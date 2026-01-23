Одна привычка на тренировке ускоряет усталость: кажется мелочью, а результат бьёт по самочувствию

Во время тренировки организм теряет больше жидкости, чем кажется на первый взгляд, и это напрямую отражается на выносливости и самочувствии. Даже небольшой дефицит воды способен снизить эффективность занятий и ускорить появление усталости. Грамотно выстроенный питьевой режим помогает телу легче справляться с нагрузкой и быстрее восстанавливаться. Об этом сообщает издание Shape.

Почему гидратация важна при физических нагрузках

Вода составляет около 60% массы тела и участвует в ключевых процессах — от терморегуляции до работы суставов и мышц. Во время тренировки потоотделение усиливается, и вместе с потом организм теряет жидкость и минералы. Если эти потери не восполнять, повышается риск обезвоживания.

Недостаток воды делает кровь гуще, из-за чего сердцу приходится работать интенсивнее. Это напрямую влияет на уровень энергии и ускоряет наступление усталости. Поддержание водного баланса связано не только с самим занятием, но и с подготовкой к нему, включая питание и питьевой режим до старта, что подробно разбирается в материале о питании и гидратации перед тренировкой.

Что пить во время и после тренировки

Для большинства людей лучшим вариантом остаётся обычная вода. При умеренной нагрузке её достаточно, чтобы компенсировать потери жидкости. Если же тренировка длительная и интенсивная, специалисты рекомендуют обратить внимание на шоколадное молоко.

В нём содержатся натрий и кальций, которые теряются с потом, а также углеводы и белок. Такое сочетание помогает восполнить энергию и поддержать восстановление мышц. Альтернативой могут стать спортивные напитки или кокосовая вода, если вкус воды или молока не подходит.

Сколько жидкости нужно пить

Универсальной нормы не существует. Самый простой ориентир — жажда: если хочется пить, значит, организму не хватает жидкости. Более точный способ — взвешивание до и после тренировки. Потеря около одного килограмма веса за час соответствует примерно литру жидкости.

Если не вдаваться в расчёты и при этом активно потеть, рекомендуется пить от 115 до 250 мл жидкости каждые 15-20 минут. Такой подход помогает избежать как обезвоживания, так и избыточного потребления воды, баланс которого подробно рассматривается в материале о дробном питье воды во время спорта.

Белки и углеводы для восстановления

После интенсивных тренировок в мышцах возникают микроповреждения. Белок помогает их восстановлению, а углеводы восполняют затраченную энергию. Оптимальным считается соотношение, при котором углеводов примерно в три раза больше, чем белка, поэтому напитки на основе молока часто подходят для восстановления после нагрузки.

Регулярное употребление жидкости до, во время и после тренировки снижает усталость и делает занятия более комфортными. Даже если брать воду с собой кажется неудобным, эта привычка помогает избежать обезвоживания и поддерживать стабильное самочувствие.