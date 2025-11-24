Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мужчина и женщина, держащие в руках напиток возле кафе в Центре открытий CSIRO.
Мужчина и женщина, держащие в руках напиток возле кафе в Центре открытий CSIRO.
© commons.wikimedia.org by CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 7:12

Главный термин 2025-го прорвался сквозь юбилеи, тренды и миллионы запросов — и стал знаком эпохи

Институт Пушкина назвал слово "победа" словом года 2025 — данные института

Институт русского языка имени Пушкина подвёл итоги ежегодного проекта, в рамках которого выбирают слово, лучше всего отражающее настроение и ключевые события года. В этот раз абсолютным лидером стала "победа" — слово, которое в 2025-м звучало особенно часто и приобретало особый символизм на фоне масштабных юбилейных мероприятий, посвящённых 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

Эксперты подчеркнули, что интерес к этому слову заметно вырос в публикациях, социальных сетях, новостях и поисковых запросах. На втором месте оказался "Max" — название государственного мессенджера, который в течение года активно внедряли в образовательные проекты, госуслуги и корпоративные сервисы. Замыкает тройку лидеров слово "нейросеть", впервые отмеченное в аналогичном рейтинге ещё в 2023 году. Его возвращение в топ говорит о том, что ИИ-сервисы, персональные цифровые помощники, генераторы текстов и визуального контента продолжают стремительно входить в повседневные процессы.

"Выбор слова "победа" в качестве главного в 2025 году является глубоко символичным и закономерным. В уходящем году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне", — рассказали в пресс-службе Института Пушкина.

Как институт формирует слово года

Процедура отбора включает три этапа. Сначала проходит народное голосование: пользователи предлагают варианты, обсуждают их в соцсетях, добавляют собственные ассоциации. Затем специалисты института анализируют частотность употребления — следят, насколько активно слова появляются в медиа, в запросах и официальных документах. На финальной стадии эксперты формируют короткий список и выбирают главное слово года.

Так, в 2024-м победило слово "Пушкин", связанное с юбилейными датами и культурными инициативами, а в 2022-м — "наследие". География тем год от года меняется, но алгоритм остаётся стабильным и прозрачным.

Советы шаг за шагом: как анализировать "слово года" в медийных трендах

  1. Определите контекст: какие события года совпадают с ростом популярности конкретного слова.

  2. Используйте инструменты частотного анализа — например, агрегаторы новостей, поисковые тренды, аналитические сервисы соцсетей.

  3. Сравните динамику: если слово возвращается в топ, как это произошло с понятием "нейросеть", значит, тема формирует долгосрочный тренд.

  4. Соотнесите слово с товарными категориями: например, "нейросеть" напрямую связана с ИИ-сервисами, генераторами изображений, цифровыми ассистентами, маркетинговыми инструментами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: анализировать популярность слова только по соцсетям.
• Последствие: искажённая картина — некоторые темы активно обсуждаются, но мало представлены в официальной информации.
• Альтернатива: подключать статистику поисковых систем и мониторинг федеральных медиа.

• Ошибка: ориентироваться только на единичные инфоповоды.
• Последствие: слово может казаться значимым, хотя тренд был кратковременным.
• Альтернатива: отслеживать устойчивые темы — например, цифровизацию, ИИ-приложения, государственные сервисы, образовательные платформы.

А что если слово года выбирали бы по потребительским категориям?

Варианты могли бы быть совсем другими. На рынке технологий лидировали бы слова вроде "смартфон", "ИИ-ассистент", "облачный сервис". В автомобильной сфере — "электромобиль", "пробег", "страховка", "зарядная станция". В beauty-сегменте — "сыворотка", "SPF", "ретинол". Такой эксперимент наглядно бы показал, какие товарные категории развиваются быстрее всего.

Мифы и правда

Миф: слово года выбирают только эксперты.
Правда: первым этапом всегда идёт народное голосование.

Миф: это лишь развлекательный проект.
Правда: результаты используют в лингвистике, медиастратегиях и образовательных программах.

Миф: слово года должно быть новым.
Правда: оно может быть знакомым, но приобретающим особое звучание — как "победа" в 2025-м.

