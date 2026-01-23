Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка отдыхает после тренировки
Девушка отдыхает после тренировки
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 13:22

Тренировка по плану — а тело против: состояния, при которых нагрузка нажимает кнопку разрушения

Физическая нагрузка не всегда полезна и иногда требует паузы — учёные

Иногда самое разумное решение в фитнесе — вовремя остановиться, даже если тренировка запланирована заранее. Организм не всегда готов к нагрузкам, и сигналы перегрузки могут быть незаметными. Умение распознавать такие моменты помогает сохранить здоровье и не потерять прогресс. Об этом сообщает издание Shape.

Когда стимуляторов оказалось слишком много

Кофе перед тренировкой часто воспринимается как способ повысить эффективность, ведь кофеин активизирует нервную систему. Однако его избыток может вызвать тревожность, головокружение, дрожь и проблемы с пищеварением. В таком состоянии интенсивная нагрузка лишь усиливает симптомы и создаёт дополнительную нагрузку на сердце, замедляя восстановление между подходами.

"Физическая активность только усугубит ситуацию, обостряя симптомы", — объясняет доцент кафедры физической культуры Эдвард Райан.

В подобные дни лучше выбрать спокойную активность — например, прогулку в умеренном темпе. Такой формат движения снижает напряжение и помогает стабилизировать состояние, особенно если речь идёт о ходьбе на улице, где нагрузка мягче и естественнее.

Пустой или переполненный желудок

Тренировки возможны как натощак, так и после плотного приёма пищи — при условии, что организм переносит нагрузку без дискомфорта. При дефиците углеводов тело активнее использует жировые запасы, а после еды физическая активность может улучшать пищеварение. Оптимальным вариантом остаётся лёгкий перекус за 1-2 часа до занятия, сочетающий углеводы и немного белка.

"Мы обладаем достаточным количеством запасов энергии для выполнения тренировки, даже без пищи в "топливном баке”", — говорит спортивный диетолог Бриттани Р. Оллман.

Впереди важная встреча или выступление

Короткая тренировка перед интеллектуальной нагрузкой может оказаться полезной. Аэробная активность улучшает концентрацию и снижает уровень стресса за счёт влияния на работу мозга. Даже непродолжительное занятие помогает быстрее включиться в рабочий процесс и чувствовать себя увереннее.

"Физические упражнения могут улучшить познавательные способности путем повышения уровней нейротрофического фактора головного мозга", — говорит профессор психологии Дэвид Дж. Буччи.

Повторная нагрузка без восстановления

После тяжёлых силовых тренировок мышцам требуется от суток до трёх дней на восстановление. Повторная интенсивная нагрузка без паузы повышает риск травм и замедляет прогресс. Именно поэтому нарушение режима отдыха часто становится ключевой ошибкой, о чём говорят специалисты, разбирая баланс тренировок и восстановления.

"После жёсткой тренировки с отягощением вашим мышцам требуется от 24 до 72 часов на восстановление", — отмечает профессор физической культуры Мишель Олсон.

Психологическая усталость и тренировки

Даже после умственно тяжёлого дня тело сохраняет физический ресурс. Да, упражнения могут ощущаться сложнее, но такие тренировки помогают развивать устойчивость к усталости и повышают выносливость в долгосрочной перспективе.

"Выполнение тренировки, когда вы чувствуете себя выжатым, может укрепить тело в долгосрочной перспективе", — говорит исследователь Университета Бургундии Бенджамин Пажо.

Тренировки во время менструальных спазмов

Умеренная физическая активность способна уменьшать болевые ощущения во время менструации. Кардиоупражнения снижают уровень веществ, вызывающих спазмы, и улучшают общее самочувствие.

"Физические упражнения могут минимизировать болезненные спазмы", — говорит доцент Пинар Х. Кодаман.

В итоге грамотный подход к тренировкам строится не на жёстком следовании плану, а на умении слышать своё тело. Такой баланс помогает сохранять здоровье, мотивацию и устойчивый результат без перегрузок.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.

