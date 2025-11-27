Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Деревянная утварь
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under Public domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 2:18

Доска после посудомойки превратилась в "лодочку" — один шаг спасёт вашу утварь от такой участи

Дерево трескается в посудомойке из-за жары и воды — шеф-повар Лавалле

Деревянная кухонная утварь ассоциируется с уютом, тёплыми семейными традициями и неторопливым домашним ритмом. Такие предметы приятно держать в руках, они подходят для приготовления и подачи еды и красиво стареют, приобретая мягкий винтажный блеск. Но парадокс в том, что при всей своей "простоте" дерево требует бережного обращения. Если относиться к нему так же, как к металлу или пластику, оно быстро потеряет вид и станет небезопасным. Поэтому вопрос о том, можно ли отправлять деревянную посуду и сервировочные элементы в посудомоечную машину, постоянно всплывает в разговоре и у домашних кулинаров, и у профессионалов.

Почему дерево не дружит с посудомоечной машиной

Хотя современная техника прекрасно справляется с большинством кухонных материалов, для дерева условия внутри машины оказываются слишком жёсткими. Высокая температура, напор воды и агрессивные моющие составы буквально вытягивают из него влагу и масла. Результат — посуда меняет форму, покрывается трещинами и теряет защитные свойства.

"Как профессиональный шеф-повар, я бы никогда не ставил деревянную посуду, разделочные доски или сервировку в посудомоечную машину. Интенсивная жара и длительное воздействие воды разрушают древесные волокна, вызывая их трещины, деформации и трещины, — поясняет шеф-повар, дизайнер тортов и основательница The Cake Girl в Тампе Кристина Лавалле. — Он также удаляет натуральные масла, защищающие древесину, делая её более пористой и подверженной наместию бактерий".

Сильные перепады температуры и влажности дают дополнительные риски — от расслаивания до скрытых повреждений, которые проявляются только со временем. И даже самые дорогие деревянные изделия в таких условиях быстро приходят в негодность.

Как правильно ухаживать за деревянной утварью

Надёжный уход несложен и требует всего пары минут. Важно мыть деревянные ложки, доски и миски вручную, использовать мягкое моющее средство и сразу вытирать полотенцем. Периодическая обработка минеральным маслом или специальным воском возвращает изделию плотность и защитный слой.

"Я обращаюсь с ними почти так же, как с ножами: мою вручную [с мягким мылом], вытираю сразу и иногда приправляю минеральным маслом или кремом для досок", — отмечает шеф-шеф Jasmine Porch & Loggerhead Grill Джо Хауэлл.

Хауэлл сравнивает этот подход с семейной традицией ухода за чугунной посудой: главное — поддерживать предметы в рабочем состоянии, чтобы они служили годами.

Шеф из Чарлстона Жак Ларсон, много работающий с сервировочными досками, добавляет, что даже профессиональные посудомоечные машины при высокой температуре неизбежно портят дерево. Поэтому на кухнях они используют ручное мытьё и дополнительные защитные приёмы — например, подложку из деликатесных листов, чтобы пища не контактировала с поверхностью досок.

Сравнение: дерево vs альтернативные материалы

Материал

Прочность

Уход

Совместимость с посудомойкой

Для чего подходит

Дерево

Средняя, зависит от породы

Ручной уход, обработка маслом

Нет

Готовка, подача, щадящее перемешивание

Металл

Очень высокая

Минимальный

Да

Жарка, перемешивание плотных продуктов

Пластик

Средняя

Простая

Да

Универсальное применение

HDPE

Высокая

Простая

Обычно да

Разделочные доски, мясо, рыба

Советы шаг за шагом

  1. Сразу после готовки ополосните деревянные ложки и доски тёплой водой.
  2. Используйте мягкое мыло, избегайте абразивов.
  3. Обязательно вытирайте полотенцем — не оставляйте сушиться естественным образом.
  4. Раз в 3-4 недели наносите минеральное масло или крем для досок.
  5. Храните в сухом месте, не в ящике рядом с влажными тряпками.
  6. Для подачи горячих блюд используйте подложки, чтобы еда не окрашивала древесину.
  7. Для быстрого ухода держите под рукой специальную губку и бутылочку с маслом для разделочных досок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Мытьё в посудомойке → трещины и деформация → металл или термостойкий пластик.
  2. Хранение влажного дерева → плесень → сушить тканью и держать на воздухе.
  3. Использование агрессивных моющих средств → разрушение волокон → мягкие натуральные гели для посуды.
  4. Использование грязных досок для мяса → риск бактерий → HDPE-доска с антибактериальной поверхностью.

А что если…

…деревянная доска уже деформировалась?
Можно попробовать медленную сушку под прессом, но это редко спасает изделие полностью.

…на ложке появились пятна?
Помогает мягкое шлифование мелкой наждачкой и последующая обработка маслом.

…доска пахнет?
Протрите лимоном и солью, затем промойте и высушите.

Плюсы и минусы дерева

Плюсы

Минусы

Эстетика и натуральность

Нельзя мыть в посудомойке

Щадит посуду, особенно тефлон и чугун

Требует регулярного ухода

Удобна в готовке благодаря лёгкости

Может впитывать запахи

При правильном уходе служит десятилетиями

Реагирует на влагу и температуру

FAQ

Как выбрать деревянную посуду?
Ищите изделия из твёрдых пород (бук, орех, олива). Поверхность должна быть гладкой, без сколов.

Мифы и правда

Миф: дерево всегда антибактериально.
Правда: оно действительно обладает естественными защитными свойствами, но при неправильном уходе становится рассадником бактерий.

Миф: чем старше доска, тем она лучше.
Правда: изношенная поверхность с трещинами опасна.

Миф: масло — это декоративная мера.
Правда: смазывание защищает от влаги и продлевает срок службы.

Исторический контекст

  1. В XIX веке деревянные ложки считались основным кухонным инструментом в большинстве европейских стран.
  2. В США в 1950-х массовое появление пластика вытеснило дерево, но интерес к натуральным материалам позже вернулся.

