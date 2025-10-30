Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
подтягивания на турнике
подтягивания на турнике
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 4:10

Эта уличная методика помогает прокачать силу быстрее, чем тренажёры

Френк Медрано и Антон Кучумов разработали методику отжиманий на брусьях для выносливости

На уличных спортивных площадках можно встретить немало людей, но лишь единицы действительно понимают, как построить эффективную тренировку. Большинство новичков, приходящих к турникам и брусьям, теряются перед выбором упражнений и не знают, как распределить нагрузку. Именно поэтому программы с чёткой структурой помогают сделать первые шаги и избежать ошибок, которые тормозят прогресс. Ниже собраны семь действенных схем тренировок, проверенных временем и атлетами с мировым именем.

Круговая тренировка: подтягивания и отжимания

Эта простая программа отлично подходит тем, кто только начинает развивать силу на турниках. Она состоит из базовых упражнений, выполняемых по кругу, что помогает равномерно нагрузить все основные мышцы и улучшить выносливость.

  1. Подтягивания узким хватом (верхним или нижним) — 1-3 подхода по 5-10 раз.

  2. Отжимания на брусьях — 1-3 подхода по 10 повторений.

  3. Алмазные отжимания — 1-3 подхода по 10-15 повторений.

  4. Приседания со сведёнными стопами — 1-3 подхода по 20 повторений.

Главная идея — выполнять упражнения с минимальными паузами. Такой подход развивает не только силу, но и выносливость, помогая быстрее почувствовать результат.

Программа Ганнибала для начинающих

Легендарный Ганнибал, ставший символом уличного воркаута, однажды поделился схемой тренировок, предназначенной специально для новичков. Она проста, но невероятно эффективна: базовые движения, умеренные подходы и постепенное увеличение нагрузки. Главное — работать в правильной технике и не гнаться за количеством.

  • Подтягивания узким хватом — 1-3 подхода по 5-10 повторений.

  • Отжимания на брусьях — 1-3 подхода по 10 раз.

  • Алмазные отжимания — 1-3 подхода по 10-15 повторений.

  • Приседания — 1-3 подхода по 20 повторений.

Эта программа укрепляет плечевой пояс, развивает грудные мышцы и ноги, создавая основу для дальнейшего роста силы и координации.

Тренировка с акцентом на грудные мышцы: программа Френка Медрано

Френк Медрано — один из самых известных атлетов в мире калистеники. Его программа, рассчитанная на развитие грудных мышц, подходит для тех, кто хочет придать телу выразительный рельеф. Все упражнения выполняются в 4 подходах до отказа, с отдыхом 2 минуты между ними:

  1. Отжимания от пола с ногами на возвышенности.

  2. Отжимания спиной от скамьи.

  3. Классические отжимания.

  4. Отжимания от скамьи лицом.

  5. Подъёмы на носки — 4 подхода по максимуму с минутным отдыхом.

Последнее упражнение кажется необычным, но оно усиливает нагрузку на ноги и стабилизирующие мышцы, создавая баланс между верхом и низом тела.

Программа на все группы мышц от Криса Карлссона

Американский тренер Крис Карлссон известен тем, что объединяет элементы воркаута и силовых тренировок. Его схема "Full Body" идеально подойдёт тем, кто хочет за одно занятие проработать всё тело. Она не требует специального оборудования — достаточно турника, брусьев и собственного веса.

  • Австралийские подтягивания — 3-5 подходов по 15-20 раз.

  • Отжимания — 2-3 подхода по 15-20 раз.

  • Приседания — 2-3 подхода по 15-20 раз.

  • Выпады — 2-3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

  • Подъёмы на носки — 2-3 подхода по 15-20 раз.

  • Пиковые отжимания — 2-3 подхода по 10 раз.

  • Высокие австралийские подтягивания — 2-3 подхода по 10-15 раз.

  • Скручивания или подъёмы коленей к груди — 2-3 подхода по 10-15 раз.

  • Планка — 3-5 подходов по максимуму.

Интервалы отдыха — от 30 секунд до 3 минут. Главное правило — не работать "на износ", а соблюдать технику и постепенно увеличивать интенсивность.

Круговая тренировка Адама Рава

Адам Рав, чешский уличный атлет, разработал серию тренировок, где упражнения выполняются без отдыха между ними. Это отличный вариант для повышения выносливости и жиросжигания.

Первый круг:

  • 5 подтягиваний нейтральным хватом.

  • 10 подъёмов ног к перекладине.

  • 20 отжиманий от пола.

  • 10 приседаний с выпрыгиванием.

Отдых 4 минуты.

Второй круг:

  • 5 подтягиваний широким хватом.

  • 10 подъёмов ног.

  • 15 алмазных отжиманий.

  • 10 приседаний с выпрыгиванием.

Отдых 4 минуты.

Третий круг:

  • 5 подтягиваний средним хватом.

  • 13 подъёмов ног в упоре на брусьях.

  • 20 широких отжиманий.

  • 10 приседаний с выпрыгиванием.

Отдых 4 минуты.

Четвёртый круг:

  • 5 подтягиваний обратным хватом.

  • 10 подъёмов ног перед собой.

  • 20 классических отжиманий.

  • 10 приседаний с выпрыгиванием.

Такой формат тренинга развивает дыхательную систему и отлично укрепляет мышцы кора, плечевого пояса и ног.

Тренировка спины: программа Ислама Бадургова

Казахстанский спортсмен Ислам Бадургов стал известен благодаря своим выступлениям и сходству с бойцом Конором Макгрегором. Он регулярно публикует эффективные схемы тренировок для начинающих. Его базовая программа направлена на развитие спины и рук.

  • Подтягивания верхним хватом — 4 подхода по 5-10 раз.

  • Подтягивания нейтральным хватом — 4 подхода по 5-10 раз.

  • Отжимания на брусьях — 4 подхода по 5-10 раз.

  • Алмазные отжимания — 4 подхода по 5-10 раз.

  • Отжимания узкие, средние и широкие — по 5-10 повторений.

Эта комбинация упражнений помогает создать крепкий мышечный каркас и развить симметрию тела.

"Вечерняя сотка" от Антона Кучумова

Эта программа разработана специально для тех, у кого плотный график и мало времени. Автор — Антон Кучумов, известный тренер и популяризатор воркаута. Суть проста: вечером нужно сделать 100 подтягиваний и 100 отжиманий на брусьях (или от пола).

Схема: 10 подтягиваний, 10 отжиманий, отдых 1-3 минуты — повторить, пока не наберётся 100 повторов каждого упражнения. Со временем интервалы отдыха сокращаются до 1 минуты. Несмотря на кажущуюся простоту, "вечерняя сотка" даёт мощный стимул для роста силы и выносливости.

Сравнение программ

Все описанные схемы направлены на развитие силы и выносливости, но акценты у них разные:

  • Программа Ганнибала — старт для полного новичка.

  • Тренировка Медрано — упор на грудные мышцы.

  • Схема Карлссона — равномерная проработка тела.

  • Круговая от Рава — выносливость и функциональность.

  • Комплекс Бадургова — сила спины и рук.

  • "Вечерняя сотка" — развитие дисциплины и тонуса.

Для новичков оптимально начать с базовых программ Ганнибала и Карлссона, а затем перейти к круговым схемам, когда тело привыкнет к нагрузкам.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: пытаться сразу выполнять сложные элементы вроде выходов силой.
    Последствие: высокая нагрузка на суставы и риск травм.
    Альтернатива: сосредоточьтесь на классических подтягиваниях и отжиманиях, используя резиновые петли и корректную технику.
  • Ошибка: пренебрегать разминкой и заминкой.
    Последствие: повышенный риск растяжений и болезненности мышц.
    Альтернатива: уделяйте 10 минут растяжке перед и после тренировки.
  • Ошибка: тренироваться каждый день без отдыха.
    Последствие: перетренированность и потеря мотивации.
    Альтернатива: занимайтесь 3-4 раза в неделю, давая мышцам восстановиться.

Плюсы и минусы занятий на турниках

Плюсы:

  • Не требует абонемента и оборудования.

  • Укрепляет все группы мышц.

  • Развивает координацию и выносливость.

  • Подходит для тренировок на свежем воздухе.

Минусы:

  • Медленный прогресс при отсутствии системы.

  • Риск неправильной техники без наставника.

  • Зависимость от погодных условий.

Несмотря на минусы, регулярные занятия на турниках формируют не только тело, но и характер — ведь каждый новый повтор даётся трудом.

Интересные факты

  1. Первые уличные площадки появились в СССР в 1950-х годах.

  2. Воркаут официально признан видом спорта в более чем 50 странах.

  3. Рекорд по количеству подтягиваний за час — 1124 раза.

FAQ

Как часто нужно заниматься?
Достаточно 3-4 раз в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Что делать, если не могу подтянуться ни разу?
Начните с австралийских подтягиваний и упражнений с резиновыми петлями.

Какие мышцы работают при занятиях на брусьях?
Основная нагрузка ложится на грудные, трицепсы и дельтовидные мышцы.

Можно ли совмещать воркаут с бегом или плаванием?
Да, это отличный способ повысить общую выносливость.

Когда виден первый результат?
При регулярных занятиях первые изменения появляются через 3-4 недели.

Мифы и правда

  • Миф: турники и брусья — только для молодых.
    Правда: заниматься можно в любом возрасте, адаптируя нагрузку.
  • Миф: воркаут не развивает мышцы так, как тренажёрный зал.
    Правда: при системном подходе можно достичь отличных результатов даже без железа.
  • Миф: для воркаута нужна особая генетика.
    Правда: успех зависит от регулярности, питания и правильной техники.

Регулярные занятия по этим программам помогают укрепить тело, улучшить осанку и дисциплину, а главное — доказать себе, что прогресс всегда возможен, если действовать последовательно и с верой в результат.

