Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Зимний сад
Зимний сад
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 19:35

Плодовые просыпались вяло — после одного зимнего приёма почки пошли ровнее

Таяние снега постепенно доставляет минералы золы в верхний слой почвы — дачники

Зимой сад будто замирает, но именно под снегом уже начинается подготовка к весеннему рывку. Один из тихих приёмов, которым пользуются многие дачники, — рассыпать древесную золу по свежему снегу вокруг плодовых деревьев. С виду это мелочь, но таяние снега превращает её в аккуратную "доставку" минералов и мягкую коррекцию почвы — без суеты и резких дозировок.

Почему древесная зола работает как полезная добавка

Древесная зола — не просто остаток от печи, а природный "известковый" материал. В ней почти нет азота, зато есть фосфор и особенно калий, а также много кальция, который влияет на кислотность почвы. В материале приводится ориентир по составу: обозначение 0-1-3 (N-P-K), около 1,5-2% фосфора и 5-7% калия по весу, а кальция — примерно 25-50%. Отдельно упоминается и показатель CCE — "эквивалент карбоната кальция": у золы он может быть примерно 45-50% от эффекта молотого известняка, но в зависимости от древесины колеблется в широких пределах.

Что даёт посыпка золой по снегу вокруг деревьев

Главный смысл приёма — в мягкости. Пока снег тает, минералы не "сыпятся" в корни разом, а постепенно уходят в верхний слой почвы. Для ранней весны это удобный формат: дерево получает доступный калий и фосфор именно тогда, когда запускаются процессы роста.

Второй эффект — лёгкое снижение кислотности. Многие плодовые деревья хуже чувствуют себя на слишком кислых почвах, а зола постепенно сдвигает реакцию к более нейтральной. В тексте отмечается, что особенно это может быть полезно яблоням, сливам, вишням, а также смородине и крыжовнику.

Третий момент — структура почвы. Когда зола вместе с талой водой попадает в поверхностный слой, почва может становиться более рыхлой и менее склонной к образованию плотной корки весной. Для корней и воздуха это важная мелочь, особенно на тяжёлых участках.

Есть и прикладные наблюдения: зола способна немного подсушивать и "очищать" кору, поэтому на старых деревьях иногда заметно меньше мха и лишайников. А весной деревья, по описанию автора, просыпаются ровнее и выглядят более бодрыми — с плотнее набухающими почками и более свежей кроной.

Как рассыпать золу так, чтобы это было безопасно

Ключевой принцип здесь — умеренность и чистое сырьё. В тексте подчёркивается, что подходит только древесная зола: без угля, брикетов, окрашенной или лакированной древесины и тем более без мусорных примесей.

Схема выглядит так:

  1. Рассыпать тонкий, ровный слой — лучше меньше, но аккуратно.
  2. Делать это по свежему снегу, чтобы зола "прилипла" и уходила вниз постепенно.
  3. Формировать круг примерно в 0,5-1 м от ствола, потому что активные корни находятся дальше, чем кажется.
  4. Повторять 2-3 раза за зиму, обычно после заметных снегопадов.

Автор также приводит ориентир по годовой норме: примерно 4,5-7 кг золы на 100 м² в год обычно достаточно, а иногда нужно и меньше. Перебор опасен тем, что почву можно "перевыполнить" по известкованию и дать избыток калия, который не всем растениям пойдёт на пользу.

Для каких культур эффект заметнее

В тексте приводятся наблюдения по разным плодовым:
яблони чаще выигрывают от улучшения структуры и умеренного снижения кислотности;
сливы и вишни — от того, что в зоне корней меньше держится лишняя влага и повышается общая устойчивость;
смородина хорошо реагирует на калий как на источник для цветения и роста побегов;
груши после мягкого "вапнения" золой могут выглядеть ровнее по листве — более светлой и чистой.

