Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошки и собаки в квартире
Кошки и собаки в квартире
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 15:42

Как выбрать собаку по вашему ритму: активные любят рабочих, лентяи — декоративных компаньонов

Крупные собаки едят больше, их лечение и содержание обходятся дороже, чем декоративных

Исторически сложилось, что все породы собак делились на две большие категории: те, что приносили практическую пользу, и те, что существовали исключительно для услады взора. Сегодня это разделение стало более условным, но понимание разницы между рабочими и декоративными породами помогает выбрать питомца, чьи потребности и характер будут соответствовать вашему образу жизни.

Рабочие собаки: наследие функциональности

Рабочими называют породы, выведенные для выполнения конкретных задач. Их внешность, характер и физические данные — результат целенаправленной селекции, где на первом месте стояла функциональность, а не эстетика.

К рабочим относят несколько основных категорий:

  • охотничьи породы - легавые, ретриверы, спаниели, таксы, терьеры. Каждая группа имеет специализацию: одни делают стойку на дичь, другие приносят подстреленную добычу, третьи работают в норах.

  • пастушьи породы - овчарки, корги, колли, созданные для управления стадом.

  • сторожевые и охранные породы - мастифы, ротвейлеры, доберманы, чья задача — защита территории и имущества хозяина.

  • ездовые собаки - хаски, маламуты, самоедские лайки, веками использовавшиеся для перевозки грузов в северных регионах.

Хотя современному городскому жителю редко нужна помощь в охоте или выпасе овец, инстинкты никуда не делись. Немецкая овчарка будет "пасти" членов семьи, а такса — рыть норы в диване. Этих собак объединяет высокая потребность в умственной и физической нагрузке.

Декоративные собаки: искусство ради эстетики

Декоративные, или собаки-компаньоны, выводились с одной главной целью — быть приятными спутниками человека. Их ценность заключалась не в рабочих качествах, а во внешней привлекательности, небольших размерах и удобстве содержания.

К этой группе относятся йоркширские терьеры, чихуахуа, папильоны, померанские шпицы, русские цветные болонки и многие другие. Их историческая миссия — услаждать взор аристократии, согревать на коленях и символизировать статус владельца.

К сожалению, многовековая селекция, направленная на закрепление экстремальных черт внешности (очень маленький размер, короткая морда, выпуклые глаза), привела к появлению множества проблем со здоровьем у этих пород.

Как выбрать породу: пошаговое руководство

  1. Оцените свой образ жизни. Честно ответьте себе, сколько времени вы готовы уделять прогулкам, играм и тренировкам. Активному человеку, любящему пробежки и походы, подойдёт рабочая порода. Тому, кто предпочитает тихие вечера дома, — декоративный компаньон.

  2. Изучите историю породы. Поймите, для чего выводилась собака. Пастушья порода будет пытаться "собирать" детей и других питомцев, а охотничья — гоняться за кошками и птицами на прогулке.

  3. Учтите финансовые затраты. Крупные рабочие собаки едят больше, их лечение и содержание обходятся дороже. Декоративные породы часто требуют регулярного груминга и могут иметь специфические проблемы со здоровьем.

  4. Познакомьтесь с породой лично. Посетите выставки, пообщайтесь с заводчиками и владельцами. Никакая статья не даст такого понимания породы, как личный контакт.

  5. Подумайте о будущем. Щенок растёт быстро. Будете ли вы готовы к потребностям взрослой собаки через 1-2 года?

А что если…

Если вы всё же влюбились в породу, чьи потребности не совсем соответствуют вашему образу жизни, не отчаивайтесь. Всегда можно найти компромисс. Владелец рабочей собаки в городе может заниматься с ней спортом, а хозяин декоративной — развивать её интеллект с помощью трюковой дрессировки. Главное — осознанность и готовность удовлетворить природные потребности питомца.

Плюсы и минусы разных групп

Рабочие собаки Декоративные собаки
Плюсы: Выносливы, умны, преданы, универсальны. Плюсы: Компактны, удобны для города, не требуют огромных нагрузок.
Минусы: Требуют много времени и энергии, могут быть разрушительны без работы. Минусы: Часто "хрупкое" здоровье, могут быть склонны к лаю, не всегда легко поддаются дрессировке.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли содержать рабочую собаку в городской квартире?
Да, но при условии полноценного выгула (не менее 2-3 часов в день с активностями) и постоянной умственной нагрузки. Без этого собака будет страдать.

Правда ли, что декоративные собаки глупее рабочих?
Нет, это миф. Многие декоративные породы обладают высоким интеллектом (например, папильоны занимают высокие места в рейтингах умнейших пород). Просто их мотивация и способ обучения могут отличаться от таковых у рабочих собак.

Какие породы можно отнести к промежуточным, универсальным?
Есть породы, которые сложно однозначно отнести к одной группе. Например, пудели — это и охотники (апорт водной дичи), и цирковые артисты, и компаньоны. Многие терьеры, будучи отличными охотниками, также прекрасно справляются с ролью домашних любимцев.

