Девушка занимается спортом в наушниках
Девушка занимается спортом в наушниках
Илья Мельников Опубликована сегодня в 23:03

Музыка превращает тренировку в рывок: жанры, которые ускоряют тело и глушат усталость

Музыка снижает чувство усталости во время тренировки — Ник Паркинсон

Музыка способна менять не только настроение, но и качество любой тренировки: она задаёт ритм, помогает удерживать темп и превращает усилие в удовольствие. Независимо от того, занимаетесь вы бегом, силовыми упражнениями или йогой, правильно подобранные треки становятся настоящей опорой. Они помогают включиться в движение, поддерживать концентрацию и чувствовать гармонию тела. Об этом сообщает Femina.

Почему музыка усиливает спортивные результаты

Многие замечают, что любимые композиции помогают легче переносить нагрузку и буквально дарят всплеск энергии. Это не случайность: музыкальные ритмы воздействуют сразу на несколько зон мозга, включая центры мотивации и удовольствия. Благодаря этому повышается выносливость, улучшается качество движений, а эмоциональный фон становится стабильнее.

"Определенная музыка и звуки обладают расслабляющей, восстанавливающей силой и могут помочь с концентрацией внимания, улучшением работоспособности и физических способностей. Музыка, отвлекая внимание спортсмена, может даже заставить забыть об усталости и боли", — подчёркивает IRBMS.

Подобное мнение подтверждает спортивный терапевт Ник Паркинсон, отмечая влияние музыки на разные зоны активности мозга. Он подчёркивает, что подходящий трек помогает даже в дни, когда трудно заставить себя начать тренировку. Такая поддержка особенно важна при интенсивных нагрузках, где большое значение имеют эмоциональная устойчивость и умение фокусироваться. В контексте восстановления стоит учитывать и пользу практик, усиливающих внутренний ресурс, таких как ежедневная мантра, помогающая вернуть концентрацию и мотивацию.

Как музыка влияет на тело и ритм упражнений

Физиологическое влияние музыки связано с тем, что ритм регулирует дыхание, частоту сердцебиения и мышечные сокращения. Быстрые композиции стимулируют ускорение, создают ощущение энергии и помогают выполнять сложные подходы. Медленные — наоборот, уменьшают напряжение, помогают восстановиться и вернуться к ровному дыханию.

"Чтобы по-настоящему раскрыть потенциал музыки, вам следует подумать об изменении своего плейлиста в зависимости от типа тренировок. Например, я не слушаю одну и ту же музыку при беге на длинные дистанции, как при поднятии тяжестей", — подчёркивает Паркинсон.

Поэтому важно учитывать, какой эффект вы хотите получить: повышение интенсивности, улучшение контроля дыхания, расслабление или восстановление после нагрузки.

Музыка для разных типов тренировок

Правильно подобранный жанр помогает выстроить тренировку по этапам: подготовиться на разминке, выдерживать ритм в основной части и плавно снизить нагрузку в конце.

Разминка

На этом этапе идеально подходит лёгкая и позитивная музыка. Она помогает настроиться на процесс, постепенно включить мышцы и улучшить подвижность тела. Многие предпочитают поп-музыку или лёгкие электронные композиции — они создают правильный эмоциональный фон.

Бег по пересечённой местности

Здесь важно сохранять спокойный, устойчивый темп. Расслабляющая музыка — например, мягкий рок или акустика — помогает не ускоряться слишком рано. Это особенно актуально для тренирующихся после перерыва или в период восстановления.

Силовые тренировки

Для работы с весами лучше всего подходят энергичные жанры: хард-рок, рэп, динамичная электроника. Такие треки поддерживают чувство силы, помогают держать ритм и настраивают на выполнение сложных подходов.

Йога и расслабление

Медленные, спокойные композиции с мягким звучанием помогают восстановить дыхание и снять напряжение после активной фазы тренировки. Они особенно полезны вечером, когда важно подготовить организм ко сну.

Возвращение к бегу после травмы

Специалисты рекомендуют использовать треки с чётким ритмом 170-180 ударов в минуту. Такой темп помогает выравнивать шаг, улучшает технику и делает возврат к бегу более гармоничным. Подбор музыки по BPM эффективнее метронома, поскольку не требует дополнительного контроля.

Советы по подбору плейлиста

  1. Делите плейлист на этапы: разминка, основная часть, заминка.

  2. Используйте композиции с разным BPM.

  3. Исключайте треки, вызывающие раздражение или стресс.

  4. Обновляйте плейлист каждые 2-3 недели.

  5. Настраивайте музыку под тренировочную цель, будь то силы, выносливость или растяжка.

Популярные вопросы о музыке и занятиях спортом

1. Влияет ли музыка на выносливость?
Да, она помогает снизить ощущение усталости и поддерживать рабочий ритм.

2. Что лучше слушать при беге?
Треки с BPM 140-170, подходящие под ваш естественный темп шага.

3. Может ли музыка мешать тренировке?
Да, если темп слишком высок или громкость перекрывает контроль дыхания.