Когда лучше не спешить с золой

Есть ситуации, когда золу стоит сильно ограничить или пропустить сезон. Это касается щелочных почв, случаев, когда золу уже активно вносили осенью, и участков рядом с кислолюбивыми растениями — например, голубикой, рододендронами или гортензиями, которые обычно плохо переносят ощелачивание.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Традесканция сохнет на концах из-за истощения длинных плетей – Джанлука Гримальди 19.01.2026 в 21:07
Традесканция пустеет у основания, а концы сохнут: причина не в поливе — и это удивляет

Традесканция не внезапно сохнет — она тихо живёт на запасах. Как обрезка, пересадка и омоложение вернут густые плети, сочную зелень и силу растения.

Читать полностью » Кустарники с зимним цветением украшают сад в холодный сезон — Futura-Sciences 19.01.2026 в 18:38
Сад просыпается среди морозов: редкие кустарники превращают холодный сезон в спектакль

Зимний сад может быть ярким и ароматным: какие кустарники цветут в холодное время года и как они меняют привычный облик участка.

Читать полностью » Почва с участка часто бывает слишком тяжёлой для рассады - House Digest 19.01.2026 в 17:42
Домашний посев часто проваливается из-за одного пункта: без него рассада вытягивается

Недорогой набор для посева семян: 11 простых вещей — от стартовой смеси и лампы до теплового коврика и бирок — которые обеспечат дружные и крепкие всходы.

Читать полностью » Комнатные растения зимой подкармливают реже чем летом — садоводы 19.01.2026 в 16:31
Подкармливают как летом — и теряют цветы: зимний уход требует опасной точности

Зимний уход за комнатными растениями требует особого подхода. Когда и чем подкармливать цветы, а в каких случаях лучше сделать паузу.

Читать полностью » Филодендрон зимой даёт корни из стеблевых черенков – Better Homes and Gardens 19.01.2026 в 9:37
Зимой тоже размножаю комнатные растения: эти 6 укореняются даже при коротком дне

Зимнее размножение комнатных растений возможно: какие виды (потос, филодендрон, монстера, суккуленты) укореняются легко зимой, а каких лучше не трогать.

Читать полностью » Огурцы без подсветки дали урожай на подоконнике — Павел Лагута, агроном 18.01.2026 в 19:04
Кухня превращается в огород: зимой огурцы растут на подоконнике, но решает совсем не свет

Вырастить огурцы на подоконнике зимой реально даже без ламп. Какие сорта подходят для квартиры и почему стабильное тепло важнее солнца.

Читать полностью » Мороз уплотнил почву в приподнятых грядках и перекрыл отвод воды — Thrifty Gardening 18.01.2026 в 18:54
Лужи в приподнятых грядках держатся неделями — чаще всего причина не там, где вы думаете

Приподнятые грядки зимой часто стоят в лужах: замерзшая почва, избыток компоста, низкая высота, уплотнение и забитое дно мешают дренажу — что делать.

Читать полностью » Косточку авокадо прорастили в воде с помощью зубочисток — Кузьмичева садовод 18.01.2026 в 17:55
Авокадо из косточки превращается в дерево: простая схема, которая срабатывает даже на подоконнике

Вырастить авокадо из косточки на подоконнике проще, чем кажется. Пошаговая инструкция, советы по уходу и нюансы, о которых часто забывают даже опытные садоводы.

Читать полностью »

Новости
Дом
Плетёная корзина прячет запас туалетной бумаги и поддерживает декор — Hunker
Красота и здоровье
Короткий квадрат подчёркивает контур ногтя и выглядит аккуратнее — BOVARY
Авто и мото
Неправильное подключение проводов прикуривания выводит из строя генератор — автоэлектрик
Спорт и фитнес
Силовые тренировки приносят пользу здоровью помимо набора мышц — учёные
Дом
Ремонт дома требует планирования бюджета сроков и подрядчиков — The Spruce
Питомцы
Стерилизация не изменяет личность кошки — Le Mag du Chat
Красота и здоровье
Списывают на еду, а это вирус: один симптом сразу все расставляет по местам
Спорт и фитнес
Мышечные волокна при гипертрофии увеличиваются в размере и диаметре — тренер Лаура Миранда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet