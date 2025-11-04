Жить и работать в Перми станет дороже: власти готовят рост платы за патент

Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят законопроект, предусматривающий изменение стоимости патента для иностранных граждан, работающих в регионе. Об этом сообщает telegram-канал "Парламент | Пермский край".

Новая цена с 2026 года

"В 2026 году цена патента может составить 8 137 рублей. Повышение обусловлено изменением регионального коэффициента", — уточнили в сообщении.

Таким образом, с нового года сумма ежемесячного платежа для трудовых мигрантов вырастет почти на 7% по сравнению с текущим уровнем.

Как формируется стоимость патента

Цена патента складывается из трёх основных компонентов:

базового фиксированного платежа - 1 200 рублей;

регионального коэффициента , устанавливаемого властями Пермского края;

коэффициента-дефлятора, который ежегодно утверждает Минэкономразвития РФ.

Изменение регионального коэффициента в 2026 году стало ключевой причиной предстоящего роста стоимости.

Когда примут решение

Проект закона будет рассмотрен на пленарном заседании Законодательного собрания в ноябре. После обсуждения депутаты утвердят новую величину платежа, которая начнёт действовать с 1 января 2026 года.