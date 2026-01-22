Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка тренирует пресс в зале
Девушка тренирует пресс в зале
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:25

Тренировки могут идти насмарку: климат в зале превращает пользу от нагрузки в физиологический откат

Температуру 20–22 градуса признали оптимальной для кардиотренировок — учёные

Температура во время тренировок — фактор, который часто недооценивают, хотя именно он может заметно повлиять на результат. Комфортные или, наоборот, экстремальные условия меняют реакцию организма, нагрузку на сердце и даже мотивацию продолжать занятия. Исследования показывают, что один и тот же комплекс упражнений даёт разный эффект в зависимости от окружающей среды. Об этом сообщает Shape.

Кардионагрузка и прохлада: где проходит граница эффективности

Многие уверены, что чем жарче в зале и чем больше пота, тем быстрее сжигаются калории. Однако специалисты Mayo Clinic отмечают: высокая температура ухудшает переносимость нагрузки и снижает желание продолжать тренировку. Организм быстрее устаёт, а сердечно-сосудистая система работает в режиме перегруза. По рекомендациям American College of Sports Medicine, для бега, быстрой ходьбы, аэробики и активного пилатеса оптимальны 20-22°С — в таких условиях энергия расходуется на движение, а не на охлаждение тела.

"Вся ваша энергия будет направлена на выполнение непосредственно работы, что существенно повышает эффективность от тренировки. Кроме того, при этой температуре, даже при условии высокой интенсивности, нет излишней потери влаги, что снижает риск обезвоживания", — говорит мастер спорта по триатлону Игорь Сысоев, главный тренер и основатель ФССП "Циклон".

Тепло для гибкости: растяжка и йога

Для практик, где важна подвижность и расслабление, тепло действительно играет на руку. По данным The International Fitness Association, диапазон 24-27°С помогает мышцам быстрее прогреваться и сохранять эластичность. Улучшается кровообращение, движения становятся мягче, а риск микротравм снижается. Важно не перегревать помещение и следить за влажностью воздуха, чтобы избежать обезвоживания. Особенно это актуально для спокойных форм йоги и растяжки, которые часто используют как элемент восстановления и вечернего ритуала, подобно вечерней растяжке.

Силовые тренировки: баланс тепла и восстановления

Работа с отягощениями требует умеренных условий. Тренеры National Strength & Conditioning Association рекомендуют поддерживать температуру 23-25°С. Во время силовых упражнений тело активно нагревается, а пот помогает снижать температуру. Если в зале слишком холодно, между подходами организм быстро остывает, что повышает риск простуды и снижает качество движений.

"Выполняя силовые упражнения, мы повышаем температуру тела, начинаем дышать часто и быстро. Ответная реакция на нагрузку — пот, который способствует снижению температуры. Если в зале недостаточно тепло — можно переохладиться и простудиться", — говорит преподаватель "Академии Фитнеса", инструктор групповых программ сети клубов "Планета Фитнес" Маргарита Цыркуль.

Вода, улица и сезонность

В бассейне теплоотдача происходит быстрее, чем на воздухе, поэтому для оздоровительного плавания оптимальны 26-29°С. Более холодная вода подходит подготовленным спортсменам, но новичкам может принести дискомфорт. Занятия на улице возможны даже при нулевой температуре: лёгкие быстро согревают холодный воздух, а бег в прохладе укрепляет иммунитет. Важно лишь уделять больше внимания разминке и экипировке. В жаркий период, напротив, стоит помнить, что горячие тренировки не увеличивают расход калорий, а лишь усиливают риск обезвоживания и перегрева.

Грамотно подобранный температурный режим не заменяет тренировочный план, но помогает сделать занятия безопаснее и продуктивнее. Понимание этих нюансов позволяет получать пользу от движения без лишнего стресса для организма.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.

