Жить и работать в Перми станет дороже: власти готовят рост платы за патент
Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят законопроект, предусматривающий изменение стоимости патента для иностранных граждан, работающих в регионе. Об этом сообщает telegram-канал "Парламент | Пермский край".
Новая цена с 2026 года
"В 2026 году цена патента может составить 8 137 рублей. Повышение обусловлено изменением регионального коэффициента", — уточнили в сообщении.
Таким образом, с нового года сумма ежемесячного платежа для трудовых мигрантов вырастет почти на 7% по сравнению с текущим уровнем.
Как формируется стоимость патента
Цена патента складывается из трёх основных компонентов:
-
базового фиксированного платежа - 1 200 рублей;
-
регионального коэффициента, устанавливаемого властями Пермского края;
-
коэффициента-дефлятора, который ежегодно утверждает Минэкономразвития РФ.
Изменение регионального коэффициента в 2026 году стало ключевой причиной предстоящего роста стоимости.
Когда примут решение
Проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании Законодательного собрания в ноябре. После обсуждения депутаты утвердят новую величину платежа, которая начнёт действовать с 1 января 2026 года.
