Трудоголизм может нести опасности, особенно когда работа занимает все время жизни человека, включая отпуска и выходные, что может привести к кризису выгорания или даже клинической депрессии. Важно научиться останавливать рабочий процесс, отдыхать после работы и выключать "рабочие мысли", сообщает Вечерняя Москва.
Основной совет от психолога Маргариты Алексеевой — устанавливать границы между рабочим и личным временем и управлять состоянием тревоги. Эффективное средство против перегрузки — сосредоточиться на одной задаче, устранить отвлекающие факторы и составить четкий график работы и отдыха. Также специалист подчеркнула важность качественного сна, разнообразного питания и регулярной физической активности.
Фото: flickr.com/Michał Frąckowiak (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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