Три интересных факта о породных группах

  1. Некоторые породы за время своего существования успели побывать в обеих категориях. Английские бульдоги из бойцовых собак превратились в декоративных, а мопсы, когда-то бывшие любимцами знати, сегодня считаются компаньонами.

  2. Самая многочисленная группа в классификации FCI — это охотничьи собаки (гончие, легавые, терьеры), что подчёркивает историческую важность их рабочих качеств.

  3. В последние десятилетия набирает популярность концепция "возвращения к истокам" — заводчики стремятся улучшить здоровье декоративных пород, возвращая им черты, близкие к исходным, более функциональным.

Исторический контекст

Разделение на рабочих и декоративных собак — прямое отражение социальной и экономической истории человечества. Пока большинство населения занималось сельским хозяйством и охотой, ценились исключительно рабочие качества. С развитием цивилизации и появлением аристократии возник спрос на "бесполезных" с практической точки зрения, но эстетически приятных собак. Индустриальная революция и урбанизация привели к тому, что многие рабочие породы потеряли свою первоначальную функцию и массово переквалифицировались в компаньонов. Сегодня, в XXI веке, границы между группами продолжают размываться, но генетическое наследие продолжает определять характер и потребности наших питомцев, напоминая нам об их богатой и многогранной истории.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зоопсихологи напомнили, что кошки терпят ограничение свободы из-за доверия к человеку сегодня в 11:46
Купают, возят и обнимают — а они молчат: шесть вещей, которые кошки терпят только из любви

Не всё, что делает хозяин, нравится кошке — но ради любви она готова многое терпеть. Узнайте, какие поступки человек совершает, не подозревая о кошачьем недовольстве.

Читать полностью » Орнитологи: амадины поют без перерывов до 12 часов в день сегодня в 10:42
Они поют без остановки — и это не метафора: амадины испытывают нервы владельцев на прочность

Амадины — очаровательные птицы, но за их невинным видом скрывается одна особенность, способная превратить уютную квартиру в бесконечный тропический концерт.

Читать полностью » Ветеринары предупредили: попугаи могут передавать людям орнитоз и сальмонеллёз сегодня в 9:35
Домашний любимец превращается в угрозу: чем опасны попугаи для детей и беременных

Попугаи могут быть не только весёлыми домашними друзьями, но и источником опасных инфекций. Узнайте, как избежать риска и сохранить здоровье всей семьи.

Читать полностью » Эксперты: кошки выбирают желе из корма из-за проблем с зубами или текстуры пищи сегодня в 8:29
Кошка вылизывает только желе? Вы не поверите, какая хитрость стоит за этим поведением

Почему кошка вылизывает только желе из влажного корма, игнорируя мясные кусочки? Разбираем причины такого поведения и простые способы вернуть питомцу здоровый аппетит.

Читать полностью » Эксперты: морским свинкам нужен компаньон — одиночество вызывает стресс и болезни сегодня в 7:21
Маленький зверёк — большие проблемы: что скрывают милые морские свинки

Милые и пушистые морские свинки часто кажутся идеальными питомцами для ребёнка. Но стоит ли заводить их на самом деле? Разбираемся без иллюзий.

Читать полностью » Зоопсихологи установили: кошки царапают мебель, чтобы снять стресс и пометить территорию сегодня в 6:13
Кошка не пакостит — она управляет миром: что скрывают её странные привычки

Почему кошки грызут растения, царапают диван и не дают спать по ночам? Эти "капризы" имеют объяснение — всё дело в инстинктах и правильной организации пространства.

Читать полностью » Исследования показали, что кошки способны на эмоциональные связи с сородичами сегодня в 5:07
Второй кот — не подарок: когда одиночество для питомца лучше компании

Почему две кошки в одном доме не всегда становятся друзьями и как помочь им подружиться без стресса — всё о кошачьей дружбе и характере.

Читать полностью » Ветеринары: кошки не могут спуститься с дерева из-за анатомии когтей сегодня в 4:04
Кошка залезла на дерево — и словно забыла, как спускаться: что происходит с пушистыми альпинистами

Почему кошка, способная ловко прыгать и бегать, внезапно теряет уверенность, оказавшись на дереве? Разбираемся в природе этого парадокса.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Лорена Баст Столлер: апельсин из косточки растёт медленно
Еда
Эксперты: картофель во время жарки предотвращает появление рыбного запаха
Наука
Гадюки атакуют быстрее реакции млекопитающих, а аспиды сжимают челюсти многократно
Спорт и фитнес
Выпады с гантелями — основа тренировки Кэрри Андервуд, рассказала Ив Оверленд
Наука
Мозговой отдел черепа человека эволюционировал в два раза быстрее, чем у других приматов
УрФО
Врач Владимир Мелкозеров: горячее молоко с мёдом и обтирания водкой могут навредить при простуде
Дом
Дополнительное место с выдвижными полками: идеи для кухни от Джоанны Вирик
Красота и здоровье
Врачи предупредили: ацетон и частый контакт с водой вызывают расслоение ногтей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet