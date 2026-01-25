Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Трухин Опубликована сегодня в 19:27

Каминный "мусор" спас огород — салат и шпинат ожили после одной хитрости

Древесная зола улучшила рост салата и шпината на грядках - House Digest

Иногда самый полезный помощник для огорода появляется не в магазине, а в камине или печи. Обычная древесная зола может заметно поддержать рост салата, шпината, рукколы и кейла, если использовать её аккуратно. И приятный бонус — она помогает сделать почву менее благоприятной для некоторых болезней. Об этом сообщает House Digest.

Почему древесная зола подходит листовой зелени

Удобрения ценят за то, что они восполняют элементы, которых не хватает в грунте, и могут влиять на кислотность почвы. Древесная зола работает именно так: в ней есть калий, кальций и фосфор, а также микроэлементы вроде железа, магния и цинка. Кроме того, карбонаты, которые образуются при сжигании древесины, помогают нейтрализовать излишнюю кислотность, а для многих культур холодного сезона это принципиально важно.

Ещё один момент — зола действует быстро, потому что хорошо растворяется в воде. Это удобно, когда нужно мягко "подправить" условия на грядке, но требует меры: слишком резкие изменения могут сыграть против растений.

Как правильно вносить золу в грядки

Если ориентироваться на объёмы, то сжигание дров примерно 3,6 м³ даёт около 9 кг золы. По оценке, этого может хватить примерно на 93 м² посадок листовой зелени на год.

Вносить золу лучше по влажной почве, равномерно распределяя её по верхнему слою грунта толщиной около 5-10 см. При этом важно не "заливать" грядку: из-за высокой растворимости золы обильный полив может ускорить вымывание полезных веществ и слишком быстро сдвинуть pH.

Необходимо около 25 мм воды в неделю, удобнее всего — капельным орошением по утрам.

Как зола может помочь против болезней

В статье приводится пример с килой капустных — проблемой, которая "любит" кислые почвы и может попадать на участок через рассаду или компост. Поскольку древесная зола помогает сдвигать реакцию грунта в сторону меньшей кислотности, она может стать частью профилактики.

Если растения уже поражены килой, подчёркивается важное правило: такие остатки не стоит отправлять в компост, чтобы не разнести проблему дальше.

Риски и меры предосторожности

Древесная зола полезна, но к ней стоит относиться как к активной щёлочной добавке. Использовать рекомендуется только золу от натуральной, не обработанной древесины: окрашенные, пропитанные или "подозрительные" материалы могут принести в почву нежелательные вещества.

При работе лучше защитить кожу, глаза и дыхательные пути: пригодятся перчатки, маска, очки и одежда с длинными рукавами. Также важно не переусердствовать: избыток золы способен сделать почву слишком щелочной, и тогда у зелени могут начаться проблемы с усвоением питания (в том числе хлороз). В статье также отмечается, что повышенный pH может быть нежелателен рядом с культурами вроде картофеля из-за риска парши.

Если держать дозировку под контролем и наблюдать за состоянием грунта, древесная зола становится удобной "домашней" добавкой: она поддерживает питание, помогает регулировать кислотность и делает уход за листовой зеленью спокойнее.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

