним весом, волнует многих, кто стремится изменить форму и самочувствие. Одни уверены, что утро запускает жиросжигание, другие считают вечер более продуктивным для нагрузки. Современные исследования дают более сложную и интересную картину, чем простой выбор между "жаворонками" и "совами". Об этом сообщает издание Shape.

Как время тренировок связано с похудением

Выбор часа для занятий действительно может влиять на обмен веществ и эффективность сжигания калорий. Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Obesity в 2023 году, люди, которые регулярно тренировались с 7 до 9 утра, чаще демонстрировали лучший контроль веса и стабильные результаты. Ученые связывают это с тем, что утренние нагрузки легче встраиваются в режим дня и реже пропускаются. При этом специалисты подчеркивают, что сами по себе часы не являются решающим фактором — гораздо важнее системность и соблюдение графика.

Физическая активность в любое время стимулирует метаболизм, то есть процессы, благодаря которым организм превращает питательные вещества в энергию. Исследования показывают, что утренние тренировки способны поддерживать ускоренный обмен веществ на протяжении дня. Это означает, что калории расходуются активнее даже вне спортзала, в обычной повседневной активности, а чувство бодрости сохраняется дольше.

Почему утро часто считают идеальным временем

Отдельное внимание ученые уделяют тренировкам натощак. Публикации в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism указывают, что утренние упражнения до завтрака способствуют более активному использованию жировых запасов. При низком уровне инсулина организму проще брать энергию именно из жира, а не из недавно полученных углеводов. Такой подход особенно привлекателен для тех, кто стремится к постепенному и физиологичному снижению веса.

Кроме того, утренние занятия помогают выстроить дисциплину. Начав день с движения, человеку проще сохранить ощущение контроля над режимом и питанием. Физическая активность с утра также положительно отражается на настроении: выброс эндорфинов делает день более энергичным, а тренировки при дневном свете помогают синхронизировать биологические ритмы, что подтверждают данные исследований в области сна и циркадных циклов.

В чем преимущества вечерних тренировок

Несмотря на популярность утренних нагрузок, вечер тоже имеет свои сильные стороны. Во второй половине дня температура тела выше, мышцы становятся более эластичными, а сила и выносливость достигают пика. Это позволяет выполнять упражнения интенсивнее, работать с большими весами и лучше переносить нагрузку. Подобные особенности объясняют, почему вечерние тренировки нередко воспринимаются как более комфортные и результативные.

Вечерние занятия также чаще связывают с ростом мышечной силы и улучшением спортивных показателей. Организм к этому моменту лучше подготовлен к нагрузке и быстрее восстанавливается после нее. Для людей, ориентированных не только на снижение веса, но и на развитие мышц или повышение выносливости, такой вариант может оказаться более подходящим.

Итоговый выбор времени для занятий всегда остается индивидуальным. Если тренировки вписываются в распорядок дня и становятся устойчивой привычкой, они будут работать независимо от часов на циферблате. Постоянство, адекватная нагрузка и внимание к собственному самочувствию остаются главными условиями успешного и устойчивого снижения веса.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.

