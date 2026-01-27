Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© www.pexels.com by George Becker
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 14:37

Металлические ручки потускнели — неожиданное средство вернуло им вид за минуты

Древесная зола действует как щёлочь и помогает очищать металл — House Digest

Металлические детали в интерьере — латунные ручки, медные рамки, стальные элементы — быстро теряют блеск и выглядят тускло. Многие покупные средства работают агрессивно и иногда больше вредят покрытию, чем помогают. Неожиданная альтернатива есть прямо у тех, кто топит камин или разжигает гриль. Об этом сообщает House Digest.

Почему древесная зола вообще чистит металл

Древесная зола сочетает две полезные особенности. Во-первых, она обладает щелочной природой: на её основе получают щёлочь, которую используют даже в мыловарении, а значит, очищающие свойства у неё действительно выраженные. Во-вторых, зола действует как мягкий абразив — её мелкая "зернистость" помогает снять налёт и потускнение, не требуя сильного нажима.

Благодаря этому золу используют для полировки серебра и нержавеющей стали, а также для удаления потемнений с меди и латуни. Дополнительный плюс — доступность: если зола уже есть после камина или костра, это способ ухода, который не требует покупки специальных составов.

Важные правила безопасности перед началом

Перед использованием золы важно помнить: это сильная щёлочь, и при контакте с водой она может раздражать кожу. Поэтому стоит заранее защититься и не работать "на голых руках".

  1. Наденьте перчатки и защитите глаза.
  2. Используйте только полностью остывшую золу и убедитесь, что нет тлеющих углей.
  3. Берите золу только от чистой древесины — без краски, морилки и пропиток, а также без обработанной под давлением древесины.

Как сделать пасту и вернуть блеск акцентам

Процесс довольно простой и не требует специального инструмента. Сначала наберите золу в небольшой контейнер — ориентиром может служить объём около одной чашки. Затем уберите из неё крупные кусочки угля и мусор: большие частицы способны поцарапать поверхность, а задача — мягко отполировать, а не "сошлифовать" металл.

Далее добавьте немного воды и размешайте до состояния гладкой пасты. После этого:

  1. Нанесите пасту на тряпку или губку.
  2. Аккуратно натрите металлический элемент.
  3. При стойком налёте оставьте пасту на несколько минут и повторите лёгкое протирание.
  4. Уберите остатки чистой влажной тряпкой или смойте водой.
  5. В конце отполируйте сухой чистой тканью, чтобы усилить блеск.
Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

