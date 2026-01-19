Желудок древнего волчонка выдал главный след шерстистого носорога: последний обед раскрыл тайну исчезновения

В северо-восточной Сибири учёные получили неожиданный "ключ" к тайне исчезновения шерстистого носорога — не из кости или шерсти, а из древней пищи. В желудке мумифицированного волчонка, пролежавшего в вечной мерзлоте тысячи лет, сохранились фрагменты мяса, позволившие восстановить геном вымершего животного. Находка помогает точнее понять, почему вид исчез так стремительно на рубеже потепления. Об этом сообщает Reuters.

Как волчонок стал "капсулой времени"

Около 14 400 лет назад детёныш серого волка, которому было всего несколько недель, съел свой последний корм — мясо шерстистого носорога — и вскоре погиб в суровых условиях ледникового периода. Его останки нашли в мерзлоте недалеко от села Тумат: благодаря постоянному холоду сохранились не только ткани, но и содержимое желудка.

Именно эта деталь оказалась решающей. Впервые исследователям удалось идентифицировать и восстановить геном шерстистого носорога по ещё не переваренной пище. По словам авторов, волчонок умер вскоре после кормления: еда практически не успела переработаться, поэтому генетический материал сохранился сравнительно хорошо.

Что показал геном шерстистого носорога

Полученный геном сравнили с ДНК двух других шерстистых носорогов, живших намного раньше — примерно 18 000-49 000 лет назад. Это позволило проследить, как менялось состояние популяции со временем. Вывод оказался важным: до конца ледникового периода вид выглядел генетически "здоровым" и не демонстрировал признаков длительного угасания.

Ключевой аргумент — отсутствие следов инбридинга в новом геноме. Обычно при постепенном сокращении численности у вида накапливаются признаки близкородственного скрещивания, но здесь этого не увидели. Значит, если падение численности и произошло, оно было быстрым — буквально за считанные столетия.

"С помощью этих исследований мы показали, что возможно восстановить качественный геном из плохо сохранившегося материала, относящегося к эпохе, ключевой для истории эволюции видов", — сказал эволюционный генетик Сольвейг Гудионсдоттир, ведущий автор исследования, опубликованного сегодня в научном журнале Genome Biology and Evolution.

Почему шерстистые носороги исчезли так резко

Исследователи связывают резкий обвал популяции с потеплением, которое меняло ландшафты: степ-тундра, где шерстистый носорог процветал, начала исчезать. При этом полностью исключать влияние человека учёные не берутся, но подчёркивают, что археологических свидетельств интенсивной охоты немного.

"Учитывая, что люди жили в этом районе уже 15 000 лет до своего вымирания, не вызывая сокращения численности, мы считаем, что известное потепление примерно 14 000 лет назад — наиболее вероятное объяснение исчезновения" шерстистых носорогов", — сказал Далин.

Отдельный штрих добавили данные о самих волчатах: мумифицированные останки двух молодых самок серых волков возрастом около семи-девяти недель нашли в 2010-х годах. Анализ показал, что щенки ещё пили молоко, а мясо им, вероятно, принесла мать или другие взрослые волки — возможно, добыв его у павшего животного или после погони.

Так один короткий эпизод древней жизни — последний корм волчонка — стал редким научным "окном" в эпоху, когда крупнейшие животные ледникового мира исчезали один за другим.