После зала накрывает счастье, но ненадолго — простой способ удержать эффект до вечера

Ощущение подъёма после тренировки знакомо многим и часто воспринимается как приятный, но кратковременный бонус. На деле это состояние влияет на настроение, работоспособность и мотивацию в течение всего дня. Понимание механизмов этого эффекта помогает сделать занятия спортом более осознанными и результативными. Об этом сообщает издание Shape.

Как организм отвечает на физическую нагрузку

В обычном режиме мозг вырабатывает нейромедиаторы — эндоканнабиноиды, которые участвуют в регуляции аппетита, эмоций и общего самочувствия. Во время физических нагрузок, особенно направленных на выносливость, их уровень повышается. Именно это во многом объясняет чувство лёгкости и внутреннего подъёма после тренировки.

Эти вещества помогают снижать уровень стресса и поддерживать эмоциональный баланс, поэтому эффект хорошего настроения сохраняется дольше, чем само занятие спортом.

Почему кардио даёт максимальный эффект

Аэробные тренировки считаются наиболее эффективными для поддержания стабильного настроения. Учёные из University of Arizona установили, что эндоканнабиноидная система активируется при кардионагрузке в умеренно-высоком темпе. Силовые упражнения такого эффекта не дают.

Оптимальной считается нагрузка в пределах 70-85% от максимальной частоты сердечных сокращений. При отсутствии пульсометра можно ориентироваться на субъективную шкалу нагрузки, удерживая уровень интенсивности в районе 5-6 баллов. Такой формат хорошо сочетается с умеренными кардиотренировками, которые позволяют тренироваться без перегрузки.

Утренние тренировки и гормональный фон

Время занятий также играет роль. Утром уровень лептина — гормона, связанного с чувством насыщения, — минимален. Это усиливает ощущение голода и одновременно активирует зоны мозга, отвечающие за мотивацию и активность.

Такой гормональный фон может способствовать росту выносливости и желанию двигаться. Поэтому тренировки сразу после пробуждения нередко ощущаются более продуктивными, особенно если организм нормально переносит нагрузку натощак.

Психологический настрой и аутотренинг

Внутренний настрой напрямую влияет на восприятие тренировки. Исследование, опубликованное в Annals of Behavioral Medicine, показало: люди, ожидающие удовольствия от занятия, действительно получают больше положительных эмоций. Осознанная подготовка и фокус на собственных ощущениях помогают включиться в процесс ещё до начала тренировки — этот подход перекликается с формированием фитнес-мышления.

После завершения занятия полезно сделать короткую паузу, чтобы зафиксировать ощущение удовлетворения и эмоционального подъёма.

Социальный фактор и тренировки на природе

Занятия в компании усиливают положительные эмоции и помогают дольше сохранять мотивацию. Совместные тренировки повышают болевой порог и позволяют выполнять больший объём работы. Если партнёра нет, альтернативой могут стать групповые занятия.

Тренировки на свежем воздухе также дают дополнительный эффект. Контакт с природой снижает уровень стресса и усиливает восстановительное действие физических упражнений.

"Когда вы находитесь на природе, восстановительный и антистрессовый эффект от упражнений усиливается", — объясняет исследователь Тутти Пасaнен.

Регулярные тренировки, выстроенные с учётом физиологии, психологии и условий среды, становятся устойчивым источником энергии и хорошего самочувствия, постепенно превращаясь в естественную часть образа жизни.