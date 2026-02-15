Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Покраска дверей
© Public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 12:56

Деревянные двери больше не оставляют "как есть" — один цвет меняет интерьер до неузнаваемости

Деревянные двери десятилетиями считались универсальным и беспроигрышным решением для дома. Они гармонично вписывались как в классические, так и в современные интерьеры, создавая ощущение уюта и стабильности. Однако сегодня дизайнерские подходы стремительно меняются, и привычные элементы получают новое прочтение. Об этом сообщает Designmag.

От классики к переосмыслению

Массив дерева долгое время воспринимался как символ надёжности и вкуса. Такие двери легко сочетались с разной мебелью, подчёркивали статус пространства и служили годами. В итальянских интерьерах они особенно популярны, становясь частью традиционного облика дома.

Тем не менее в последние годы интерьерный дизайн всё чаще ориентируется на обновление без капитального ремонта. Владельцы жилья ищут способы изменить атмосферу пространства, не прибегая к масштабным работам. Именно поэтому на смену идее полной замены дверей приходит более гибкое решение.

Речь идёт не о демонтаже и установке новых конструкций, а о трансформации уже существующих. Такой подход позволяет сохранить функциональность дверей и при этом придать им актуальный характер. В результате классический элемент интерьера превращается в выразительный акцент.

Цвет как инструмент обновления

Дизайнеры интерьеров предлагают простой приём — перекрасить деревянные двери, изменив их привычный оттенок. Это решение не требует серьёзных затрат, но способно кардинально повлиять на восприятие пространства.

Одним из наиболее востребованных оттенков стал шалфейный зелёный. Он ассоциируется с природой и спокойствием, создаёт ощущение свежести и мягкости. Такой цвет помогает сформировать расслабляющую атмосферу, особенно в спальне или ванной комнате.

Бензиновый синий также оказался в числе фаворитов. Глубокий и насыщенный, он добавляет интерьеру глубину и сдержанную элегантность. По мнению специалистов, этот оттенок хорошо подходит для кабинетов или зон отдыха, где важны концентрация и умиротворение.

Неожиданным, но эффектным вариантом стали красные и коралловые тона. Они придают пространству динамику и характер, делают двери заметным элементом композиции. Такой выбор уместен в гостиных или других помещениях, где собираются гости и проходит активная часть жизни дома.

Где и как использовать тренд

Выбор оттенка во многом зависит от назначения комнаты. Спокойные природные цвета лучше работают там, где требуется отдых и восстановление. Более яркие решения подходят для общественных зон, где важна энергия и выразительность.

Перекрашивание дверей позволяет адаптировать интерьер под новые вкусы без масштабного ремонта. Достаточно качественной подготовки поверхности и правильного выбора краски, чтобы добиться аккуратного результата. При этом сохраняется сама конструкция двери, что делает обновление практичным.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

